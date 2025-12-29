ताइवान मामले में जापान-अमेरिका बना 'चौधरी' तो बौरा गया चीन, जबरदस्ती कब्जा करने के लिए शुरू किया 'जस्टिस मिशन 2025' का खूंखार प्लान

Chinese Taiwan Ttensions: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने सोमवार को ऐलान किया कि वो ताइवान के चारों तरफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करेगी. इसमें वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्सेस शामिल होंगी. बीजिंग इसे 'ताइवान इंडिपेंडेंस' वाली अलगाववादी ताकतों और बाहर की ताकतों के दखल के खिलाफ सख्त चेतावनी बता रहा है. ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया है और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो इसमें शामिल हो सकता है.

चीन का 'जस्टिस मिशन 2025' क्या है?

AP न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्सपर्सन सीनियर कर्नल शी यी ने कहा, "यह 'ताइवान इंडिपेंडेंस' अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है, और यह चीन की सॉवरेनिटी और नेशनल यूनिटी की सुरक्षा के लिए एक सही और ज़रूरी एक्शन है." उन्होंने अभ्यास का नाम 'जस्टिस मिशन 2025' बताया, जो ताइवान स्ट्रेट, द्वीप के उत्तर, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और पूर्वी इलाकों में होगा. फोकस सी-एयर कॉम्बैट रेडीनेस, पूर्ण ताकत से कब्जा, खास पोर्ट्स पर ब्लॉकेड और आइलैंड चेन के बाहर रोकथाम पर होगा.

तनाव की जड़: US और जापान के बयान से भड़का चीन

ये ड्रिल्स अमेरिका के ताइवान को 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियार पैकेज देने के ऐलान के बाद आई हैं. अगर US कांग्रेस इसे मंजूरी देती है, तो ये ताइवान के लिए अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार डील होगा. बीजिंग ने इसका जवाब देते हुए 20 अमेरिकी डिफेंस कंपनियों और 10 एग्जीक्यूटिव्स पर बैन लगा दिया है. इसके साथ ही जापान के PM का बयान भी चीन को बहुत चुभा, जहां उन्होंने कहा था कि चीन की कार्रवाई पर जापान की सेना शामिल हो सकती है. हालांकि, चीन के बयान में जापान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये साफ है कि ये ड्रिल्स उन 'बाहरी ताकतों' को संदेश हैं.

चीन का खुला ऐलान, ड्रिल्स का क्या है मतलब?

ये ड्रिल्स ताइवान स्ट्रेट की शांति को प्रभावित कर सकते हैं, जहां पहले भी चीन की जंगी जहाज और फाइटर जेट्स की घुसपैठ होती रही है. ताइवान की सरकार ने इसे उकसावा बताया है. AP न्यूज से जुड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अभ्यास चीन की सैन्य ताकत दिखाने का तरीका है, जो एशिया-पैसिफिक में US और उसके सहयोगियों को चुनौती दे रहा है. ताइवान के सिंचू एयर फोर्स बेस से लाइव व्यूज में बढ़ती गतिविधियां दिख रही हैं. बीजिंग का कहना है कि ये रूटीन अभ्यास हैं, लेकिन समय देखकर लगता है कि ये US-जापान के साथ बढ़ते तनाव का जवाब हैं. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अब अपनी सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता. ताइवान के लोग चिंतित हैं, क्योंकि अगर बात बिगड़ी तो युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है.

चीन की रणनीति आगे क्या होने वाली है?

PLA का ये कदम दिखाता है कि चीन ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए तैयार है. 'पूरी ताकत पर मिलकर कब्जा' जैसे शब्द साफ बताते हैं कि अभ्यास में हमले की रिहर्सल होगी. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे देख रहा है, क्योंकि ये इंडो-पैसिफिक की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है. US और जापान ने अब तक कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है.

ताइवान और चीन का विवाद क्या है?

ताइवान और चीन की कहानी 1949 के सिविल वॉर से जुड़ी है. तब कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड पर कब्जा किया और हारी हुई नेशनलिस्ट पार्टी की फोर्सेस ताइवान भाग गईं. तब से ताइवान अपनी अलग सरकार चला रहा है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है और एकीकरण की बात करता है. ताइवान के लोग अपनी आजादी चाहते हैं, जो बीजिंग को पसंद नहीं.