थोड़ा खून निकाल लूं तो दिल हल्का हो जाता है...चीनी युवक की हैवानियत, सो रही महिला का खींचा खून
थोड़ा खून निकाल लूं तो दिल हल्का हो जाता है...चीनी युवक की हैवानियत, सो रही महिला का खींचा खून

चीन में एक युवक ने रात के समय एक सोती हुई महिला के बेडरूम में घुसकर उसका खून निकाल लिया है. अपराधी का कहना है कि ऐसा करने से उसका दिमाग शांत होता है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:49 PM IST
थोड़ा खून निकाल लूं तो दिल हल्का हो जाता है...चीनी युवक की हैवानियत, सो रही महिला का खींचा खून

चीन के यांगझोउ शहर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक व्यक्ति, जिसकी पहचान 'ली' सरनेम से हुई है, ने एक महिला के घर में घुसकर उसे बेहोश कर दिया और उसका खून निकाल लिया. यह सनसनीखेज वारदात 1 जनवरी 2024 को जिआंगसु में हुई.

आरोपी ली ने बताया किया कि उसने यह सब केवल अपना तनाव कम करने के लिए किया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल बन गया है. लोगों ने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने शुरू कर दिए हैं और ऑनलाइन भी इस मामले को लेकर बहस छिड़ गई है.

महिला के सोते समय घुसा घर में

पीड़िता 'यू' अपने कमरे में सो रही थी, तभी आरोपी ली बिना ताले के खुले दरवाजे से घर में घुस आया. उसने एक कपड़े को नशे की दवा (एनस्थेटिक) में भिगोकर महिला को बेहोश कर दिया. इसके बाद ली ने महिला के हाथ से खून खींचा.

पति की वजह से बची जान

जब ली यह हरकत कर रहा था, तभी यू का पति अचानक घर लौट आया. उसने ली पर केतली से वार कर दिया, जिससे ली मौके से भाग गया. होश में आने के बाद यू ने अपने हाथ पर टॉर्निकेट और सुई का निशान देखा.

फॉरेंसिक जांच से खुला राज

पुलिस को मौके से एक कपड़ा मिला जिस पर एनस्थेटिक की पुष्टि हुई. जांच में सामने आया कि आरोपी का मकसद सिर्फ "थ्रिल" और "तनाव कम करना" था. कोर्ट में ली ने कहा, "मुझे दूसरों के घर में चुपचाप घुसना अच्छा लगता है, इससे मुझे खुशी और सुकून मिलता है."

पहले भी कर चुका है गंभीर अपराध

कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, ली पहले भी चोरी, बलात्कार और गैरकानूनी घुसपैठ जैसे अपराधों में सजा काट चुका है. उस पर प्राइवेसी में दखल के लिए प्रशासनिक डिटेंशन भी हो चुका है. इसके बावजूद कोर्ट ने उसे सिर्फ दो साल की जेल की सजा दी.

सोशल मीडिया पर गुस्सा

ली की सजा सुनते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे. एक यूजर ने लिखा, "ये डरावना है! उसने महिला को बेहोश किया, खून निकाला, और बस दो साल की सजा?" एक अन्य ने कहा, "उसके पास एनस्थेटिक कहां से आया? ये साफ-साफ सोच-समझकर किया गया अपराध था. क्या पीड़िता को मानसिक या शारीरिक नुकसान नहीं हुआ? क्या ये ‘जानबूझकर हानि पहुंचाना’ नहीं है?

