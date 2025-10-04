Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

AI से लैस, सांप की तरह फुर्तीली...चीन ने दिखाई सबसे घातक सबमरीन, US के छूटेंगे पसीने

Chinese Military: चीन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बियां तैनात की हैं. एक चीनी सैन्य पत्रिका ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की इन पनडुब्बियों की मानवरहित प्रणालियों की क्षमताओं की तारीफ की है. बता दें, बीजिंग ने 3 सितंबर को आयोजित सैन्य परेड के दौरान इन मानवरहित पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:48 PM IST
Chinese Military: चीन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बियां तैनात की हैं. एक चीनी सैन्य पत्रिका ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की इन पनडुब्बियों की मानवरहित प्रणालियों की क्षमताओं की तारीफ की है. चीन की पनडुब्बियां एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई हैं. इन पनडुब्बियों में अत्याधुनिक मानवरहित प्रणालियां हैं जो उन्हें समुद्री क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती हैं. जानकारी के अनुसार ये सबमरीन टाइप 093 (शेंग क्लास) और अन्य आधुनिक पनडुब्बियों के उन्नत रूप है. 

जीरो रेडियस में मुड़ने की क्षमता से लैस

चीन की पनडुब्बियों में मानवरहित प्रणालियां हैं जो उन्हें समुद्री क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती हैं. इन प्रणालियों में समुद्री निगरानी, लक्ष्य पहचान और हथियार प्रणालियों का नियंत्रण शामिल है. चीन की ये पनडुब्बियां एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन का दबदबा और बढ़ा सकता है. चीन की पनडुब्बियां इस क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने और इसके हितों की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं.

ऑर्डनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी के अनुसार, 3 सितंबर को बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड के दौरान प्रदर्शित मानवरहित पनडुब्बियों को दिखाया गया जो जीरो रेडियस में मुड़ने की क्षमता से लैस थी. इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये सबमरीन जटिल समुद्री वातावरण में आसानी से चल सकती है. जानकारी के अनुसार, ये सबमरीन दुश्मन के सोनार की पकड़ से बचने के लिए 90 डेसिबल से नीचे की ध्वनि पर काम करता हैं. जानकारी के अनुसार, ये सबमरीन बहुस्तरीय स्ट्राइक नेटवर्क का निर्माण कर सकती हैं. इसकी मानवरहित प्रणालियां समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों की निगरानी कर सकती हैं और खतरों का पता लगा सकती हैं. चीन की पनडुब्बियां प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने और इसके हितों की रक्षा करने में काफी मदद साबित होगी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

china

