सगाई तोड़ने के बाद पैसे भी मांग रही चीनी महिला, कहा- गले लगाने की फीस चाहिए, सोशल मीडिया पर वायरल

चीन जैसे अजीबो-गरीब खोज के लिए जाना जाता है वैसी ही वहां से खबरें भी आती हैं. चीन से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे. दरअसल यहां एक चीनी महिला ने अपने पूर्व मंगेतर से खुद को गले लगाने की फीस मांग ली है. फीस भी कोई छोटी-मोटी रकम नहीं बल्कि 2 लाख युआन यानि कि लगभग 28,000 अमेरिकी डॉलर. इस महिला ने अपने मंगेतर के परिवार से 200,000 युआन का सगाई का उपहार स्वीकार किया था. हालांकि बाद में उस महिला ने फैसला किया कि वह शादी नहीं करना चाहती और उसने इसे कैंसिल कर दी.

इसके बाद उस महिला ने जो कुछ भी किया वो चीनी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, हेनान प्रांत की इस महिला ने पुरुष को 170,500 युआन (24,000 अमेरिकी डॉलर) लौटाने के लिए सहमति दी. लेकिन वह 30,000 युआन अपने मंगेतर के गले लगाने की फीस के रूप में रखना चाहती थी. इस राशि में कुछ अन्य खर्चे भी शामिल थे. रिपोर्ट के अनुसार महिला की मुलाकात पिछले साल एक मंगनी कराने वाले के माध्यम से उस पुरुष से हुई थी. दोनों हेनान प्रांत के पिंगडिंगशान में रहते थे. जनवरी में सगाई के बाद शादी नवंबर में होने वाली थी.

लड़की ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी स्टोरी

होटल बुक हो चुका था और निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके थे लेकिन शादी से कुछ हफ्ते पहले महिला ने शादी रद्द कर दी. यह कहते हुए कि वह बस उससे शादी नहीं करना चाहती थी. लड़की ने इस पूरे वाकए को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जिसके बाद ये पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस स्टोरी को सोशल मीडिया यूजर्स ने 23 मिलियन बार देखा. उनकी मंगनी कराने वाली वान ने मीडिया को बताया,'महिला को लगता था कि पुरुष बहुत ईमानदार है और उसकी आय बहुत कम है.' वान ने बताया,'दुल्हन अपने मंगेतर की ओर से दिए गए उपहारों की कीमत लौटाने के लिए तैयार है लेकिन वह 30,000 युआन 'गले लगाने की फीस' के रूप में अपने पास रखेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

'मैंने फोटो ग्राफर के कहने पर लगाया था गले', दुल्हे ने बताया

वान ने आगे बताया, 'बीते एक दशक के दौरान मैंने लगभग 1,000 जोड़ों का परिचय कराया है. मैंने इससे ज्यादा नखरे वाला परिवार कभी नहीं देखा है. 30,000 युआन की कटौती करने वाली उसकी मांग अनैतिक है.' रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष ने शादी के फोटो शूट के दौरान फोटोग्राफर के कहने पर उसे गले लगाया था. अंत में दोनों परिवारों ने सहमति दी कि महिला पुरुष को 170,500 युआन (24,000 अमेरिकी डॉलर) लौटाएगी. सगाई का उपहार जिसे दुल्हन मूल्य भी कहा जाता है, ये चीन में एक आम प्रथा है जहां दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को पैसे देता है. साथ ही कई ऐसे मामले भी हैं जब महिलाएं शादी रद्द करने के बाद दुल्हन मूल्य लौटाने से इनकार कर देती हैं.

यह भी पढ़ेंः प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा