अमेरिका के दम पर फूल रहा पाकिस्तान कर रहा था बड़ी-बड़ी बातें, भड़के चीन ने ही टेटुआ दबा दिया!
पाकिस्तान-चीन

अमेरिका के दम पर फूल रहा पाकिस्तान कर रहा था बड़ी-बड़ी बातें, भड़के चीन ने ही टेटुआ दबा दिया!

Pakistan China Ties: कहा जा रहा है कि आटा छोड़िए, पाकिस्तानियों को घास की रोटी भी नसीब न होगी, क्योंकि पाकिस्तानी जिस CPEC प्रोजेक्ट के नाम पर चीन से भीख मांगकर झोली भरते थे, उसके एक हिस्से पर बीजिंग के आका ने ताला लगाकर शहबाज-मुनीर को फूटी कौड़ी तक देने से इनकार कर दिया है, आखिर माजरा क्या है, खुद जान लीजिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:07 AM IST
अमेरिका के दम पर फूल रहा पाकिस्तान कर रहा था बड़ी-बड़ी बातें, भड़के चीन ने ही टेटुआ दबा दिया!

China stepping back from financing ML-1 project: 24 करोड़ पाकिस्तानी मातम मनाते हुए ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क यतीम हो गया है, जानते हैं क्यों? वहां मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के सिर से उनके आका शी जिनपिंग का हाथ हट चुका है. जिसका मतलब साफ है कि अब जिन्नालैंड पाई-पाई का मोहताज हो जाएगा. यानी चीन ने पाकिस्तान की दुखती रग दबा दी है, जिसके चलते पूरा मुल्क एक साथ मर्सिया पढ़ रहा है.

चीन ने आखिर क्या कर दिया?

दावा है कि चीन ने सबसे बड़े प्रोजेक्ट CPEC के एक हिस्से से हाथ खींच लिया है, इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा. इस्लामाबाद से लेकर पूरे मुल्क में चर्चा है कि चीन को बिल्कुल ये बात मंजूर नहीं है कि CPEC में उसकी मर्जी के बगैर उससे पूछे बगैर कोई निवेश करे या पाकिस्तान के साथ उस पर काम करें. पाकिस्तानी मीडिया पर लगातार ये चल रहा है कि हिंदुस्तान, चीन का दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान की वैल्यू क्या रहेगी. हाथी और ड्रैगन जो हैं अब एक साथ डांस कर रहे हैं.

भारत के टैरिफ से जा रही अमेरिकियों की नौकरी? ट्रंप के चहेते सलाहकार पीटर नवारो का नया फलसफा

दो नावों की सवारी जिंदगी पर भारी होती है और मौजूदा वक्त में यही बात पाकिस्तान पर लागू होती है. जो एक साथ चीन और अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा था. मगर शातिर पाकिस्तान को जिनपिंग ने ऐसा झटका दिया कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की चीखें निकल गयी. शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी की जान हलक में अटक गई.

ML-1 प्रोजेक्ट पर 'ताला'?

चीन की तरफ से ML-1 प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की रेलवे लाइन में एक इंकलाबी प्रोजेक्ट समझा जाता है, वो CPEC का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उससे हाथ खींच लिया है. यानी उसकी जो फंडिंग देनी थी चाइना ने पाकिस्तान को वो देने से इनकार कर दिया है क्योंकि आपने हमारे अमले को सिक्योरिटी नहीं दी इसलिए हम आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी फंडिंग नहीं देंगे.

चीन ने दिया झटका

SCO समिट के बाद भी शहबाज-मुनीर चीन में डटे रहे ताकि अपने आका जिनपिंग के आगे झोली फैला सके. जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के नाम पर भीख मांग सके. मगर चीन ने ऐसा दांव चला कि जिसके बाद तो पाकिस्तानी छटपटाने लगे. जानते हैं क्यों, असल में चीन ने पाकिस्तान में अपने एक अहम प्रोजेक्ट से हाथ खींचा. बल्कि पाकिस्तान को अरबो डॉलर देने से इनकार भी कर दिया. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चीन ने पाकिस्तान में 5.28 लाख करोड़ निवेश का वादा किया. 
जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा ML-1 रेलवे प्रोजेक्ट शामिल था. 
जो पेशावर से कराची के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबा था. 
ML-1 प्रोजेक्ट चीन के BRI प्रोग्राम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था.

क्या है ML-1 प्रोजेक्ट?

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि कराची से लेकर पेशावर तक पूरी रेलवे लाइन बिछानी थी. ML-1 इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था. CPEC के अंदर ही इसको शामिल किया गया था. ये 'बेल्ट एंड रोड' प्रोग्राम के तहत भी आता है. जो चाइना का BRI प्रोग्राम है. पूरी दुनिया के अंदर बल्कि अफ्रीका तक भी फैला हुआ है. उसी का ये एक हिस्सा भी माना जाता है. अब इसमें जो लागत आयी थी वो बताई गई थी कि 9.2 बिलियन डॉलर थी. चीन ने कहा ये बहुत बड़ी रकम है और ये रकम चाइना ने ही पाकिस्तान को देनी थी. फिर पाकिस्तान की तरफ से इस रकम को कम कर दिया गया यानी कि 6.7 बिलयन डॉलर कर दिया गया.

भारत-रूस के मेल से सहमे अमेरिका की रस्सी जल गई! ट्रंप का बल नहीं गया, खिसियाए कॉमर्स सेक्रेटरी बोले- इंडिया माफी मांगेगा

पाकिस्तान के ML-1 रेलवे प्रोजेक्ट का ठप होना. इस प्रोजेक्ट से चीन का पीछे हटना इस बात का संकेत हैं कि अब चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में वो बात नहीं रही है. आखिर शहबाज-मुनीर से वो क्या गलती हुई, जिसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा. SCO समिट में जाने से पहले शहबाज एंड कंपनी ने डबल गेम खेलते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ML-1 प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगे. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 बिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी भी दे दी. इसी बीच अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में भी नजदीकियां बढ़ी. ट्रंप के कहने पर मुनीर-शहबाज ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान से ऑयल रिजर्व तलाशने की छूट दे दी, बस जिनपिंग का माथा ठनक गया.

सवाल- चीन का माथा क्यों ठिठका?
जवाब - एशियन डेवलपमेंट बैंक ने PAK में निवेश किया, ये बात चीन को पसंद नहीं आयी. चीन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि CPEC में उसकी मर्जी के बगैर कोई दूसरा निवेश करे या पाकिस्तान के साथ काम करे.

सवाल- पाकिस्तानी भारत को क्यों कोस रहे हैं?
जवाब- मतलब शहबाज-मुनीर गए थे जिनपिंग को चूना लगाने, मगर उससे पहले ही जिनपिंग ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा, जिससे पाकिस्तानी माथा पीट कर हुक्मरानों को कोसने लगे. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन रही हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

;