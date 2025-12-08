किस्मत का गजब खेल! भूकंप से जिस सैनिक ने बचाई जान बड़ी होकर महिला ने उससे रचाई शादी

China News: किस्मत कभी भी कुछ भी कर सकती है. इसके आगे किसी की भी नहीं चलती है. ऐसा ही कुछ चीन में देखने को मिला है. यहां एक महिला और पुरुष सालों पहले भुकंप जैसी भयानक त्रासदी में मिले थे, हालांकि किस्मत ने उन्हें एक दशक बाद वापस साथ ला दिया है. इस बार वे दोनों हमेशा के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ गए हैं. बता दें कि चीनी महिला ने उस सैनिक से विवाह रचाया है, जिसने उसे मलबे के नीचे से बचाया था. यह प्रेम कहानी आपका दिल पिघला देगी.

सैनिक ने भूकंप से बचाया

बता दें कि साल 2008 में आए विनाशकारी वेनचुआन भूकंप ने सिचुआन प्रांत को तबाह कर दिया था. इस दौरान लियांग झिबिन को इमरजेंसी रेस्क्यू वर्क के लिए तैनात किया गया था. 22 साल के इस सैनिक ने इस दौरान ढही इमारतों के नीचे से अनगिनच लोगों की जान बचाई थी, जिसमें से एक 11 साल की लियू शाएमी भी थी. वह ध्वस्त इमारत की दूसरी मंजिल पर स्टील की छड़ों और ईंटों के नीचे दबी थी. लियांग ने अपनी टीम के साथ इस बच्ची को बचाने के लिए लगभग 4 घंटे तक खुदाई की. लियू को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती किया गया.

ये भी पढ़ें- 'PTI पार्टी देश में कर रही गद्दारी, इमरान खान पागल हैं....', पाकिस्तान में मचा कोहराम तो सेना की हां में हां मिलाने लगे मंत्री-सांसद

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्तरां में मिला जाना-पहचाना चेहरा

लियू के ठीक होने के बाद वह अपने परिवार के साथ हुनान के झूझोउ लौट आई थी. बचाव के दौरान लियू को अपने बचावकर्ता का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी धुंधली छवि उसके दिल में बस गई. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' से बातकरते हुए लियू ने बताया,' कई सालों तक मुझे याद नहीं रहा कि उसका चेहरा कैसा दिखता था. मेरे दिमाग में बस एक धुंधली सी छवि थी.' साल 2022 में चांग्शा के एक रेस्तरां में खाना खाते वक्त लियू की मां को बगल के टेबल में बैठा एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया. ये वही शख्स था जिसने लियू को बचाया था.

ये भी पढ़ें- फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टो और अब इमरान खान... पाकिस्तान के वो नेता जिन्हें देश के लिए सेना ने बताया 'खतरा'

सैनिक से की शादी

लियू बिना मौका गंवाए उस शख्स के पास पहुंची. उसने सैनिक से पूछा कि क्या वह वहीं सैनिक है? लियांग ने याद किया कि लियू अब काफी बदल चुकी थी. दोनों ने फोन पर बातचीत करना शुरु कर दिया. लियू के मन में लियांग के लिए फीलिंग्स आने लगी. उसने कहा,' मैं लियांग से कृतज्ञता के कारण प्यार नहीं करती. उसके साथ समय बिताकर मुझे एहसास हुआ कि यही वह व्यक्ति है जिसके भरोसे मैं अपना जीवन बिता सकती हूं.' यह कपल अब शादी के बाद खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. लियांग बताया,' वह मेरे जीवन में प्रकाश की एक किरण है. जब भी मैं निराश महसूस करता हूं उसकी सकारात्मकता मुझे उत्साहित करती है और मुझे याद दिलाती है कि जीवन अभी भी आशा से भरा है.'