फ्लर्ट करने का तरीका और पुरुषों को रिझाने के टिप्स...अलग-अलग अदाकारी सिखाकर महिला ने कमाए 30 करोड़; अब बुरी फंसी

चीन की एक इंफ्लुएंसर को कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ा है. झोउ नाम की महिला ने महिलाओं को फ्लर्ट करने का तरीका समझाया और इससे करीब 30 करोड़ रुपये कमा लिए. अधिकारी मामले की जांच में लगे हैं.
Ajab Gajab News: चीन से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसको जानने के बाद आप हैरान हो सकते हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर महिला इंफ्लुएंसर को उस वक्त जांच का सामना करना पड़ा, जब उन पर आरोप लगा कि वह महिलाओं को पुरुषों को आकर्षित करने के तरीके सीखा कर कम से कम 30 लाख डॉलर कमाए हैं. इस इंफ्लुएंसर की पहचान झोउ युआन के तौर पर हुई है, वह 40 साल से अधिक की हैं.
इस इंफ्लुएंसर को इंटरनेट यूजर्स ने यौन बुद्धिमत्ता की गॉडमदर का नाम दे दिया है. वह चांग्शा की रहने वाली हैं. कथित तौर पर उन्होंने अपना बैंकिंग का करियर छोड़ दिया और एक ब्यूटी सैलून चलाना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सेक्सुअल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की. कथित तौर पर उन्होंने उन कोर्सों के माध्यम से लाखों डॉलर कमाएं, जिसमें महिलाओं को फ्लर्ट करने की तकनीक, मोहक निगाहें और पुरुषों को आकर्षित करने के अन्य तरीके सिखाए जाते थे.
आलोचनाओं की शिकार हुई महिला
हालांकि, इस इंफ्लुएंसर को कथित तौर पर कड़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा. कई लोगों ने इस महिला पर मालकिनों को प्रशिक्षण देने और महिलाओं को पुरुषों को खुश करने की शिक्षा देने का आरोप लगाया. जानकारी के अनुसार, पिछले हफ्ते ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध भी लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चांग्शा के बाजार नियामकों ने 30 जनवरी को कहा कि उन्होंने झोउ की जांत के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और सांस्कृतिक अधिकारियों के साथ एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया है.
खूब वायरल हुए ऑनलाइन कोर्स
गौरतलब है कि उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स मुख्य भूमि के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं. इस कारण उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे फॉलोअर्स भी जुटा लिए. वहीं, एक वीडियो में झोउ ने आई कॉन्टैक्ट की तकनीक भी सिखाई और महिला दर्शकों को सलाह दिया कि वे अपनी आंखों और शरीर से एक्स का आकार बनाएं.
इसके अलावा एक वीडियो में उन्हें चुलबुले लहजे का इस्तेमाल करना सिखाते हुए देखा गया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को अपने पार्टनर की तारीफ करते समय अपनी आवाज को नरम करने और हर शब्द के अंत में पिच को ऊंचा रखने को कहा गया था. इन कोर्सों और अपनी इस कलातारी को लेकर झोउ इन दिनों सुर्खियों में हैं.
