पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के ठीक बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की यात्रा की थी. ईरान संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर इन यात्राओं को अहम माना गया. इन यात्राओं के तुरंत बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सात साल में पहली बार पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया की दो दिवसीय यात्रा पर राजधानी प्योंगयांग पहुंचे. ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि आधिकारिक रूप से नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात के लिए चीन की तरफ से कोई खास एजेंडा नहीं बताया गया है.
इस संबंध में सियोल की इवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लीफ-एरिक ईस्ली ने कहा, 'कोई चीनी नेता सिर्फ इसलिए उत्तर कोरिया का दौरा नहीं करता कि दौरा करना जरूरी है. शी की यात्रा का चीन-उत्तर कोरिया संबंधों पर वास्तविक असर पड़ेगा.' उत्तर कोरिया पर असर शी को अमेरिका के साथ बातचीत में मदद कर सकता है. माना जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद आर्थिक और राजनीतिक फायदे देकर उत्तर कोरिया पर चीन के खास असर को फिर से मजबूत करना है. विदेशी जानकारों का मानना है कि इस बैठक का दोनों देशों के आपसी रिश्तों और उससे आगे भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के साथ अलग-अलग टकराव के बीच अपने पारंपरिक गठबंधन को पूरी तरह से बहाल करना चाहते हैं.
सितंबर में जिनपिंग जाएंगे अमेरिका
उम्मीद है कि शी सितंबर में अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा के दौरान ट्रंप से फिर मिलेंगे. उत्तर कोरिया के मामलों पर केंद्रित वेबसाइट 'वन कोरिया सेंटर' के प्रमुख क्वाक गिल सुप ने कहा कि शी 'कोरियाई प्रायद्वीप पर चीन के असर' और 'अमेरिका के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में पूरे पूर्वोत्तर एशिया में नेतृत्व की भूमिका' को दिखाने की कोशिश करेंगे.
चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया की आर्थिक जीवनरेखा और मुख्य राजनयिक समर्थक रहा है. माना जाता है कि उसने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को पूरी तरह से लागू करने से परहेज किया है और अपने गरीब पड़ोसी देश को मुश्किल हालात से उबारने के लिए गुप्त रूप से मदद भेजी है. इस साल दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हुए 65 साल पूरे हो रहे हैं.
लेकिन हाल के वर्षों में उनके रिश्तों पर सवाल उठे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ़ युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए सैनिक और हथियार भेजकर रूस के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी है. बदले में, उत्तर कोरिया को रूस से आर्थिक और सैन्य मदद मिली है. जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया पर अपना खास असर फिर से कायम करने से शी को ट्रंप के साथ बातचीत में बढ़त मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप कई बार किम के साथ कूटनीति फिर से शुरू करने की इच्छा जता चुके हैं.
ईस्ली ने कहा, 'ऐसा नहीं लगता कि यू.एन. सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करना और प्रतिबंधों का पालन करवाना चीन की प्राथमिकता है.'
सोमवार को उत्तर कोरिया के मुख्य अखबार 'रोडोंग सिनमुन' में छपे एक लेख में शी ने कहा कि चीन और उत्तर कोरिया को रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहिए और 'वर्चस्ववाद और दबाव वाली राजनीति' का विरोध करने तथा एक व्यवस्थित बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए.
रूसी एंगल और चीनी चक्कर
किम को परमाणु संपन्न देश बनने की अपनी कोशिश के लिए शी के समर्थन की ज़रूरत है. विश्लेषकों का कहना है कि शी संभवतः किम को चावल और उर्वरक की आपूर्ति, उत्तर कोरिया के लिए चीनी समूह पर्यटन की बहाली और संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं जैसे आर्थिक सहायता पैकेज की पेशकश कर सकते हैं.
क्वाक ने कहा, "उत्तर कोरिया अकेले रूस पर निर्भर नहीं रह सकता. उसे चीन के साथ जुड़ने की जरूरत है." सोमवार के एक संपादकीय में, 'रोडोंग सिनमुन' अखबार ने शी को 'सबसे सम्मानित राजकीय अतिथि' कहा और लिखा कि प्योंगयांग की सड़कें 'दोस्ती के माहौल से भरी हुई हैं.' शी उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर किम पर दबाव डालने से भी बच सकते हैं और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता के बारे में अस्पष्ट बातें कर सकते हैं. यह किम के लिए जरूरी होगा, जो उत्तर कोरिया पर लगे यू.एन. प्रतिबंधों को हटाने की मांग करने के लिए परमाणु हथियार संपन्न देश के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता पाने के लिए बेताब हैं.
ईस्ली ने कहा, 'चीनी अधिकारियों ने कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में सार्वजनिक रूप से बात न करने का रुख अपनाया है, जबकि वे इसे अभी भी एक दीर्घकालिक लक्ष्य मानते हैं. ऐसा लगता है कि किम चाहते हैं कि शी उत्तर कोरिया को एक परमाणु-संपन्न पड़ोसी के रूप में स्वीकार करें.' पिछले हफ्ते, किम ने परमाणु सामग्री बनाने वाले एक नए संयंत्र का अनावरण किया और देश की परमाणु ताकतों को 'तेज़ी से' बढ़ाने का संकल्प लिया.
उन्होंने एक नए नौसैनिक विध्वंसक (डिस्ट्रॉयर) के समुद्री परीक्षणों का भी निरीक्षण किया और परमाणु हथियारों से लैस नौसेना बनाने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया.
रविवार को किम की बहन और सीनियर अधिकारी, किम यो जोंग ने अपने भाई की बात दोहराते हुए कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने (डिन्यूक्लियराइजेशन) के लिए अमेरिका की कोशिश एक भागने वाली सोच और पुराने जमाने का सपना है. 2019 में ट्रंप के साथ हुई अहम बातचीत के नाकाम होने के बाद से किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है और अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने पर ध्यान दिया है.
उत्तर कोरियाई नेता ने सितंबर में कहा था कि ट्रंप के साथ उनकी 'अच्छी निजी यादें' हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वह बातचीत फिर से शुरू करने की शर्त के तौर पर उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार खत्म करने की अपनी मांग को वापस ले ले. जानकारों का कहना है कि किम आखिरकार अमेरिका के साथ हथियारों में कटौती पर बातचीत करना चाहेंगे ताकि वे अपने कुछ परमाणु हथियार छोड़ने के बदले में कुछ रियायतें हासिल कर सकें.