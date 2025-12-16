कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में धो दी जिंदा बिल्ली, 10 मिनट तक होता रहा स्पिन, फिर जो हुआ...

Woman Spins Cat In Washing Machine: चीन में एक महिला ने कपड़े धोते समय अपनी पालतू बिल्ली को चलती वॉशिंग मशीन में 10 मिनट तक घुमा दिया.
China News: चीन में एक अनोखा मामला देखने को मिला है. यहां एक महिला ने कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन के अंदर एक बिल्ली को स्पिन कर दिया, हालांकि 10 मिनट तक मशीन में घूमने के बावजूद बिल्ली बच गई. मशीन से कपड़े निकालते समय बिल्ली को देख महिला भी चौंक गई. चीन में अब यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि बिल्ली 10 मिनट तक मशीन के अंदर ड्रम में ही बैठी रही. बाहर निकालने पर वह पूरी तरह से भीगी हुई थी.
'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को एक चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है. तेजी से वायरल हुई इस पोस्ट को अबतक 217,000 से अधिक लाइक और 20,000 कमेंट मिल चुके हैं. 10 मिनट से अधिक समय तक हुई घटना में जिंटियाओ नाम की यह बिल्ली ड्रम में ही बैठी रही. घटना में वह बाल-बाल बच गई, हालांकि उसे एक हल्की चोट लगी है और उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था.
रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट के एक फॉलो अप वीडियो में जिंटियाओ पूरी तरह से ठीक, एनर्जेटिक और कैमरे में पंजा मारते हुए दिखाई दे रही थी. वह बिल्कुल फिट नजर आ रही थी. घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं. कई लोगों ने इस हरकत के लिए महिला की लापरवाही की आलोचना की तो वहीं कई लोगों ने उसके प्रति सहानुभुती जताते हुए पालतू जानवरों के लिए सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए.
मामले को लेकर पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वाशिंग मशीन जैसे कई घरेलू उपकरण पालतू जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. इस तरह की कई घटनाओं में गंभीर चोटें या मौतें भी हुई हैं. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उनकी जांच करनी चाहिए. महिला की लापरवाही को लेकर एक यूजर ने कहा,' अपनी बिल्ली को कई मिनट तक वाशिंग मशीन में फंसा देखकर उसने तुरंत उसकी देखभाल नहीं की या उसे अस्पताल नहीं भेजा, बल्कि बिल्ली का वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा कि वह उसे छूने से बहुत डर रही थी. उसे कभी भी बिल्ली पालने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.'