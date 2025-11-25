Advertisement
आलीशान जिंदगी छोड़ खेतों में उतरी चीनी महिला, मेहनत से चुकाया 6,24,04,370 का कर्ज; सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

China: चीन की एक व्यवसायी महिला हू किन ने अपनी आलीशान जिंदगी खत्म होने के बाद भारी कर्ज चुकाने के लिए खेती का सहारा लिया है. हू ने अपनी कड़ी मेहनत से 6,24,04,370 करोड़ का कर्ज चुका दिया. आइए जानते है हू की पूरी कहानी... 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:18 PM IST
चीन के हुनान प्रांत की एक व्यवसायी महिला ने अपनी आलीशान जिंदगी खत्म होने के बाद भारी कर्ज चुकाने के लिए खेती का सहारा लिया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 44 वर्षीय हू किन और उनके पति ने 2012 में फल कारोबार शुरू किया था जो तेजी से बढ़ते हुए पूरे देश में 30 से अधिक दुकानों तक पहुंच गया. कारोबार के चरम पर उनकी संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ युआन (करीब 14 लाख डॉलर) से अधिक था. दंपति एक विला में रहते थे निजी ड्राइवर, नौकरानियां और नियमित विदेश यात्राएं सबकुछ उनकी जीवनशैली का हिस्सा था.

हालांकि 2019 में खराब वित्तीय प्रबंधन ने व्यवसाय को दिवालिया कर दिया और दंपति 50 लाख युआन (लगभग 7 लाख डॉलर) यानी कि 6,24,04,370 रूपए के कर्ज में डूब गए. स्थिति से उबरने के लिए उन्होंने अपना आलीशान विला बेच दिया और देशभर में घूम-घूमकर अस्थायी तौर पर कृषि उत्पाद बेचने लगे. उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब वे हुबेई प्रांत के वुहान पहुंचे और वहां कमल की जड़ से बने व्यंजनों की भारी लोकप्रियता देखी. कमल की जड़ की खेती से प्रेरित होकर हू ने इसकी कटाई और बिक्री शुरू कर दी जो स्थानीय भोजन में अपनी कुरकुरी बनावट और स्वास्थ्य लाभों के लिए बेहद पसंद की जाती है.

लाइव स्ट्रीमिंग कर के महिला ने लोगों को दिखाया अपना काम

दंपति ने कमल के तालाबों में काम करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की और जल्द ही हजारों दर्शकों ने उनके काम में रुचि लेना शुरू कर दिया. शुरुआत में खुदाई का काम पति संभालते थे, लेकिन शारीरिक श्रम की आदत न होने के कारण जल्द ही हू ने यह काम स्वयं करना शुरू कर दिया.

कमल की जड़ की कटाई ठंड के मौसम में बेहद कठिन होती है, लेकिन हू रोजाना सुबह 5 बजे उठकर काम करती हैं. लाइवस्ट्रीमिंग के जरिए उनकी बिक्री तेजी से बढ़ी और व्यस्त दिनों में वह 4500 किलो तक कमल की जड़ बेच लेती हैं. अब तक उनकी कमाई 10 लाख युआन से अधिक हो चुकी है. हू का कहना है कि हमें पहली बार एहसास हुआ कि कमल की जड़ें कितनी स्वादिष्ट हो सकती हैं, इसलिए हमने वुहान में ही रहकर नई शुरुआत करने का फैसला किया था. दृढ़ संकल्प और मेहनत से कर्ज उतारने की उनकी कहानी चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसे अब तक 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

