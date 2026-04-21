करोड़ों की सैलरी छोड़ 60,000 जहरीले सांप क्यों पाल रही ये हसीना? भूलकर भी नहीं करती ये गलती

Girl who collects venom: चीन में किस नाम की लड़की ने मौत के साए में काम करते हुए न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि 60 हजार सांपों को पालकर दुनिया को चौंका दिया है. अक्सर लोग खाने-पीने वाले सामान की खेती करते हैं. लेकिन चीन के गुआंग्शी प्रांत में रहने वाली किन को दुनिया के सबसे घातक कोबरा और 'फाइव-स्टेप' वाइपर की फार्मिंग का शौक है. गुइलिन शहर की रहने वाली किन 1995 में पैदा हुईं. ग्रेजुएशन के बाद शहर में बसना चाहती थीं. वहां अच्छी नौकरी के साथ लग्जरी लाइफ की ख्वाहिश में उन्हें बड़ा सैलरी पैकेज मिला. फिर एक दिन अचानक अपने काम से उनका मन उचट गया. या यूं कहें कि किन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जिसके बाद वो हुआ जिसने पूरे इंटरनेट पर उसे वायरल कर दिया.

किन की इमोशनल कहानी

SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक किन के पिता गुआंग्शी प्रांत के एक गांव में सालों से जहरीले सांपों जैसे कोबरा, फाइव-स्टेप वाइपर की फार्मिंग करते थे. समय के साथ उनका सांपों का ये कारोबार बढ़ता गया. जिसके बाद उन्हें इस कारोबार को संभालने में अब परेशानी आ गई. यही वो वक्त था जब किन को ऐसा फैसला लेना था, जिसका सपना वो बचपन से देख रही थी. किन ने सोच-समझकर नौकरी और शहर दोनों को छोड़ने का फैसला किया और वो अपने गांव लौट आई. किन अपने पिता के पुश्तैनी का काम से जुड़ी और आज वो 60,000 से ज्यादा जहरीले सांपों के फार्म को अकेले संभालती हैं.

चीन जैसे देशों में कोबरा की खेती करके, यानी स्नेक फॉर्मिंग करके, लोग करोड़पति बन रहे हैं. कम लागत लगाकर भारी मुनाफा कमाने की वजह से लोग इसकी फार्मिंग कर रहे हैं. इसी मुनाफे की वजह से काले जहरीले कोबरा के बीच रहने का रिस्क चीन के लोग उठा रहे हैं. अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सांपों के जहर का कारोबार कर रहे हैं.

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कोबरा जैसे सांपों की फार्मिंग करना पढ़ने में जितना आसान लगा रहा है, उतना है नहीं. किन के लिए भी ये काम आसान नहीं था. लेकिन किन के पास उनके पिता का अनुभव और खुद का जुनून था. जिसके दम पर उसने कोबरा की खेती तैयार की.

आज किन के स्नेक फार्म में 50,000 'फाइव-स्टेप' सांप यानी पिट वाइपर और लगभग 10,000 कोबरा मौजूद हैं. कहा जाता है कि कोबरा के काटने से इंसान सिर्फ पांच कदम ही चल पाता है. ऐसे में आपको अगर हजारों कोबरा के बीच खड़ा कर के कोबरा को हाथों से खाना खिलाने को कहा जाए तो सुनकर कैसा लगेगा. शायद आप पसीने से तर बतर हो जाएं. गला सूखने लग जाए, लेकिन किन हर रोज ऐसे ही हजारों सांपों को हाथ से खाना खिलाती हैं. वो बिना डरे, बिना रुके.

कोबरा की खुराक चूहे और छिपकली

चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किन ना केवल कोबरा सांपों की फार्मिंग करती हैं. बल्कि उन सांपों को खिलाने के लिए चूहों और छिपकली की भी फार्मिंग करती हैं. ताकि वो अपने कोबरा और पिट वाइपर को अच्छा खाना दे सकें. कोबरा को हफ्ते में 2 बार खाने को दिया है. ऐसे में उसे चूहा या छिपकली खाने में मिले तो कोबरा ज्यादा स्वस्थ होता है और ज्यादा जहर बनाता है. किन के मुताबिक 1 कोबरा के खाने पर करीब 700 रूपये प्रति महीना खर्च होता है. जो मौसम के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है.

'द गर्ल हू कलेक्ट्स स्नेक वेनम'

किन सोशल मीडिया पर 'द गर्ल हू कलेक्ट्स स्नेक वेनम' के नाम से मशहूर हैं. वो अपने वीडियो में कोबरा फार्मिंग से लेकर, कोबरा के जहर से बचने के तरीके बताती हैं. चीन में 1 ग्राम जहर की कीमत उसकी क्वालिटी के आधार पर 40 से 200 युआन तक होती है. सारा खर्चा निकालने के बाद किन साल भर में 10 लाख युआन यानी लगभग 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमाकर, लग्जरी लाइफ जीती हैं, जिसका सपना उन्होंने जॉब के दौरान देखा था.

