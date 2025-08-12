10605430 में खरीदी आदमी ने 300 साल की जिम मेंबरशिप, पैसा पाते ही मालिक हुआ गायब, मामला जान सब हंस रहे हैं

Chinese man spends US$120,000 on 300-year gym membership: चीन के हांगझोऊ शहर में एक शख्स के साथ ऐसी ठगी हुई कि सुनकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. इस शख्स ने जिम की मेंबरशिप और कोचिंग सेशन के लिए करीब 1,06,05,430.50 (8,71,273 युआन) खर्च कर डाले और वो भी 300 साल की वैलिडिटी वाली मेंबरशिप के लिए. लेकिन जैसे ही पैसा जिम वालों के हाथ लगा, मालिक और स्टाफ गायब हो गए. अब ये शख्स अपने पैसे वापस पाने के लिए कोर्ट-कचहरी और टीवी चैनल्स के चक्कर काट रहा है.

शानदार ऑफर में फंसा युवक

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस शख्स का नाम जिन है. जो तीन साल से हांगझोऊ के रानयान जिम में वर्कआउट कर रहा था. जिन ने बताया कि 9 मई को जिम के एक सेल्समैन ने उसे एक शानदार ऑफर का लालच दिया. ऑफर था कि मौजूदा कस्टमर्स 8,888 युआन में एक साल की मेंबरशिप खरीद सकते हैं, जिसे जिम 16,666 युआन में नए ग्राहकों को बेचेगा. इसमें से 10% कमीशन जिम रखेगा और बाकी पैसा कस्टमर को मिलेगा.

सेल्समैन ने वादा किया कि अगर दो महीने में मेंबरशिप न बिकी, तो पूरा पैसा वापस मिलेगा. जिन को ये ऑफर पहले तो अटपटा लगा, लेकिन सेल्समैन की चिकनी-चुपड़ी बातों में वो फंस गया. उसने पहले दो मेंबरशिप कार्ड्स के लिए 17,000 युआन दिए. फिर जिम के स्टाफ ने उसे और मेंबरशिप्स और प्राइवेट कोचिंग सेशन खरीदने के लिए उकसाया. एक बार तो जिन ने 3 लाख युआन का भुगतान कर दिया.

300 साल की मेंबरशिप

10 मई से 9 जुलाई तक उसने 26 कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए, जिनमें 1,200 कोचिंग सेशन और 300 साल की मेंबरशिप शामिल थी. यानी पूरे मामले में उसने करीब 8,71,273 युआन खर्च कर दिया. लेकिन 15 जुलाई को जब रिफंड का वक्त आया, तो जिम ने एक पैसा नहीं दिया. सेल्समैन ने बहाना बनाया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट समीक्षा कर रहा है.

जिम का मैनेजमेंट और सेल्स स्टाफ गायब

जुलाई के आखिर तक जिन को पता चला कि जिम का मैनेजमेंट और सेल्स स्टाफ गायब हो चुके हैं. जिम अब भी खुला है, लेकिन वहां सिर्फ रिसेप्शनिस्ट और कुछ एडमिन स्टाफ बचे हैं. जिन ने कॉन्ट्रैक्ट्स चेक किए, तो पता चला कि उनमें रिटर्न्स या मेंबरशिप ट्रांसफर का कोई जिक्र ही नहीं था. जिन ने अब हांगझोऊ पुलिस में शिकायत दर्ज की है और रानयान जिम के खिलाफ केस ठोका है.

लोग ले रहे मजे

उसने एक लोकल टीवी स्टेशन की मदद से अपनी कहानी दुनिया को बताई. जिन का कहना है कि मैंने इसे अपनी सेहत में निवेश समझा, लेकिन मैं ठगा गया. सोशल मीडिया पर लोग इस खबर पर जमकर मजे ले रहे हैं. कोई कहता है कि जिन ने अपने पोते-पोतों के लिए जिम कार्ड खरीदा, तो कोई उसकी दूरदर्शिता पर हंस रहा है.