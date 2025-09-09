जेल में इमरान खान को निपटाने की साजिश? दिग्गजों के दावे से बैकफुट में आएंगे आसिम मुनीर!

Imran Khan News: पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हो रही है. ये बहुत बड़ा आरोप आसिम मुनीर और उनकी टीम के ऊपर लग रहा है. खान के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि खबर मिली है कि ये इमरान खान का काम कर देंगे और मुद्दा बीमारी पर डाल देंगे. यानी मसला स्लो प्वॉइनिंग का होगा. यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान पर फेंके गए अंडों का मामला अभी पाकिस्तान में ठंडा भी नहीं हुआ था कि इमरान खान को लेकर इतना बड़ा दावा कर दिया गया है, जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है.

अगले तीन दिन इमरान खान पर भारी!

दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि जेल में इमरान खान को मारने की साज़िश रची जा रही है. दावा ये कि 100 घंटे के भीतर इमरान का काम तमाम किया जा सकता है. दावा ये भी है कि इमरान की हत्या का इल्जाम शरीफ खानदान पर आने वाला है. ध्यान से पढ़िए कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर शहबाज गिल ने इमरान की हत्या की साज़िश का पूरा खुलासा किया है. जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब इमरान नाम की मुसीबत को और झेलने को तैयार नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

इमरान को कत्ल करने की साज़िश!

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार है. जिसकी आड़ में इमरान को खाने और पीने में इंसुलिन की ओवरडोज दी जा रही है. दावा है कि इंसुलिन के असर से इमरान का हार्टफेल हो सकता है. जिससे मुनीर का काम भी हो जाएगा और उसके सिर इल्जाम भी न आएगा.

انتہائی خوفناک انکشافات گنڈا پور خاموش ہے!! اپنے کتورے چھوڑے ہوئے ہیں اپنی دفاع میں!!

اور عاصم منیر, عمران خان کو خدانخواستہ نقصان پہنچا سکتے ہے، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے لیکن عاصم منیر یہ منصوبہ بندی کررہا ہے, یہ بات شہباز گِل نے بھی بتائی تھی!! pic.twitter.com/UQUQF8kXGU — ZEShan (@zeshmohmand) September 6, 2025

पाकिस्तानी पत्रकार मोईद पीरजादा ने कहा, 'खुदा ना खास्ता इमरान खान की जिंदगी को या उनकी सेहत को कोई खतरा होता है, उनकी जिंदगी को कोई खतरा होता है तो हम यही समझेंगे कि उनके लिए जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू जिम्मेदार है. जनरल साहिबान, जनरल आसिम मुनीर की टीम जिम्मेदार है, हम उसके लिए नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, पंजाब की हुकूमत पर हमारा शक नहीं जाएगा. हमारा पूरा शक आसिम मुनीर और उनकी टीम के ऊपर है. हमें उनसे ख़तरा महसूस होता है.

عید پیرزادہ کی اہم ترین تجویز :

سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کے ایکٹوسٹ کو ایک بات کلئیر کر دینی چاہیے کہ اگر خدانخواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم یہی سمجھیں گے اسکے لیےGHQجنرل صاحبان اور عاصم منیر کی ٹیم زمہ دار ہے ہمارا شک نواز شریف شہباز شریف،پنجاب کی حکومت پر نہیں بلکہ… pic.twitter.com/8xRV9vcbaZ — Rodium-A (RodiumInsights) September 7, 2025

पाकिस्तानी पत्रकार समीना पाशा ने कहा, 'स्टेब्लिशमेंट ये सोच चुकी है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है और इसका इल्जाम जो है वो नून लीग(शरीफ खानदान) पर डालना है. जिसके बाद नून लीग जो है वो घबराहट का शिकार हुई है. उसका ये सोचना है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसका मलबा उनके ऊपर डालने से ना केवल उनकी सियासत खत्म हो जाएगी बल्कि मुल्क को भी इससे काफी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए वो समझते हैं कि इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए.

पाकिस्तानी व्लॉगर एस अहमद ने कहा, 'मियां साहब के असल सोर्स जो हैं, मिल्की में उनके होंगे, उनको ये खबर मिली कि ये इमरान खान का काम कर देंगे और मुद्दा सारा आप पर डाल देंगे. अब मियां साहब मुद्दा सारा आप पर डलेगा वो (मुनीर) तो बच निकलेंगे, आप कहां जाएंगे और हो सकता है बाद में मुद्दा आप पर डले और आपको लटका दिया जाए. हां, बेड़ागर्क आपका करें क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है. इनको कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है.

खान की गिरफ़्तारी मुनीर के लिए जी का जंजाल

दरअसल इमरान खान की गिरफ़्तारी आसिम मुनीर के लिए जी का जंजाल बन चुकी है. खुद की फेस सेविंग के लिए मुनीर ने इमरान को माफी मांग लेने का ऑफर भी दिया था. मगर इमरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ. लिहाज़ा अब अगर इमरान को रिहा किया जाता है तो इसे मुनीर की हार के तौर पर पेश किया जाएगा. जिसके लिए मुनीर फिलहाल तैयार नहीं है.

ये भी पढ़ें- चीन ने फिर किया कॉपी-पेस्ट? CH-7 स्टील्थ ड्रोन दिखाकर किया ऐसा दावा, पाकिस्तानियों की लार टपकने लगी!

पाकिस्तानी पत्रकार आसिफ बट्ट ने कहा, 'इमरान खान को कत्ल करने की साज़िश रची जा रही है, साजिश कौन करेगा, साजिश वही करेगा ना, जिसके साथ मुकाबला है लड़ाई है, लड़ाई तो है आसिम मुनीर और इमरान खान की, जिसमें अदारे को भी शामिल कर लिया गया है और तमाम अदारों को इमरान खान के खिलाफ कर दिया गया है और ये जितने भी सॉ कॉल्ड सियासतदान है उन्हें भी उसके पीछे लगा दिया गया है.

वैसे इमरान खान को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं हैं. क्योंकि जिस तरह इंसुलिन की ओवरडोज देकर मारने की साज़िश का खुलासा हुआ है. उससे पाकिस्तान में सेना को लेकर आक्रोश बहुत बढ़ गया है, लिहाजा जेल में इमरान खान के साथ कोई अनहोनी घटती है. तो यकीन मानिए पाकिस्तान जल उठेगा.