पाकिस्तान की दोस्ती चीन को भी पड़ रही भारी? CPEC निवेश पर मंडरा रहा खतरा; रिपोर्ट में कई खुलासे

पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक गलियारा (CPEC) को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. हाल में ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 02, 2026, 10:55 PM IST
What is CPEC: पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक गलियारा (CPEC) को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. हाल में ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं. दरअसल, इसकी वजह पाकिस्तान में गहराती राजनीतिक और सुरक्षा अस्थिरता को माना जा रहा है. 

हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर चीन के अधिकारी इस्लामाबाद तक सुरक्षित रूप से यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो चीन को पाकिस्तान के साथ अपने जुड़ाव पर फिर से विचार करना पड़ सकता है. वर्तमान के परिवेश के अनुसार, इस्लामाबाद के सामने खड़ी हर नई चुनौती सीपेक की प्रगति के लिए खतरा बनती जा रही है. यही कारण है कि क्षेत्र में चीन के अरबों डॉलर के निवेश कमजोर पड़ते जा रहे हैं. 

रिपोर्ट में क्या कहा गया?

इटली के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने तथा पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी सीमाओं पर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की चीन की महत्वकांक्षाएं हाल के घटनाक्रमों के बाद कमजोर पड़ने नजर आने लगी हैं. इसमें यह भी बताया गया है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था. इस दौरान दोनों देशों के बीच घातत मिसाइल हमले हुए थे. हाल में हुई इन घटनाओं को लेकर चीन काफी चिंतित है. चीन का मानना है कि इस क्षेत्र में स्थिरता को लेकर गंभीर सवाल हैं और इस वजह से करीब एक दशक पहले इस्लामाबाद पर 62 अरब डॉलर का दांव लगाने के बाद बीजिंग टेंशन में है. 

CPEC के तहत चीन का उद्देश्य 

जानकारी हो कि CPEC के अंतर्गत चीन ने पाक में बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश बढ़ा रहा है. इसकी मदद से चीन का उद्देश्य है कि वह बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के माध्यम से अरब सागर तक सीधी पहुंच बना सके. हालांकि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान में जारी आंतरिक अशांति ने चीन को टेंशन में ला दिया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अशांति के कारण चीन को अपने निवेश से अपेक्षित लाभ हासिल करने से रोक रही है. 

यह भी पढ़ें: सुरक्षा बलों ने 40 घंटे में मार गिराए 145 BLA आतंकवादी, सरफराज बुगती ने बताया हमलों का पूरा सच; 17 PAK सैनिकों और 31 नागरिकों की भी मौत

BLA के हमले बन रहे बाधा 

गौरतलब है कि रिपोर्ट में इस बात भा जिक्र किया गया है कि पिछले कुछ समय में बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लगातार हमलों के कारण सीपेक की प्रमुख परियोजनाओं के विकास में तमाम बाधाएं खड़ी हो रही हैं. हैरान करने वाली बात है कि यहां पर सुरक्षा हालात इतने खराब हो चुके हैं कि साल 2024 के उत्तरार्ध में सीपेक से वित्तपोषित ग्वादर हवाई अड्डे का उद्घाटन ऑनलाइन करना पड़ा था. (इनपुट- आईएएनएस)

यह भी पढ़ें: कौन हैं हवा और आसिफा, जिन्होंने खुदपर बम बांधकर कर दिया बड़ा धमाका? उड़ा दिए पाकिस्तान आर्मी के होश

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

