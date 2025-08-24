58 साल की दादी ने की Gen-Z वाली हरकत, पोते की ट्यूशन फीस से किया पति की बेवफाई का इलाज
China News: चीन में एक महिला ने अपने चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए अपने पोते की ट्यूशन की फीस खत्म कर दी. महिला ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका पति उसे धोखा देना बंद कर दे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 24, 2025, 05:59 PM IST
China News: कभी-कभी हम दुनिया भर में रहने वाले ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं जिनका काम लोगों से जुदा होता है. ये अपने काम की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं. इस दिनों एक चीनी महिला काफी चर्चाओं में है, ये महिला अपने चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए अपने पोते की ट्यूशन की फीस कुर्बान कर दी. उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि उसका पति उसे धोखा देना बंद कर दे. जानिए आखिर महिला ने ये सब कैसे किया?

गई प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक
मध्य चीन के हेनान प्रांत की रहने वाली 58 साल की ये महिला 11 अगस्त को एक थेरेपी सेंटर गई थी. यहां पर उसे सेंटर की मालकिन ने प्लास्टिक सर्जरी कराने का सुझाव दिया और फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में ले गए. यहां पर एक सर्जन ने कहा कि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां हैं और ये झु्र्रियां दुर्भाग्य का कारण बनती हैं. साथ ही साथ उससे कहा गया कि ये झुर्रियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है. ऐसे में उससे अपने पति के "पीच ब्लॉसम लक" को रोकने के लिए उन्हें हटवाने कहा गया.

करवाया भुगतान
इसके अलावा उससे यह भी कहा कि उसकी नाक बहुत चपटी है और इससे उसे धन प्राप्ति में बाधा आ रही है. ये सब सुनने के बाद वो कुछ समझ पाती इससे पहले सेंटर के कर्मचारियों ने उसका फोन ले लिया और स्कैनर, स्कैन करा लिया, जिसके बाद पासवर्ड डालकर उसने 62000 युआन (8,600 अमेरिकी डॉलर) का भुगतान कर दिया. ये पैसे देने के बाद उसने ये बताया कि वो इन पैसों को अपने पोते की ट्यूशन फीस देने के लिए बचा रही थी. 

इलाज के बाद के हालात
MY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उसका इलाज करने वाले सर्जन ने उसे हयालूरोनिक एसिड इंजेक्शन लगाए. हालांकि इस इंजेक्शन की वजह से उसे सिरदर्द, मतली और खाना खाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद उसकी बेटी ने क्लिनिक पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया और वापस पैसों की मांग की लेकिन क्लिनिक ने पैसे वापस देने से मना कर दिया. 

आम तौर पर देखा जाता है कि घरों से बाहर रहने वाले Gen-z में फैशन का खुमार चढ़ा रहता है और खुद को बेहतर दिखाने के लिए ऐसा कोई न कोई काम करते रहते हैं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

