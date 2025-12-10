155 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेते पकड़ा गया बैंकर, चीन ने सुनाई फांसी की सजा

China News In Hindi: चीन ने मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को एक पूर्व सीनियर बैंक मैनेजर बाई तियानहुई को रिश्वत लेने के आरोप में फांसी की सजा दी. अपराध को लेकर सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के आदेश के बाद नॉर्थ चाइना के तियानजिन नगर पालिका की एक अदालत ने फांसी को अंजाम दिया. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' के मुताबिक बाई तियानहुई एसेट मैनेजमेंट फर्म 'चाइना हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग्स' के पूर्व जनरल मैनेजर थे. उन्हें 1.1 अरब युआन (155 मिलियन डॉलर) से ज्यादा की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया था.

पूर्व बैंकर को फांसी की सजा

तियानहुई को तियानजिन द्वितीय मध्यवर्ती पीपुल्स कोर्ट ने 28 मई 2024 को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी निजी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी. मामले को लेकर कोर्ट ने कहा,' बाई तियानहुई की ओर से प्राप्त रिश्वत की राशि काफी अधिक थी. अपराध की परिस्थितियां विशेष रूप से गंभीर थीं और सामाजिक प्रभाव विशेष रूप से गंभीर था.'

कोर्ट ने दी सफाई

रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि तियानहुई के अपराध से राज्य के साथ-साथ चीनी जनता के हितों को भी नुकसान पहुंचा है. अदालत ने सजा का बचाव करते हुए कहा,' दोषी को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए.' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले के तथ्य बिल्कुल स्पष्ट थे और तियानहुई के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मौजूद थे. कोर्ट ने आगे कहा कि दोषी के खिलाफ यह सजा बिल्कुल उचित थी. तियानहुई को फांसी से पहले उनके रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी गई.

चीन में फांसी की सजा

बता दें कि चीन की टॉप एंटी करप्शन वॉचडॉग सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन की ओर से जारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत तियानहुई को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 54 राज्य नियामकों, बैंकरों और सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर्स को हिरासत में लिया गया है. साल 2021 में चीन में चाइना हुआरोंग एसेट मैनेजमेंट के पूर्व अध्यक्ष लाई शियाओमिन, जो तियानहुई के पूर्व बॉस भी थे उन्हें भी भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए फांसी दे दी गई थी.