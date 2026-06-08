इस संबंध में सियोल की इवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लीफ-एरिक ईस्ली ने कहा, 'कोई चीनी नेता सिर्फ इसलिए उत्तर कोरिया का दौरा नहीं करता कि दौरा करना जरूरी है. शी की यात्रा का चीन-उत्तर कोरिया संबंधों पर वास्तविक असर पड़ेगा.' उत्तर कोरिया पर असर शी को अमेरिका के साथ बातचीत में मदद कर सकता है. माना जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद आर्थिक और राजनीतिक फायदे देकर उत्तर कोरिया पर चीन के खास असर को फिर से मजबूत करना है. विदेशी जानकारों का मानना ​​है कि इस बैठक का दोनों देशों के आपसी रिश्तों और उससे आगे भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के साथ अलग-अलग टकराव के बीच अपने पारंपरिक गठबंधन को पूरी तरह से बहाल करना चाहते हैं.