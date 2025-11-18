एक अनार छह बीमार! साउथ चाइना सी में चीन ने किया 'खेला', तिलमिलाया नहीं गुस्से से तमतमा उठा फिलीपींस

China Philippine tension: दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में तनाव बढ़ गया है. चीन पर आरोप लगा है कि उसके नौसेना ने सप्लाई मिशन पर निकले फिलीपींस के जहाज का रास्ता भटकाने के लिए इलाके का कम्युनिकेशन नेटवर्क जाम कर दिया. इसके बावजूद फिलीपींस के सेलर्स ने अपना मिशन कामयाबी के साथ पूरा किया. फिलीपींस का आरोप है कि चीन एक बार फिर अनैतिक गतिविधियों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके पर कब्जा चाहता है. उसका ये भी कहना है कि विवादित जल क्षेत्र के आस-पास हथियारबंद तैनाती बढ़ाकर चीन ने पूरे दक्षिण चीन सागर की शांति को खतरा पहुंचाया है.

चीन ने साधी चुप्पी!

फिलीपींस के सुरक्षा बल दक्षिण चीन सागर की एक सुदूर पोस्ट पर रसद और अन्य सामानों की आपूर्ति करने जा रहे थे, तभी उनके जहाज के सिग्नल गायब हो गए. तमाम चुनौतियों के बीच फिलीपींस की नौसेना ने बिना किसी अप्रिय घटना के अपना मिशन पूरा किया, इस दौरान चीनी तटरक्षक बल और अन्य जहाज वहां मौजूद थे, जो सालों से फिलीपींस के कब्जे वाले इलाके के एकदम नजदीक डेरा जमाए बैठे हैं. चीनी अधिकारियों ने तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया.

आपको बताते चलें चीन पहले भी कुछ निर्जन द्वीपों, एटोल समेत लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता आया है. चीन बार-बार फिलीपींस से सेकेंड थॉमस शोल से अपने युद्धपोत बीआरपी सिएरा माद्रे को हटाने की मांग कर रहा है. दूसरी ओर फिलीपींस भी बिना डरे सालों से चीनी धमकियों और हमलों का डट कर मुकाबला कर रहा है.

चीन पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

वियतमान, फिलीपींस और मलेशिया समेत कई देश इसके हिस्सों पर अपना-अपना दावा ठोकते आए हैं. विवादों की बात करें तो साल 1974 में चीन ने वियतनाम से जंग कर पार्सल द्वीप पर कब्जा कर लिया था, जिसमें 70 से ज्यादा वियतनामी सैनिक मारे गए थे. साल 2012 में फिलीपींस और चीन के बीच बड़ी मुठभेड़ होते-होते बची थी, तब दोनों ने बीच समंदर एक-दूसरे का रास्ता रोक दिया था. 10 साल बाद साल 2023 में फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन की नावें उनकी बोट्स पर लेजर लाइट्स डाल रही हैं ताकि वो रास्ता भटक जाएं.

साउथ चाइना सी में क्यों आक्रामक है चीन? इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला भी नहीं मानता!

दरअसल ये सागर कई देशों की सीमाओं से घिरा है. सामरिक और कारोबारी दोनों मायनों से ये इलाका बेहद अहम और संवेदनशील है. यहां नकली द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाकर दूसरों पर नजर रखी जा सकती है. चीन पूरा साउथ चीन सागर को अपनी टेरिटरी बताता है. चीन इसके 90% हिस्से पर क्लेम करता है. उसका दावा नाइन-डैश लाइन मैप पर आधारित है, जो 1940 के दशक में एक चाइनीज जियोग्राफर यांग हुइरेन ने बनाया था. यांग ने डैश लाइन नाम से मैप बनाते हुए वहां बीच-बीच में लगभग तीन सौ नकली द्वीप भी बनाए, जिन्हें नाम दिया साउथ चाइना सी आइलैंड्स. एक जमाने में इसे टाइम मैगजीन में भी छापा था. वो उसी नक्शे के सहारे दावा करता है कि सारा समंदर हमारा है.

ये विवाद इंटरनेशनल कोर्ट तक जा चुका है. कई साल पहले हेग ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर के विवादित जलक्षेत्र से जुड़े एक मामले में फिलीपींस का दावा स्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा था कि चीन द्वारा दावा किए गए चट्टानी उभार जिनमें से कुछ केवल कभी-कभार ही दिखाई देते हैं. उन्हें क्षेत्रीय दावों के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

यहां प्राकतिक संपदा यानी तेल और गैस का भंडार होने समेत अन्य कुदरती मिनरल्स होने का अनुमान है. इसलिए चीन हर जगह नकली द्वीप बनाकर अन्य देशों की संप्रभुता को चुनौती देते हुए इस विवाद में अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्देशों की भी अनसुनी करता आया है.