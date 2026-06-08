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ट्रंप-पुतिन से मिलने के बाद चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग अचानक तानाशाह किम से मिलने क्‍यों गए?

चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग सात साल में पहली बार पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया की दो दिवसीय यात्रा पर राजधानी प्‍योंगयांग पहुंचे. ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्‍योंकि आधिकारिक रूप से नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात के लिए चीन की तरफ से कोई खास एजेंडा नहीं बताया गया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 08, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:15 AM IST
ट्रंप-पुतिन से मिलने के बाद चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग अचानक तानाशाह किम से मिलने क्‍यों गए?

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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