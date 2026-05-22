चटोरापन पड़ा भारी! महिला ने निगला उबलता हॉट-पॉट, गले से पेट तक मची तबाही; प्लास्टिक जैसा पिघला फूड पाइप

Oesophageal Ulcer: घर पर बना गरमागरम खाने का मजा शायद ही किसी और चीज में है. हालांकि, ज्यादा गर्म खाने से आपकी जीभ को नुकसान भी पहुंच सकता है. कई लोग जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे-समझे गरम खाना खा जाते हैं, जिसके बद जीभ तो जलती ही है साथ ही हेल्थ को भी गंभीर नुकसान होता है. चीन में इससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि यहां 42 साल की एक महिला ने गरमागरम हॉटपॉट खाना ठंडा होने का इंतजार किए बिना जल्दी से निगल लिया, जिसके बाद उसके फूड पाइप में 8 सेंटीमीटर का बड़ा अल्सर हो गया.

हॉटपॉट ने जलाई फूड पाइप

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक , हुनान प्रांत की एक महिला अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी कि तभी उसने उबलते हुए हॉटपॉट से सीधे खाना जल्दी-जल्दी खा लिया. खाने के तुरंत बाद उसे सीने में तेज दर्द और गले में जलन होने लगी. उसने इसे छोटी सी तकलीफ सोचकर ध्यान नहीं दिया और दर्द कम करने के लिए बर्फ का ठंडा पानी पी लिया. हालांकि, रात भर महिला की हालत और बिगड़ गई. अगले दिन उसे पानी निगलने में भी कठिनाई होने लगी. टेंशन में आकर महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची.

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ग्रासनली में मिला 8 सेंटीमीटर का अल्सर

डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी कर पाया कि महिला की ग्रासनली में 8 सेंटीमीटर का अल्सर है. यह एक वयस्क की फूड पाइप की लंबाई का लगभग एक तिहाई है. मामले को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि कई लोग मानते हैं कि हमारा गला हाई टेंपरेचर को सहन कर सकता है, लेकिन ग्रासनली की लेयर केवल 50-60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ही सहन कर सकती है. गरमागरम हॉटपॉट में पकाए गए खाने 80-90 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर तक पहुंच सकते हैं, जिससे शरीर के अंदर गंभीर जलन हो सकती है.

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डॉक्टरों ने चेताया

हादसे को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेहद गर्म भोजन करने के बाद अचानक बर्फ का ठंडा पानी पीने से राहत मिलने के बदले डैमेज हुए टिश्यू में और अधिक जलन हो सकती है. उन्होंने कहा कि बार-बार गर्म खाना खाने से फूड पाइप को नुकसान हो सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन का खतरा रहता है. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले कुछ समय से हॉटपॉट का चलन बढ़ा है, जिसमें डाइनिंग टेबल के बीच में उबलते हुए सूप का एक बर्तन रखा जाता है. इसके पास प्लेट में कुछ मीट के टुकड़े, सीफूड, सब्जियां और नूडल्स होते हैं, जिसे खुद टेबल पर पकाकर अलग-अलग सॉस में डुबोकर खाया जाता है.