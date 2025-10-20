Advertisement
trendingNow12969230
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

शी जिनपिंग ने पेश किया चीन का 5 साल का प्लान, यूएस टैरिफ समेत इन मुद्दों पर फोकस

ये लेटेस्ट प्लान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के लिए चुनौतियां और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, जिनमें लगातार सुस्त इकॉनमी और अमेरिका को निर्यात पर लगाए गए हाई टैरिफ शामिल हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शी जिनपिंग ने पेश किया चीन का 5 साल का प्लान, यूएस टैरिफ समेत इन मुद्दों पर फोकस

China 5 Year Plan: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने सोमवार को सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) की एक अहम बैठक के उद्घाटन के दिन भाषण दिया, जिसमें अगले 5 सालों के लिए देश के लक्ष्यों को अंडरलाइन करने वाले एक ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी दी गई. सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के एक शॉर्ट डिसपैच में कहा गया है कि शी ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अगली पंचवर्षीय योजना, जो 2026-2030 तक चलेगी, इसके लिए "पार्टी नेतृत्व के ड्राफ्ट प्रोपोजल पर विस्तार से प्रकाश डाला". इसमें कोई डिटेल नहीं दिया गया.

किन मसलों पर हुई बात?
ये लेटेस्ट प्लान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के लिए चुनौतियां और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, जिनमें लगातार सुस्त अर्थव्यवस्था, लेटेस्ट तकनीकों तक उसकी पहुंच पर विदेशी प्रतिबंध और अमेरिका को उसके निर्यात पर लगाए गए हाई टैरिफ शामिल हैं. शिन्हुआ के एक संपादकीय में कहा गया है कि प्लान को "हाई क्वालिटी" वाले डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर फोकस होना चाहिए, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हो और आर्थिक विकास के फायदे निष्पक्ष और व्यापक रूप से वितरित हों.

"चुनौतियों का करेंगे सामना"
आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए एडिटोरियल में कहा गया है, "हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में दिक्कतें और रुकावटें आएंगी, और हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हमें कई नए जोखिमों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा."

Add Zee News as a Preferred Source

इनवेस्टर्स की नजर
एनालिस्ट और इनवेस्टर्स इस बैठक पर नजर रख रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये प्लान आर्थिक और सुरक्षा हितों में कैसे संतुलन बनाएगी, और कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने और बुजुर्ग होते समाज के प्रबंधन के लिए किस हद तक संरचनात्मक बदलावों की जरूरत होगी.

पूरी जानकारी आनी बाकी
इस हफ्ते की 4 दिन की मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के तकरीबन 200 वोटिंग मेंबर्स और 170 अल्टरनेट मेंबर्स शामिल हो रहे हैं. ये बॉडी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को मंजूरी देगा, हालांकि मार्च में होने वाली विधायिका की अगली एनुअल मीटिंग में औपचारिक रूप से मंजूरी मिलने तक पूरी जानकारी जारी नहीं की जाएगी.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

chinaXi Jinping

Trending news

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
karnataka
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
Brahmos Missile
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
crime
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात