Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चीनी सेंसरशिप से लोगों में बढ़ा गुस्सा, टूट रहा ड्रैगन का 'डिजिटल महाकवच'; एक कलाकार की मौत से हिल गए जिनपिंग

China News in Hindi: चीन दुनिया में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप रखने वाला सबसे बड़ा देश है. वहां की जनता केवल वही बातें बोल पाती है, जिसे चीनी सरकार बोलने की इजाजत देती है. लेकिन एक चीनी अभिनेता की रहस्यमयी मौत उसके लिए बड़ा संकट बन गई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:25 PM IST
Chinese Actor Alan Yu's Mysterious Death: चीन भले ही अपने आपको दुनिया का तरक्कीपसंद देश कहता है लेकिन वहां पर लोगों को कितने अधिकार हासिल हैं. यह किसी से छिपा नहीं है. सोशल मीडिया पर भी लोगों की जुबान पर अंकुश लगाने के लिए चीन ने डिजिटल सेंसरशिप और सख्त निगरानी तंत्र का इंतजाम कर रखा है. इसे चीन में अक्सर 'डिजिटल आयरन कर्टन' कहकर पुकारा जाता है. अब यह 'आयरन कर्टन' खुद संकट में दिखने लगा है. ताइवान के मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल (MAC) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, चीन का 'डिजिटल ऑथरिटेरियन मॉडल' अब ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है. जहां दमन जितना बढ़ता है, संदेह उतना ही गहरा होता जाता है.

एलन यू की रहस्यमयी मौत से क्यों डरा चीन?

इस बढ़ते टकराव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला उदाहरण चीनी अभिनेता एलन यू की रहस्यमयी मौत है. 11 सितंबर को बीजिंग में हुई इस घटना को चीनी अधिकारियों ने जल्दबाजी में 'शराब पीने के बाद गिरने से हुई दुर्घटना' बता दिया. लेकिन सरकारी कहानी पर जनता ने भरोसा नहीं किया.

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अफवाहों की बाढ़ आ गई. इनमें एलन यू को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के वरिष्ठ नेता काई छी (Cai Qi) से जोड़ा जा रहा था. जैसे-जैसे सवाल बढ़े, वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का शिकंजा भी कसता चला गया. इसके बाद सोशल मीडिया से लोगों के पोस्ट डिलीट किए गए और इस टॉपिक पर होने वाली ऑनलाइन चर्चा बैन कर दी गई. 

सोशल मीडिया कंपनियों की कस दी लगाम

चीन केवल इतने तक ही नहीं रुका. उसके साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने वीबो, डोयिन (Douyin) और कुआइशो (Kuaishou) जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को तलब किया. उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए भारी जुर्माने लगाए गए. साथ ही सोशल मीडिया को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए साइबरस्पेस पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए.

MAC की रिपोर्ट के अनुसार, यहीं से चीन की पूरी व्यवस्था की कमजोरी उजागर हो गई. उसकी सेंसरशिप जितनी सख्त होती गई, जनता का शक भी उतना ही गहराता चला गया. इस मुद्दे पर रिसर्च करने वाले ताइवान के केविन ह्सू के मुताबिक, चीनी सेंसरशिप अब साजिश की आशंकाओं को जन्म दे रही है. इससे लोगों में सरकारी संस्थाओं पर भरोसा कमजोर हो रहा है. 

अब थकने लगी है डिजिटल तानाशाही प्रणाली

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार का मनोरंजन जगत पर पूरी तरह नियंत्रण है. वहां पर कलाकारों की किस्मत सरकार के इशारों पर तय होती है. लेकिन अब एलन यू की मौत को लेकर चल रही चर्चाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि जब दमन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह उल्टा असर डालने लगता है.

जंग के हालात के बीच चीन ने किया जापानी फाइटर प्लेन को रडार लॉक, रक्षा मंत्री ने दे दी खुली चेतावनी

MAC ने चेतावनी दी है कि चीन की यह डिजिटल तानाशाही प्रणाली अब थकने लगी है. अब उसे नए जमाने की ऐसी पीढ़ी का सामना करना पड़ रहा है. जो सेंसरशिप को चकमा देना जानती है. साथ ही प्रतिबंधित सूचनाएं विदेशों तक पहुंचाने में तेजी से माहिर भी है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

