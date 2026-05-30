ट्रंप को बोला हथियार नहीं दूंगा, लेकिन पीठ पीछे उड़ा दिया F-15; ईरान की मदद कर कैसे अमेरिका को चीन ने बनाया उल्लू?

China Supplying Weapons To Iran: चीन पर लगाचार पश्चिम एशिया जंग में ईरान की मदद करने का आरोप लगा है. अब इस बीच नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि जंग के दौरान मार गिराए गए अमेरिकी F-15 फाइटर जेट पर चीन का हाथ शामिल है.
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West Asia War: पश्चिम एशिया जंग में ईरान पर लगातार चीन से मदद लेने का आरोप लगता रहता है. वहीं अमेरिका ने भी कई बार कहा है कि उसपर हमला करने के लिए ईरान ने चीन से मदद ली है. अब इस बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले महीने अप्रैल 2026 में दक्षिण-पश्चिमी ईरान के ऊपर मार गिराया गया F-15 फाइटर जेट संभावित रूप से चीन निर्मित शोल्डर-लॉन्च मिसाइल से टकराया था. इस विमान को लेकर बचाव अभियान भी चलाया गया था.
'NBC न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि संघर्ष के शुरुआती दिनों में, चीन ने ईरान को एक लॉन्ग रेंज अर्ली वॉर्निंग रडार भी दिया होगा, जो उन स्टील्थ विमानों का पता लगा सकता है, जिन्हें पता लगाने से बचने के लिए बनाए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी अप्रैल 2026 में अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराए जाने की परिस्थितियों की अभी भी जांच कर रहे हैं. दशकों में यह पहली बार था कि किसी अमेरिकी फाइटर जेट को दुश्मन की गोलीबारी से गिराया गया.
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फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि ईरान को मिलिट्री वेपंस कब सौंपे गए, लेकिन ईरान की ओर से चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल करना बीजिंग के साथ अमेरिका के संबंधों को और जटिल बना रहा है. वह भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को खत्म करने में चीन की मदद मांगी है. बता दें कि पश्चिम एशिया में सीजफायर को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका लगातार हमले जारी रख रहा है. वह इसे डिफेंसिव स्ट्राइक बता रहा है.
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'NBC' की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बीते दिनों 'फॉक्स न्यूज' को दिए इंटरव्यू में एक बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका देश ईरान को मिलिट्री वेपंस नहीं देगा. साथ ही, उन्होंने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था,' राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे वादा किया है कि वे ईरान को कोई हथियार नहीं भेजेंगे. यह एक बेहद अच्छा वादा है. मैं उनके वादे पर भरोसा करता हूं और इसकी सराहना करता हूं.' वहीं F-15 फाइटर जेट को गिराए जाने के बारे में पूछे जाने पर चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा,'चीन मिलिट्री प्रोडक्ट्रस के एक्सपोर्ट पर हमेशा बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारी से काम करता है और एक्सपोर्ट कंट्रोल और उचित अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से जुड़े चीनी कानूनों और रेगुलेशन के अनुसार सख्त कंट्रोल रखता है. चीन इस तरह की निराधार बातों का विरोध करता है.'
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