एग्जाम में लगा मेकअप का भ्रम, छात्रा की खूबसूरती देख सब रह गए दंग, 5 बार किया चेक

Natural Beauty: एग्जाम के दौरान तरह-तरह की चीजों पर पाबंदी होती है लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में एक दिलचस्प घटना सामने घटी है, यहां एक छात्रा को एग्जाम के दौरान 5 बार मेकअप हटाने के लिए कहा गया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:57 PM IST
Chinese Beauty: चीन की राजधानी बीजिंग की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना (CUC) की छात्रा 'हू शिनयी' अचानक चर्चा में आ गई, जब ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम के दौरान परीक्षकों ने उन्हें मेकअप हटाने को कहा. ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हुआ जब परीक्षकों को मेकअप हटाने के लिए कहना पड़ा. हालांकि वो इस बात से अंजान थे कि वो जिस लड़की का मेकअप हटाने के लिए कह रहे हैं वो असल में उतनी ही खूबसूरत है. इसीलिए परीक्षकों ने पांच बार उसको मेकअप हटाने के लिए कहा गया, यहां तक कि परीक्षक ने उनकी पलकें खींचकर भी देखा कि कहीं नकली तो नहीं.

हालांकि यह घटना पुरानी है. जनवरी में हुई इस घटना के बाद हू शिनयी इंटरनेट पर वायरल हो गईं. सोशल मीडिया पर लोग उनके लुक्स को लेकर बहस करने लगे. किसी ने कहा,'डबल आईलिड्स तो ठीक हैं, पर क्या सच में उनकी आंखों के नीचे की पफिनेस नैचुरल है?' तो किसी ने लिखा, 'खूबसूरत तो हैं, लेकिन कुछ अजीब लगता है.' कुछ और भी लोगों ने उन्हें ट्रोल करना चाहा. ऐसे लोगों को उन्होंने खुद जवाब देते हुए कहा,'जो अफवाहें कभी मुझे रातों को जगाए रखती थीं, अब वे मेरी आवाज का हिस्सा बन गई हैं. यह तजुर्बा अब हमेशा मेरी हर बात में हल्के से गूंजता रहेगा.'

यह भी पढ़ें:
जिनपिंग का J-35 या ट्रंप का F-35? 'मेघनाद' बनकर मारने में किसका फाइटर जेट ज्यादा घातक, क्या कहते हैं आंकड़े

एग्जाम में किया टॉप

फिर भी हू शिनयी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉडकास्टिंग एंड होस्टिंग आर्ट्स की बीजिंग यूनिफाइड एग्जामिनेशन में टॉप किया. उन्हें 274 अंक मिले, जो उस एग्जाम में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा थे. उन्होंने पोस्ट में लिखा,'मुझे CUC से प्यार है और CUC को मुझसे! यहां सब बहुत टैलेंटेड और प्यारे हैं.'

लोगों की जमकर तारीफ

इस घटना के बाद उनके बचपन की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनसे साबित हुआ कि बचपन से ही उनके नैन-नक्श बेहद इसी तरह आकर्षक थे. छोटा चेहरा, डबल आईलिड्स और ऊंची नाक की हड्डी. इन्हें देखकर लोगों ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा,'जो लोग इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का ताना मारते हैं, वे तो सर्जरी करवाकर भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे. यह तो सिर्फ जलन है.' मशहूर हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने साफ किया है कि उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स में काम करने की कोई इच्छा नहीं है. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

chinaNatural beauty

