Advertisement
trendingNow13108742
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनखुलेआम चीनी जासूसों की भर्ती कर रहा अमेरिका, CIA ने निकाली वैकेंसी; तमतमाए बीजिंग ने दी ये धमकी

खुलेआम चीनी जासूसों की भर्ती कर रहा अमेरिका, CIA ने निकाली वैकेंसी; तमतमाए बीजिंग ने दी ये धमकी

USA Chinese Military Recruitement Video: चीन ने अमेरीकी खूफिया एजेंसी CIA की ओर से जारी एक भर्ती वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. चीन ने इसपर एक्शन लेने की बात कही है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 13, 2026, 09:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुलेआम चीनी जासूसों की भर्ती कर रहा अमेरिका, CIA ने निकाली वैकेंसी; तमतमाए बीजिंग ने दी ये धमकी

USA China Recruitement Video:  अमेरीकी खूफिया एजेंसी CIA ने हाल ही में चीनी सैनिकों को टारगेट करते हुए चीनी भाषा में एक भर्ती वीडियो जारी किया, जिसमें नौकरियों की घोषणा की. इसको लेकर अब चीन का रिएक्शन सामने आया है. बीजिंग ने शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को विदेशी जासूसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सख्त कार्रवाई करने की बात कही.   

वीडियो से भड़का चीन 

न्यूज एजेंसी 'AFP' के मुताबिक बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने CIA की इस हरकत की निंदा की और इसे चीन विरोधी ताकतों की ओर से देश में घुसपैठ और तोड़फोड़ करने की कोशिश बताया. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा,' बीजिंग विदेशी चीन विरोधी ताकतों के घुसपैठ और विध्वंसकारी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी उपाय करेगा.' चीन ने अभी यह नहीं बताया कि वह क्या उपाय करेगा.    

ये भी पढ़ें- VIDEO: चीन में खुला पाताल का रास्ता! पलक झपकते ही अंदर धंस गई जमीन, बीच में आई हर चीज निगल गया सिंकहोल 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में क्या है? 

CIA की ओर से यूट्यूब पर पब्लिश इस वीडियो में एक फर्जी चीनी अधिकारी को दिखाया गया है, जो CIA से संपर्क करता है. वह कहता है कि चीन के नेता सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को बचाते हैं और उनकी शक्ति झूठ पर आधारित है. वह अपने परिवार के लिए और देश के लिए लड़ने के लिए यह रास्ता चुन रहा है. वीडियो में एक टेक्स्ट के जरिए लोगों से पूछा गया है कि क्या उनके पास हाई पोजीशन वाले चीनी नेताओं के बारे में जानकारी है या वे सेना, खुफिया, कूटनीति, अर्थव्यवस्था या साइंस और इंडस्ट्री के सेक्टर में काम करते हैं.   

ये भी पढ़ें-  इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश या विदेश में गलत नैरेटिव फैलाने की प्लानिंग... भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा? 

अमेरिका अभियान का हिस्सा 

बता दें कि CIA का यह वीडियो पिछले साल जारी किए गए इसी तरह की भर्ती वीडियो की सीरीज के बाद आया है, जो चीन पर खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश का एक हिस्सा है. उस समय CIA के डारेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा था कि इस अभियान का मकसद उन चीनी अधिकारियों की भर्ती करना था, जो असंतुष्ट हो सकते हैं या आंतरिक दबावों का सामना कर रहे हों. 
रैटक्लिफ ने कहा था,' ये हमारे काम करने के तरीकों को संतुलित करने के कई तरीकों में से एक है.' 'AFP' की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने पहले ऐसे प्रयासों को स्पष्ट राजनीतिक उकसावा बताया था और वाशिंगटन पर चीन को बदनाम करने और उस पर हमला करने समेत चीनी कर्मिचारियों को खुलेआम धोखा देने और आत्मसमर्पण के लिए लुभाने का आरोप लगाया था. 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
Brahmos 2.0
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?