सांप का जहर, सिर्फ जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए भी दुनिया भर में ऊंचे दामों पर बिकता है. दुनिया में कोबरा के जहर का बहुत बड़ा बाजार है. अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी भारी डिमांड है. जिसकी वजह से हर साल कोबरा के जहर का व्यापार करोड़ों-अरबों रुपये में होता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोबरा के जहर की कीमत उसकी शुद्धता और प्रजाति पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से लोग कोबरा की फार्मिंग कर रहे हैं.

करोड़ों डॉलर का कारोबार-कोबरा के जहर का बाजार 36 फीसदी बढ़ा

दुनिया भर में ‘किंग कोबरा’ का खौफ भले ही बहुत हो, लेकिन फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए यह एक खजाना है. कोबरा के जहर का वैश्विक बाजार अरबों डॉलर का है. 2026 के अंत तक केवल एंटी-वेनम (जहर रोधी दवा) बाजार के ही $1.58 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है.

एक ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोबरा जहर की कीमत $150 से $250 यानि ₹12,000 से ₹20,000 तक होती है. वहीं ब्लैक मार्केट में इसकी प्रॉसेस्ड कीमत कई बार ₹30 लाख से ₹50 लाख प्रति ग्राम तक होती है. अगर इसे लीटर में देखें, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लीटर शुद्ध जहर की वैल्यू ₹40 करोड़ से ₹80 करोड़ तक होती है. पिछले साल के मुकाबले मार्च महीने तक कोबरा के जहर का बाजार 36 फीसदी के आसपास बढ़ा है.

आसमान छू रही कीमत

कोबरा के जहर की डिमांड बढ़ी है. जिसकी वजह से इसका व्यापार और इसकी कीमतें भी बढ़ी हैं. कोबरा के जहर की कीमत की वजह है जहर निकालने की प्रक्रिया. कोबरा से जहर निकालना न केवल जानलेवा है, बल्कि बहुत धीमा काम भी है. एक बार में एक कोबरा से बहुत कम मात्रा में जहर निकलता है. एक लीटर जहर इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों कोबरा का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसके बाद इसे ‘फ्रीज-ड्राय’ कर पाउडर बनाया जाता है ताकि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके. यही जटिल प्रक्रिया इसकी कीमत को आसमान पर पहुंचा देती है.

भूलकर भी नहीं करती ये गलती

किन, सापों को खाना देते समय, बेहद अलर्ट रहती हैं, वो सांप का जहर निकलने के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही जो साबित हो सकती है, उसे करने से बचते हैं. जहर के व्यापार की बात की जाए तो जहर के इस व्यापार में चीन, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश सबसे आगे हैं. चीन में ‘स्नेक फार्मिंग’ एक बड़ा बिजनेस बन चुका है. जहां हजारों सांपों से जहर निकालकर हर साल अरबों रुपये की कमाई की जाती है. वहीं भारत की बात करें तो तमिलनाडु की कई स्नेक कैचर को ऑपरेटिव संस्थाएं देश में कानूनी रूप से जहर निकालने का काम करती हैं, जो देश में एंटी-वेनम बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं.

कहां होता है इस्तेमाल?

कोबरा के जहर का इस्तेमाल सुनने में खतरनाक लगता है, लेकिन सही तरीके से ये कई महत्वपूर्ण और जीवन-रक्षक कामों में भी यूज किया जाता है. कोबरा के जहर का इस्तेमाल दवा बनाने से लेकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तक में होता है. लेकिन अब अवैध नशे का कारोबार करने वालों ने पार्टियों में अब कोबरा के जहर को परोसना शुरू कर दिया है. जो बेहद खतरनाक होता है.

कोबरा के जहर का सबसे बड़ा इस्तेमाल एंटीवेनम बनाने में किया जाता है. कोबरा के जहर से बनी दर्द निवारक दवाएं मॉर्फिन से भी कई गुना अधिक प्रभावी होती हैं और उनकी आदत भी नहीं पड़ती. इसके जहर में मौजूद ‘कोब्रोटॉक्सिन’ का उपयोग कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने के लिए किया जा रहा है. ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के इलाज में इसके जहर के तत्वों का इस्तेमाल होता है. कोबरा के जहर से स्नेक वेनम क्रीम भी बनती है. जो झुर्रियां कम करने में सहायक होती हैं. इसके साथ कई अन्य अल्ट्रा लक्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट में कोबरा के जहर का इस्तेमाल होता है.

जहर का नशा

जहर के औषधीय उपयोग के साथ-साथ अब नशे के लिए भी होने लगा है. हाल के कुछ सालों में ‘स्नेक वेनम’ का इस्तेमाल पार्टी ड्रग्स के रूप में बढ़ा है. ड्रग पैडलर्स कोबरा के जहर को पाउडर या लिक्विड फॉर्म में ऊंचे महंगे पर बेचते हैं, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टीज में नशे के लिए किया जाता है. भारत के कई महानगरों में करोड़ों रुपये का अवैध जहर जब्त होना इस बात का प्रमाण है कि ये दुनिया का सबसे जोखिम भरा स्मगलिंग बिजनेस बन चुका है. जिसे रोकने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों ने कई कानून भी बनाए हैं. जो वन्य जीवों के जीवन को बचाते हैं.