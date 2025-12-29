Advertisement
trendingNow13057005
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनताइवान मामले में जापान-अमेरिका बना चौधरी तो बौरा गया चीन, जबरदस्ती कब्जा करने के लिए शुरू किया जस्टिस मिशन 2025 का खूंखार प्लान

ताइवान मामले में जापान-अमेरिका बना 'चौधरी' तो बौरा गया चीन, जबरदस्ती कब्जा करने के लिए शुरू किया 'जस्टिस मिशन 2025' का खूंखार प्लान

Chinese military to stage drills around Taiwan: चीन ने 29 दिसंबर 2025 से ताइवान के चारों तरफ 'जस्टिस मिशन 2025' नाम से बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए, जिसमें लाइव-फायर ड्रिल्स शामिल हैं. ये US के 11.1 बिलियन डॉलर हथियार बिक्री और जापान PM साने ताकाइची के बयान के जवाब में बीजिंग की प्लानिंग है. कुल मिलाकर चीन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना मिशन शुरू कर दिया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 29, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ताइवान मामले में जापान-अमेरिका बना 'चौधरी' तो बौरा गया चीन, जबरदस्ती कब्जा करने के लिए शुरू किया 'जस्टिस मिशन 2025' का खूंखार प्लान

Chinese Taiwan Ttensions: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने सोमवार को ऐलान किया कि वो ताइवान के चारों तरफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करेगी. इसमें वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्सेस शामिल होंगी. बीजिंग इसे 'ताइवान इंडिपेंडेंस' वाली अलगाववादी ताकतों और बाहर की ताकतों के दखल के खिलाफ सख्त चेतावनी बता रहा है. ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया है और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो इसमें शामिल हो सकता है.

चीन का 'जस्टिस मिशन 2025' क्या है?
AP न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्सपर्सन सीनियर कर्नल शी यी ने कहा, "यह 'ताइवान इंडिपेंडेंस' अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है, और यह चीन की सॉवरेनिटी और नेशनल यूनिटी की सुरक्षा के लिए एक सही और ज़रूरी एक्शन है." उन्होंने अभ्यास का नाम 'जस्टिस मिशन 2025' बताया, जो ताइवान स्ट्रेट, द्वीप के उत्तर, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और पूर्वी इलाकों में होगा. फोकस सी-एयर कॉम्बैट रेडीनेस, पूर्ण ताकत से कब्जा, खास पोर्ट्स पर ब्लॉकेड और आइलैंड चेन के बाहर रोकथाम पर होगा.

तनाव की जड़: US और जापान के बयान से भड़का चीन
ये ड्रिल्स अमेरिका के ताइवान को 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियार पैकेज देने के ऐलान के बाद आई हैं. अगर US कांग्रेस इसे मंजूरी देती है, तो ये ताइवान के लिए अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार डील होगा. बीजिंग ने इसका जवाब देते हुए 20 अमेरिकी डिफेंस कंपनियों और 10 एग्जीक्यूटिव्स पर बैन लगा दिया है. इसके साथ ही जापान के PM का बयान भी चीन को बहुत चुभा, जहां उन्होंने कहा था कि चीन की कार्रवाई पर जापान की सेना शामिल हो सकती है. हालांकि, चीन के बयान में जापान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये साफ है कि ये ड्रिल्स उन 'बाहरी ताकतों' को संदेश हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन का खुला ऐलान, ड्रिल्स का क्या है मतलब?
ये ड्रिल्स ताइवान स्ट्रेट की शांति को प्रभावित कर सकते हैं, जहां पहले भी चीन की जंगी जहाज और फाइटर जेट्स की घुसपैठ होती रही है. ताइवान की सरकार ने इसे उकसावा बताया है. AP न्यूज से जुड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अभ्यास चीन की सैन्य ताकत दिखाने का तरीका है, जो एशिया-पैसिफिक में US और उसके सहयोगियों को चुनौती दे रहा है. ताइवान के सिंचू एयर फोर्स बेस से लाइव व्यूज में बढ़ती गतिविधियां दिख रही हैं. बीजिंग का कहना है कि ये रूटीन अभ्यास हैं, लेकिन समय देखकर लगता है कि ये US-जापान के साथ बढ़ते तनाव का जवाब हैं. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अब अपनी सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता. ताइवान के लोग चिंतित हैं, क्योंकि अगर बात बिगड़ी तो युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है.

चीन की रणनीति आगे क्या होने वाली है?
PLA का ये कदम दिखाता है कि चीन ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए तैयार है. 'पूरी ताकत पर मिलकर कब्जा' जैसे शब्द साफ बताते हैं कि अभ्यास में हमले की रिहर्सल होगी. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे देख रहा है, क्योंकि ये इंडो-पैसिफिक की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है. US और जापान ने अब तक कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है.

ताइवान और चीन का विवाद क्या है?
ताइवान और चीन की कहानी 1949 के सिविल वॉर से जुड़ी है. तब कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड पर कब्जा किया और हारी हुई नेशनलिस्ट पार्टी की फोर्सेस ताइवान भाग गईं. तब से ताइवान अपनी अलग सरकार चला रहा है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है और एकीकरण की बात करता है. ताइवान के लोग अपनी आजादी चाहते हैं, जो बीजिंग को पसंद नहीं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

china taiwan clash

Trending news

बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर