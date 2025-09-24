China Influencer Marriage: पाकिस्तान में कार्डबोर्ड में लावारिस मिली, चीनी दंपत्ति ने लिया गोद, सोशल मीडिया से बनी स्टार, अब फैन से रचाई शादी
China Influencer Marriage: पाकिस्तान में कार्डबोर्ड में लावारिस मिली, चीनी दंपत्ति ने लिया गोद, सोशल मीडिया से बनी स्टार, अब फैन से रचाई शादी

China News: यह कपल कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिला था और दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई. ल्यू अपनी नौकरी छोड़कर फैन की मदद करने में जुट गए. वह उनके वीडियोज एडिट करते, उपकरण संभालते और उनके पैरेंट्स की खेती-किसानी में मदद भी करते थे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:43 PM IST
China Influencer Marriage: पाकिस्तान में कार्डबोर्ड में लावारिस मिली, चीनी दंपत्ति ने लिया गोद, सोशल मीडिया से बनी स्टार, अब फैन से रचाई शादी

China Marriage: पाकिस्तानी मूल की चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर फैन जिहे ने शादी कर ली है. उन्होंने जिससे शादी की है, वह उनका ही एक ऑनलाइन फॉलोअर है. इस खबर के सामने आते ही चीन और पाकिस्तान के लोग बेहद खुश हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 20 साल की फैन लावारिस हालत में पाकिस्तान में एक कार्डबोर्ड में मिली थीं. इसके बाद उन्हें वहां काम करने वाली एक बेऔलाद दंपत्ति ने गोद ले लिया. फैन हेनान प्रांत में बड़ी हुईं. लेकिन साल 2023 में उनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. उनका नूडल्स खाते हुए एक शॉर्ट वीडियो तेजी से वायरल हो गया. चीन के सोशल मीडिया पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए. 

खूबसूरती देखकर फिदा हो गए फैंस

उनकी खूबसूरती और बैकग्राउंड के कारण लोग उनसे और इंप्रेस हो गए. फैन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, जिसमें वह खेती और स्थानीय किसानों को सपोर्ट करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट भी करती हैं. उनके मंगेतर को छद्म नाम ल्यू शियाओशुआई से जाना जाता है. वह उनके शुरुआती दिनों के फैन थे, जिनको उनकी दयालुता पसंद आई थी. 

यह कपल कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिला था और दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई. ल्यू अपनी नौकरी छोड़कर फैन की मदद करने में जुट गए. वह उनके वीडियोज एडिट करते, उपकरण संभालते और उनके पैरेंट्स की खेती-किसानी में मदद भी करते थे. 

सादे समारोह में की शादी

दोनों के रिश्ते को तीन साल हो चुके हैं तो अब उन्होंने 17 सितंबर को शादी कर ली. शादी की तस्वीरों और लाइव स्ट्रीमिंग से पता चला कि कपल ने साधारण और पारंपरिक समारोह का आयोजन किया.

ल्यू ने डेकोरेशन के लिए समुद के थीम वाली चीजों को चुना. खास बात ये है कि फैन ने कभी भी समुद्र नहीं देखा है. उनकी लव स्टोरी को देखकर इंटरनेट पर लोग उनको जमकर सपोर्ट कर रहे हैं. फैन्स ने फैन को सपनों की राजकुमारी कहा और ल्यू को हेनान का राजकुमार बताया. 

