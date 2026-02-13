खुलेआम चीनी जासूसों की भर्ती कर रहा अमेरिका, CIA ने निकाली वैकेंसी; तमतमाए बीजिंग ने दी ये धमकी

USA China Recruitement Video: अमेरीकी खूफिया एजेंसी CIA ने हाल ही में चीनी सैनिकों को टारगेट करते हुए चीनी भाषा में एक भर्ती वीडियो जारी किया, जिसमें नौकरियों की घोषणा की. इसको लेकर अब चीन का रिएक्शन सामने आया है. बीजिंग ने शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को विदेशी जासूसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सख्त कार्रवाई करने की बात कही.

वीडियो से भड़का चीन

न्यूज एजेंसी 'AFP' के मुताबिक बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने CIA की इस हरकत की निंदा की और इसे चीन विरोधी ताकतों की ओर से देश में घुसपैठ और तोड़फोड़ करने की कोशिश बताया. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा,' बीजिंग विदेशी चीन विरोधी ताकतों के घुसपैठ और विध्वंसकारी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी उपाय करेगा.' चीन ने अभी यह नहीं बताया कि वह क्या उपाय करेगा.

वीडियो में क्या है?

CIA की ओर से यूट्यूब पर पब्लिश इस वीडियो में एक फर्जी चीनी अधिकारी को दिखाया गया है, जो CIA से संपर्क करता है. वह कहता है कि चीन के नेता सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को बचाते हैं और उनकी शक्ति झूठ पर आधारित है. वह अपने परिवार के लिए और देश के लिए लड़ने के लिए यह रास्ता चुन रहा है. वीडियो में एक टेक्स्ट के जरिए लोगों से पूछा गया है कि क्या उनके पास हाई पोजीशन वाले चीनी नेताओं के बारे में जानकारी है या वे सेना, खुफिया, कूटनीति, अर्थव्यवस्था या साइंस और इंडस्ट्री के सेक्टर में काम करते हैं.

अमेरिका अभियान का हिस्सा

बता दें कि CIA का यह वीडियो पिछले साल जारी किए गए इसी तरह की भर्ती वीडियो की सीरीज के बाद आया है, जो चीन पर खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश का एक हिस्सा है. उस समय CIA के डारेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा था कि इस अभियान का मकसद उन चीनी अधिकारियों की भर्ती करना था, जो असंतुष्ट हो सकते हैं या आंतरिक दबावों का सामना कर रहे हों.

रैटक्लिफ ने कहा था,' ये हमारे काम करने के तरीकों को संतुलित करने के कई तरीकों में से एक है.' 'AFP' की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने पहले ऐसे प्रयासों को स्पष्ट राजनीतिक उकसावा बताया था और वाशिंगटन पर चीन को बदनाम करने और उस पर हमला करने समेत चीनी कर्मिचारियों को खुलेआम धोखा देने और आत्मसमर्पण के लिए लुभाने का आरोप लगाया था.