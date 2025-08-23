चल रहा था कॉन्सर्ट, भीड़ में शख्स महिला के साथ करने लगा अश्लील हरकतें; फिर रैपर ने किया दिल जीतने वाला काम
Advertisement
trendingNow12893691
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चल रहा था कॉन्सर्ट, भीड़ में शख्स महिला के साथ करने लगा अश्लील हरकतें; फिर रैपर ने किया दिल जीतने वाला काम

Chinese Rapper: चीन के एक नौजवान रैपर इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, क्योंकि उन्होंने एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए अपने लाइव शो को ही रोक दिया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चल रहा था कॉन्सर्ट, भीड़ में शख्स महिला के साथ करने लगा अश्लील हरकतें; फिर रैपर ने किया दिल जीतने वाला काम

Chinese Rapper stopped the show for a woman: एक नौजवान चीनी रैपर बड़ी तादाद में सामने बैठे अपने फैंस के लिए शो कर रहे थे, हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपना शो में बीच में रोकना पड़ गया और अब उन्हें हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. लोगों ने उनका नाम 'कैप्टन जस्टिस' कहा जा रहा है.

शो के दौरान महिला ने उठाई आवाज

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी चीन के शेजियांग राज्य का हांग्जो में रैपर एपमोजार्ट एक लाइव शो कर रहे थे, इसी दौरान एक महिला उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन आवाज बहुत ज्यादा होने के चलते महिला की बात समझ नहीं आ रही थी. जिसके बाद रैपर ने महिला को अपना माइक थमा दिया और कहा कि जो भी कहना है इस पर कहें.

यह भी पढ़ें: अध्यक्ष से गवर्नर का सफर...बुलेट स्पीड में पाई तरक्की, अब क्यों मुश्किलों में घिर गई ये नामी महिला अफसर

Add Zee News as a Preferred Source

महिला ने माइक पर बताई आपबीती

महिला ने माइक लेकर बताया कि एक अजनबी शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की है. महिला ने कहा कि उस शख्स ने मेरे पैर पर गलत तरीके से टच किया है. बस फिर क्या था. रैपर महिला से पूछा कि वो उस शख्स के हुलिये के बारे में बताएं. जिसके बाद महिला ने छेड़छाड़ करने वाले शख्स का हुलिया बताया और रैपर ने सभी से आरोपी को ढूंढने की बात कही. यहां तक कि उन्होंने शो को पूरी तरह रोक दिया और हॉल के दरवाजे भी बंद करवा दिए.

हर जगह हो रही रैपर की तारीफ

रैपर महिला ने को यकीन दिलाया कि या तो मैं या फिर पुलिस उस आरोपी को जरूर पकड़ेंगे. अगले दिन पुलिस ने कई और सीसीटी फुटेज की मदद लेते हुए आरोपी को को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. रैपर ने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत बहादुर हैं, क्योंकि उन्होंने आरोपी के खिलाफ तुरंत आवाज बुलंद कर दी. सोशल मीडिया पर लोग अब रैपर की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें 'कैप्टन जस्टिस' के नाम से भी पुकारा जा रहा है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
;