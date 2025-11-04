Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

गर्लफ्रेंड खुशी से रहे पाई-पाई जोड़कर बॉयफ्रेंड ने दिए 1,24,08,550 रुपए, लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी में उड़ा दिए 1 करोड़, शॉकिंग लव स्टोरी!

आप दिन-रात मेहनत करके किसी को 1 करोड़ 24 लाख रुपए दे दें कि अगला आदमी खुश रहे, लेकिन जब आपको पता चले कि अगले आदमी ने पैसे फिजूल में खर्च कर दिए हैं तो आपको क्या लगेगा? कुछ इसी तरह एक कांड हुआ है. जिसमें एक लड़के के साथ जो आपनी गर्लफ्रेंड के खुश और सिक्युर फील कराने के लिए  पाई-पाई जोड़कर 1,24,08,550 रुपए दिए लेकिन अब वह रो रहा है. जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 04, 2025, 02:21 PM IST
फोटो साभार- ग्रोक
फोटो साभार- ग्रोक

एक चीनी व्यक्ति की कहानी इन दिनों खूब चर्चा में है. उसने अपनी प्रेमिका को दस लाख युआन (140,000 अमेरिकी डॉलर) से ज़्यादा की बचत सुरक्षित रखने के लिए सौंपी थी, लेकिन जब उसने सारा पैसा कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं पर खर्च कर दिया, तो वह हैरान रह गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीनी बॉयफ्रेंड ने रात-दिन मेहनत कर 1 करोड़ 24 लाख 8 हजार 550 रुपये जोड़कर अपने गर्लफ्रेंड को दिया कि वह खुश रहे और जिंदगी में शांति बनी रहे, लेकिन गर्लफ्रेंड ने सारा वो पैसा नाक-होंठ को बनाने में उड़ा दिया. जानते हैं पूरी कहानी.

कैसे शुरू हुई ये लव स्टोरी?
जिन नाम का एक चीनी आदमी, जो साउथवेस्ट चाइना के जॉन्गकिंग शहर में रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड मिन से बहुत प्यार करता था. मिन मूल रूप से साउथईस्ट प्रांत जियांग्शी की रहने वाली थी. 2022 में वो जॉन्गकिंग शिफ्ट हो गई, ताकि दोनों साथ रह सकें. जिन ने सोचा, मिन को सिक्योरिटी फील करानी है. इसलिए, अपनी बिजनेस कमाई के एक मिलियन युआन (करीब 1 करोड़ 24 लाख रुपये या 140,000 डॉलर) उसे सौंप दिए. ये पैसा कई सालों की मेहनत था. दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था.

ब्यूटी क्लिनिक में मिली 'खास दोस्त'
एक दिन 2022 में मिन एक ब्यूटी क्लिनिक गई स्किन ट्रीटमेंट के लिए.वहां उसे ली नाम की एक औरत मिली, जो खुद को क्लिनिक की शेयरहोल्डर बताती थी.ली ने मिन को इम्प्रेस किया बातें कीं, गिफ्ट्स दिए, और जल्द ही दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गईं. मिन को लगा, ये उसकी सच्ची साथी है जॉन्गकिंग में. लेकिन ली का असली मकसद कुछ और था. ली ने मिन को प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में फंसा लिया यह कहकर कि ये उसके लुक्स चेंज कर देगी.

पैसे का क्या हुआ? पूरा खर्चा सर्जरी पर.
मिन ने ली के कहने पर सारा पैसा ब्यूटी प्रोसीजर्स पर लगाना शुरू कर दिया. पहले छोटे-मोटे ट्रीटमेंट, फिर बड़े सर्जिकल चेंजेस जैसे नाक, होंठ, स्किन, सब कुछ बदलवाती रही. एक मिलियन युआन का एक रुपया भी बाकी न रहा. जब जिन को पता चला, तो वो सदमे में आ गया. मिन ने कबूला है कि  पैसा 'दोस्त' ली के जरिए क्लिनिक में गया. लेकिन ली गायब है. जिसके बाद जिन ने झूठे भरोसे पर गुस्सा होते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया है. मिन पर फ्रॉड और मिसयूज ऑफ फंड्स के आरोप लगे है. कोर्ट में मामला चल रहा है, और ली को तलाशा जा रहा है. 

author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

