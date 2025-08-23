चल रहा था कॉन्सर्ट, भीड़ में शख्स महिला के साथ करने लगा अश्लील हरकतें; फिर रैपर ने किया दिल जीतने वाला काम

Chinese Rapper stopped the show for a woman: एक नौजवान चीनी रैपर बड़ी तादाद में सामने बैठे अपने फैंस के लिए शो कर रहे थे, हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपना शो में बीच में रोकना पड़ गया और अब उन्हें हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. लोगों ने उनका नाम 'कैप्टन जस्टिस' कहा जा रहा है.

शो के दौरान महिला ने उठाई आवाज

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी चीन के शेजियांग राज्य का हांग्जो में रैपर एपमोजार्ट एक लाइव शो कर रहे थे, इसी दौरान एक महिला उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन आवाज बहुत ज्यादा होने के चलते महिला की बात समझ नहीं आ रही थी. जिसके बाद रैपर ने महिला को अपना माइक थमा दिया और कहा कि जो भी कहना है इस पर कहें.

महिला ने माइक पर बताई आपबीती

महिला ने माइक लेकर बताया कि एक अजनबी शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की है. महिला ने कहा कि उस शख्स ने मेरे पैर पर गलत तरीके से टच किया है. बस फिर क्या था. रैपर महिला से पूछा कि वो उस शख्स के हुलिये के बारे में बताएं. जिसके बाद महिला ने छेड़छाड़ करने वाले शख्स का हुलिया बताया और रैपर ने सभी से आरोपी को ढूंढने की बात कही. यहां तक कि उन्होंने शो को पूरी तरह रोक दिया और हॉल के दरवाजे भी बंद करवा दिए.

हर जगह हो रही रैपर की तारीफ

रैपर महिला ने को यकीन दिलाया कि या तो मैं या फिर पुलिस उस आरोपी को जरूर पकड़ेंगे. अगले दिन पुलिस ने कई और सीसीटी फुटेज की मदद लेते हुए आरोपी को को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. रैपर ने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत बहादुर हैं, क्योंकि उन्होंने आरोपी के खिलाफ तुरंत आवाज बुलंद कर दी. सोशल मीडिया पर लोग अब रैपर की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें 'कैप्टन जस्टिस' के नाम से भी पुकारा जा रहा है.