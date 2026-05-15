ट्रंप तो अरबपति, लेकिन कितनी संपत्ति के मालिक है शी जिनपिंग? जानें चीनी राष्ट्रपति की कुल नेटवर्थ

Xi jinping Networth: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दिवसीय यात्रा के लिए चीन पहुंचे थे. इस दौरान ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. बैठक के दौरान दोनों बड़े नेताओं ने एक दूसरे की काफी तारीफ भी की. बता दें कि ट्रंप और जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवार नेताओं में गिने जाते हैं. पॉपुलैरिटी के अलावा दोनों लीडर्स संपत्ति के मामले में भी काफी आगे हैं. ट्रंप पॉलिटिक्स में आने से पहले अमेरिका के बड़े कारोबारी थे. उनकी संपत्ति मीडिया डील्स, ब्रांडिंग और रियल एस्टेट के आंकड़ों से लगभग 7 अरब डॉलर बताई जाती है. क्या आप जानते हैं कि आखिर जिनपिंग की नेटवर्थ कितनी है?

शी जिंनपिंग की संपत्ति

चीन के राष्ट्रपति शी जिंनपिंग की संपत्ति को लेकर कोई सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं है. हालांकि, साल 2025 में सामने आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट 'डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस' (DNI) और अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक, उनके परिवार के पास 1 अरब डॉलर ( तकरीबन ₹8,500 करोड़) से ज्यादा की संपत्ति है. उनकी यह संपत्ति मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, माइनिंग में इनवेस्टमेंट और रियल एस्टेट के जरिए बताई गई है. 'पे चेक' की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति की एनुअल इनकम बेहद मामूली है, जो लगभग 19.6 लाख रुपये है.

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चीन में भ्रष्टाचार

DNI की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में तकरीबन 65 प्रतिशत सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के जरिए अनौपचारिक रूप से पैसा कमाते हैं. देश में पिछले एक दशक से चल रहे भ्रष्टाचार-विरोधी अभियानों के बावजूद 5 मिलियन से ज्यादा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल थे. रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि शी जिनपिंग के भाई-बहनों और भतीजियों-भतीजों के पास बिजनेस इनवेस्टमेंट और रियल एस्टेट में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है. DNI की यह रिपोर्ट चीनी नेतृत्व और CCP के भ्रष्टाचार पर अमेरिका द्वारा किया गया पहला आधिकारिक खुलासा है.

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ट्रंप की संपत्ति

डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपने मुंहफट अंदाज के कारण चर्चा में रहते हैं. कभी टैरिफ की धमकियां, बॉर्डर कंट्रोल और सैन्य सहायता रोकने की चेतावनी देने वाले ट्रंप अमीरी के मामले में सबसे आगे हैं. 'फोर्ब्स' की साल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति की कुल संपत्ति 6.5 अरब डॉलर (लगभग 54,000 करोड़ से भी ज्यादा) है. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पिछले एक साल में अपनी संपत्ति में 1.4 अरब डॉलर का इजाफा किया है. उनकी संपत्ति के मुख्य सोर्स क्रिप्टोकरेंसी, लाइसेंसिंग और ब्रांडिंग बिजनेस हैं. इसके अलावा वह एक रियल एस्टेट टाइकून भी हैं. उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आलीशान इमारतों और प्रॉपर्टी में इनवेस्टमेंट है, जिसमें फ्लोरिडा के पाम बीच पर स्थित 20 एकड़ में फैला उनका करोड़ों का मेंशन मार ए लोगो, अमेरिका, यूरोप और एशिया में गोल्फ कोर्स और कई रिजॉर्ट्स शामिल हैं.