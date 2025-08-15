Pakistan News: CM योगी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर किया कमेंट, अपने पूर्वजों को क्यों कोसने लग गए पाकिस्तानी?
Pakistan News: CM योगी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर किया कमेंट, अपने पूर्वजों को क्यों कोसने लग गए पाकिस्तानी?

Pakistan News in Hindi: पाकिस्तान ने गुरुवार को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया. इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि पाकिस्तान के लोग उन पर आग-बबूला होने के बजाय उनकी बड़ाई करने लगे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:30 AM IST
Pakistan News: CM योगी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर किया कमेंट, अपने पूर्वजों को क्यों कोसने लग गए पाकिस्तानी?

CM Yogi Latest Comment on Pakistan Independence Day 2025: पाकिस्तान की आजादी के दिन गुरुवार को सीएम योगी ने एक बयान दिया. जिसमें उन्होंने कहा कि 14 अगस्त का दिन इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी था. बस पाकिस्तानियों ने जैसे ही ये बयान सुना, आजादी का जश्न मनाने से इनकार कर दिया. अपने हुक्मरानों से जले भुने-बैठे पाकिस्तानी मुल्क को छोड़कर भागने की बात करने लगे लेकिन सवाल है कि क्यों. 

14 अगस्त को मनहूस दिवस बता रहे पाकिस्तानी!

जानते हैं इन पाकिस्तानियों का गुस्सा क्यों फूटा है और वे 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए मनसूस दिवस बता रहे हैं. क्या वजह है जो ये योगी की हां में हां मिला रहे हैं. इसकी वजह है पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्योंकि 78 बरस हो गए हैं पाकिस्तान को भारत से अलग हुए. इस दौरान भारत कहां से कहां पहुंच गया मगर पाकिस्तानी हैं जो आज भी अपनी तकदीर पर आंसू बहा रहे हैं. वे पाकिस्तान के अलग मुल्क बनने पर पछता रहे हैं.

दरअसल, 15 अगस्त से एक दिन पहले पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था. इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मानता है. लेकिन सीएम योगी ने 14 अगस्त को लेकर एक बयान दिया. जिसे इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी बता दिया. फितरत के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी इस बयान का विरोध करते मगर पाकिस्तानी तो योगी की बात का समर्थन करने लगे. पाकिस्तान के लिए योगी जैसा नेता मांगने लगे.

23 फीसदी लोगों को नहीं मिल रही बिजली

अजी चांद तो दूर की बात रही. पाकिस्तानियों के नसीब में तो चांदनी चौंक जैसा मार्केट नहीं है. अगर होता तो पाकिस्तानी अपनी तकदीर को इस तरह नहीं कोस रहे होते. सोचिए जिस मुल्क की अवाम आजादी के दिन खुद को कीड़ा-मकौड़ा बता रही हो. कितने बदत्तर होंगे उस मुल्क के हालात. पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट पर ही यकीन कर लें. 

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की 23 फीसदी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है. 28 फीसदी लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है. 35 फीसदों लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है. 22 फीसदी लोग पैसों की तंगी के कारण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. जबकि पाकिस्तान के 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे में कैसी आजादी और किसकी आजादी.

पाकिस्तान का भारत में विलय होगा- सीएम योगी

बेशक आजादी के नाम पर 14 अगस्त को पाकिस्तान में सड़क किनारे झंडे लगाए जा रहे हो. कौमी तराने गाए जा रहे हों. मगर पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए आज भी आजादी का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि किसी तरह घर का चूल्हा चल जाए. भूखे बच्चों को खाना मिल जाए.

यकीनन जो पाकिस्तानी गुमराह होकर आजादी के नाम पर मर कट गए. वो अगर आजादी के 78 साल बाद ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं. तो फिर सीएम योगी ने जो कहा कि 14 अगस्त के दिन सबसे भीषण त्रासदी हुई थी. वो बात कहां से गलत है. जानते हैं जिन योगी की तारीफ में पाकिस्तानी कसीदे पढ़ रहे हैं. एक बार उन्हीं योगी आदित्यानाथ ने कहा था कि पाकिस्तान का या तो अंत होगा या उसका भारत में विलय होगा. तभी पाकिस्तानियों का उद्धार होगा. 

;