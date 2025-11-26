चीनी महिला का बड़ा कारनामा... अनजान शख्स पर उड़ाई पति की पूरी कमाई, खाली अकाउंट देख चकराया सिर

Chinese Woman Spends Life Savings On Internet: चीन की एक महिला ने अपने पति की जीवनभर की कमाई का अधिकतर हिस्सा एक ऑनलाइन स्ट्रीमर को डोनेट कर दिया.
Trending Photos
World News In Hindi: इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ ट्रेंड पर चलता रहा है. वहीं इसमें लोगों के कई ऐसे कारनामे भी देखने को मिलते हैं, जिसे जानकर हर कोई अपना माथा पकड़ लेता है. ऐसा ही कुछ चीन में देखने को मिला है. यहां एक महिला ने अपने जीवन की अधिकतर जमा पूंजी एक ऐसे ऑनलाइन पुरुष स्ट्रीमर पर खर्च कर दी, जिससे वह कभी मिली ही नहीं. पत्नी की इस हरकत को देख पति की आंखों में आंसू आ गए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने स्ट्रीमर को एक कॉम्पीटीशन जीतने के लिए पैसे भेजे थे. मामले को लेकर महिला के पति लियू ने बताया,' पिछले 8 सालों में उसके नाम पर लगभग 1.16 मिलियन युआन की सावधि जमा राशि जमा थी. बार-बार पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि 1 भी पैसा नहीं बचा था. इसमें से लगभग 163,000 US डॉलर पुरुष लाइवस्ट्रीमर पर खर्च किए गए थे और वह बाकी के बारे में कुछ नहीं बता सकी. अब उस पर 80,000 युआन से ज्यादा का ऑनलाइन लोन बकाया है.
ये भी पढ़ें- आलीशान जिंदगी छोड़ खेतों में उतरी चीनी महिला, मेहनत से चुकाया 6,24,04,370 का कर्ज; सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
चीन के लोकल मीडिया 'जिमू न्यूज' के मुताबिक महिला ने अपनी सेविंग्स का अधिकतर हिस्सा स्ट्रीमर पर खर्च कर दिया और पैसे खत्म होने पर कर्जा भी लिया. बचत का सारा ध्यान महिला देखती थी क्योंकि लियू ने उसे सालों तक अपनी कमाई को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी. लियू ने बताया,' मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी पर इतना भरोसा करूंगा और उसे अपना सारा पैसा दे दूंगा और अंत में ऐसा होगा.' उन्हें इस घटना के बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया और पाया कि उसमें केवल 30 सेंट थे.
ये भी पढ़ें- Explainer: चीते जैसी फुर्ती...NASA ने लगाए थे 9 महीने, मगर 9 दिन में ही चीन ने एस्ट्रोनॉट्स को लाने भेजा स्पेसक्राफ्ट; क्यों दिखाई इतनी तेजी?
लियू ने कहा,' मैं खाने-पीने और खर्चों के लिए पैसे बचा रहा था और मैंने अपना सारा पैसा उसे दे दिया, लेकिन उसने वो पैसे किसी और आदमी को दे दिए. मुझे लगता है कि वह अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी.' 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक जब महिला से इस बारे में सवाल किया गया कि उसने एक अंजान लाइव स्ट्रीमर को इतने पैसे क्यों दिए तो उसने बताया कि वह स्ट्रीमर से ऑब्सेस्ड थी. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर काफी रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग शख्स को महिला से तलाक लेने की सलाह दे रहे हैं. इंटरनेट पर एक यूजर ने लिखा,' लाइव स्ट्रीमर्स को टिप देने का क्या मतलब है? उन फैन्स का दिमाग खराब हो गया है.'