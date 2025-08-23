गर्भनिरोधक गोली खरीदी, ऑनलाइन दिए पैसे... लेकिन एक गलती और पत्नी के सामने खुल गई सीक्रेट अफेयर की पोल
Aug 23, 2025
Extramarital Affair: एक शख्स ने फार्मेसी से गर्भनिरोधक गोली खरीदी और ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट फेल हो गया. जब फार्मेसी के कर्मचारी को इस बात का पता चला तो उसने शख्स से मेंबरशिप कार्ड से जुड़े फोन नंबर पर कॉल किया और कॉल गलती से उसकी पत्नी तक पहुंच गई, जिसके बाद उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पोल खुल गई. एक ऑनलाइन पेमेंट ने शख्स की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी और लंबे समय से चल रहे उसके सीक्रेट अफेयर का खुलासा कर दिया. मामला चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के यांगजियांग शहर का है.

200 रुपये का पेमेंट फेल और जिंदगी हो गई तबाह

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, चीन के यांगजियांग में एक शख्स एक फार्मेसी में गया और गर्भनिरोधक गोलियों के लिए अपने मोबाइल फोन से 15.8 युआन यानी लगभग 200 रुपये का भुगतान किया. लेकिन, सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से लेनदेन पूरा नहीं हो सका. जब फार्मेसी कर्मचारी को इसका पता चला तो उसने पैसे पाने के लिए शख्स के मेंबरशिप कार्ड से जुड़े फोन नंबर पर कॉल किया. गलती से कॉल उसकी पत्नी तक पहुंच गई और उसने खरीदारी के बारे में पूछा. फार्मेसी कर्मचारी ने बताया कि यह पेमेंट गर्भनिरोधक गोलियों के लिए थी, जिससे तुरंत उस व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा हो गया.

क्या शख्स की शादी टूटने के पीछे फार्मेसी है दोषी?

उस व्यक्ति ने दावा किया है कि इस घटना ने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया और इसके लिए उसने फार्मेसी को दोषी ठहराया है. उसने दवा की रसीद और यांगजियांग लोक सुरक्षा ब्यूरो की गाओक्सिन शाखा के अंतर्गत पिंगगांग पुलिस स्टेशन द्वारा 12 अगस्त को जारी की गई एक पुलिस रिपोर्ट भी पेश की. हेनान जेजिन लॉ फर्म के निदेशक फू जियान ने बताया कि वह व्यक्ति कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यह मुश्किल होगा.

लॉ फर्म के निदेशक फू जियान ने कहा, 'शख्स की बेवफाई उसके परिवार के टूटने का मुख्य कारण है और उसे यह मानना होगा. दूसरी ओर अगर फार्मेसी ने उसकी निजता का उल्लंघन किया है तो उसे भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि उस व्यक्ति को फार्मेसी के खुलासे और उसकी शादी के टूटने के बीच सीधा संबंध दिखाने वाले पर्याप्त सबूत देने होंगे, क्योंकि फोन कॉल वैध प्रतीत होती है और इसका उद्देश्य जानकारी लीक करना नहीं था. इससे उस व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों के उल्लंघन का दावा करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

Sumit Rai

देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्न...और पढ़ें

china extramarital affair

