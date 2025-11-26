Advertisement
trendingNow13019105
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चीनी महिला का बड़ा कारनामा... अनजान शख्स पर उड़ाई पति की पूरी कमाई, खाली अकाउंट देख चकराया सिर

Chinese Woman Spends Life Savings On Internet: चीन की एक महिला ने अपने पति की जीवनभर की कमाई का अधिकतर हिस्सा एक ऑनलाइन स्ट्रीमर को डोनेट कर दिया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 26, 2025, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीनी महिला का बड़ा कारनामा... अनजान शख्स पर उड़ाई पति की पूरी कमाई, खाली अकाउंट देख चकराया सिर

World News In Hindi: इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ ट्रेंड पर चलता रहा है. वहीं इसमें लोगों के कई ऐसे कारनामे भी देखने को मिलते हैं, जिसे जानकर हर कोई अपना माथा पकड़ लेता है. ऐसा ही कुछ चीन में देखने को मिला है. यहां एक महिला ने अपने जीवन की अधिकतर जमा पूंजी  एक ऐसे ऑनलाइन पुरुष स्ट्रीमर पर खर्च कर दी, जिससे वह कभी मिली ही नहीं. पत्नी की इस हरकत को देख पति की आंखों में आंसू आ गए.  

स्ट्रीमर को दान में दिए सारे पैसे 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने स्ट्रीमर को एक कॉम्पीटीशन जीतने के लिए पैसे भेजे थे. मामले को लेकर महिला के पति लियू ने बताया,'  पिछले 8 सालों में उसके नाम पर लगभग 1.16 मिलियन युआन की सावधि जमा राशि जमा थी. बार-बार पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि 1 भी पैसा नहीं बचा था. इसमें से लगभग 163,000 US डॉलर  पुरुष लाइवस्ट्रीमर पर खर्च किए गए थे और वह बाकी के बारे में कुछ नहीं बता सकी. अब उस पर 80,000 युआन से ज्यादा का ऑनलाइन लोन बकाया है. 

ये भी पढ़ें- आलीशान जिंदगी छोड़ खेतों में उतरी चीनी महिला, मेहनत से चुकाया 6,24,04,370 का कर्ज; सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

पति ने पकड़ा सिर 

चीन के लोकल मीडिया 'जिमू न्यूज' के मुताबिक महिला ने अपनी सेविंग्स का अधिकतर हिस्सा स्ट्रीमर पर खर्च कर दिया और पैसे खत्म होने पर कर्जा भी लिया. बचत का सारा ध्यान महिला देखती थी क्योंकि लियू ने उसे सालों तक अपनी कमाई को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी. लियू ने बताया,' मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी पर इतना भरोसा करूंगा और उसे अपना सारा पैसा दे दूंगा और अंत में ऐसा होगा.' उन्हें इस घटना के बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया और पाया कि उसमें केवल 30 सेंट थे. 

ये भी पढ़ें- Explainer: चीते जैसी फुर्ती...NASA ने लगाए थे 9 महीने, मगर 9 दिन में ही चीन ने एस्ट्रोनॉट्स को लाने भेजा स्पेसक्राफ्ट; क्यों दिखाई इतनी तेजी?

महिला पर बरसा इंटरनेट 

लियू ने कहा,' मैं खाने-पीने और खर्चों के लिए पैसे बचा रहा था और मैंने अपना सारा पैसा उसे दे दिया, लेकिन उसने वो पैसे किसी और आदमी को दे दिए. मुझे लगता है कि वह अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी.' 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक जब महिला से इस बारे में सवाल किया गया कि उसने एक अंजान लाइव स्ट्रीमर को इतने पैसे क्यों दिए तो उसने बताया कि वह स्ट्रीमर से ऑब्सेस्ड थी. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर काफी रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग शख्स को महिला से तलाक लेने की सलाह दे रहे हैं. इंटरनेट पर एक यूजर ने लिखा,' लाइव स्ट्रीमर्स को टिप देने का क्या मतलब है? उन फैन्स का दिमाग खराब हो गया है.' 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'BJP समर्थित चुनाव जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित चुनाव जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?