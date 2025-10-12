China News: खबरदार! अगर सरकार के सीक्रेट जुबान पर आए तो... चीन को ऐसा क्या डर, जिसके लिए जारी करना पड़ा फरमान

China Government Order on Departments: चीन शुरु से ही अपने रहस्यात्मक माहौल के लिए दुनिया में चर्चित रहा है. वहां की मीडिया पर कम्युनिस्ट सरकार का सख्त नियंत्रण रहता है, इसलिए वहां पर होने वाली घटनाएं अक्सर दबी रह जाती हैं. अब बीजिंग से आई एक ऐसी खबर आई है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. साइथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सरकार ने अपने प्रचार विभागों और गोपनीय इकाइयों को सख्त चेतावनी दी है कि वे संवेदनशील सूचनाओं को मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए लीक होने से रोकें. सरकार ने चेताया है कि कई बार एक छोटी सी जानकारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को हिला सकती है.

अपने सीक्रेट सिस्टम को करें मजबूत- चीन सरकार

रिपोर्ट के मुताबिक, यह चेतावनी चीन की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ‘बाओमिगुआन’ के ज़रिए दी गई. इस अकाउंट ने शुक्रवार को एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि देश के प्रचार विभागों को गोपनीयता की समीक्षा प्रणाली को और मज़बूत करना चाहिए.

लेख में साफ़ लिखा गया था, 'विभिन्न सरकारी वेबसाइटें और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म प्रचार के लिए अहम हैं, लेकिन यही जगहें बाहरी ताकतों की नज़रों में सबसे पहले आती हैं.' दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार मानती है कि हर सार्वजनिक सूचना अब दुनिया के लिए खुली खिड़की बन चुकी है.

'नई खबर के चक्कर में मत भूलो गोपनीयता'

लेख में बताया गया कि कुछ पत्रकार और प्रचार अधिकारी नई, आकर्षक और तेज खबरें देने की होड़ में गोपनीयता समीक्षा को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. इस जल्दबाज़ी में कुछ सूचनाएं ऐसी निकल जाती हैं, जो देश की रणनीति या नीति से जुड़ी होती हैं.

बाओमिगुआन ने लिखा, 'जो प्रचार के नाम पर जानकारी साझा कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि प्रचार और गोपनीयता दोनों साथ-साथ चलने चाहिए.' सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित किसी भी खबर से ऊपर हैं.

'चीन के हर संस्थान में हैं ‘प्रचार विभाग’

बताते चलें कि चीन में लगभग हर सरकारी दफ्तर, कंपनी और संस्था में एक प्रचार विभाग होता है. इनका काम जनता तक सरकारी नीतियों और संदेशों को पहुंचाना है. लेकिन अब इन विभागों को कहा गया है कि हर समाचार, बयान या इंटरव्यू को पहले गोपनीयता की जांच से गुजरना होगा.

इसका मतलब यह हुआ कि अब चीन में सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि खबर सही है या नहीं बल्कि यह भी कि क्या वह खबर बाहर जानी चाहिए या नहीं.

'डिजिटल युग में जानकारी रोकना बेहद कठिन'

लेख में एक और दिलचस्प बात कही गई कि आज के डिजिटल युग में जानकारी रोकना बेहद कठिन हो गया है. हर सरकारी विभाग का सोशल मीडिया अकाउंट अब प्रचार का मुख्य माध्यम बन गया है. लेकिन यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विदेशी एजेंसियों और जासूसी नेटवर्क्स की नजर में भी हैं.

सरकार को डर है कि कहीं कोई अधिकारी या कर्मचारी अनजाने में ही ऐसी जानकारी साझा न कर दे जो देश की नीतियों या सैन्य योजनाओं से जुड़ी हो.

‘रहस्य बनाम प्रचार’ की जंग

चीन में प्रचार हमेशा एक ताकत रहा है लेकिन अब उसी प्रचार को नियंत्रण में रखने की कोशिशें बढ़ रही हैं. यह एक तरह से 'रहस्य बनाम प्रचार' की जंग है, जहां एक शब्द, एक तस्वीर, या एक रिपोर्ट भी राज्य की दीवारों में दरार डाल सकती है.

सरकार का कहना है कि प्रचार ज़रूरी है, लेकिन गोपनीयता उससे भी ज़्यादा. यही नया सिद्धांत अब चीन के हर मीडिया दफ्तर में गूंज रहा है. यह घटना दिखाती है कि चीन में सूचना पर नियंत्रण सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक मामला बन गया है.

हर पोस्ट, हर इंटरव्यू, हर रिपोर्ट अब पहले परदे के पीछे जांची जाएगी, फिर जनता के सामने आएगी. माना जा रहा है कि यह कदम राज्य के रहस्यों की रक्षा करने के साथ-साथ चीन की डिजिटल छवि को भी सुरक्षित रखने की कोशिश है.