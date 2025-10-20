शी जिनपिंग ने पेश किया चीन का 5 साल का प्लान, यूएस टैरिफ समेत इन मुद्दों पर फोकस

China 5 Year Plan: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने सोमवार को सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) की एक अहम बैठक के उद्घाटन के दिन भाषण दिया, जिसमें अगले 5 सालों के लिए देश के लक्ष्यों को अंडरलाइन करने वाले एक ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी दी गई. सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के एक शॉर्ट डिसपैच में कहा गया है कि शी ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अगली पंचवर्षीय योजना, जो 2026-2030 तक चलेगी, इसके लिए "पार्टी नेतृत्व के ड्राफ्ट प्रोपोजल पर विस्तार से प्रकाश डाला". इसमें कोई डिटेल नहीं दिया गया.

किन मसलों पर हुई बात?

ये लेटेस्ट प्लान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के लिए चुनौतियां और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, जिनमें लगातार सुस्त अर्थव्यवस्था, लेटेस्ट तकनीकों तक उसकी पहुंच पर विदेशी प्रतिबंध और अमेरिका को उसके निर्यात पर लगाए गए हाई टैरिफ शामिल हैं. शिन्हुआ के एक संपादकीय में कहा गया है कि प्लान को "हाई क्वालिटी" वाले डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर फोकस होना चाहिए, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हो और आर्थिक विकास के फायदे निष्पक्ष और व्यापक रूप से वितरित हों.

"चुनौतियों का करेंगे सामना"

आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए एडिटोरियल में कहा गया है, "हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में दिक्कतें और रुकावटें आएंगी, और हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हमें कई नए जोखिमों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा."

इनवेस्टर्स की नजर

एनालिस्ट और इनवेस्टर्स इस बैठक पर नजर रख रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये प्लान आर्थिक और सुरक्षा हितों में कैसे संतुलन बनाएगी, और कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने और बुजुर्ग होते समाज के प्रबंधन के लिए किस हद तक संरचनात्मक बदलावों की जरूरत होगी.

पूरी जानकारी आनी बाकी

इस हफ्ते की 4 दिन की मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के तकरीबन 200 वोटिंग मेंबर्स और 170 अल्टरनेट मेंबर्स शामिल हो रहे हैं. ये बॉडी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को मंजूरी देगा, हालांकि मार्च में होने वाली विधायिका की अगली एनुअल मीटिंग में औपचारिक रूप से मंजूरी मिलने तक पूरी जानकारी जारी नहीं की जाएगी.

