एशिया कप में हुई बेइज्जती पर 'हाय-हाय' कर रहे पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने क्यों माथा पीट लिया?
पाकिस्तान-चीन

एशिया कप में हुई बेइज्जती पर 'हाय-हाय' कर रहे पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने क्यों माथा पीट लिया?

Asia Cup 2025 Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को एक बड़ा झटका लगा. पाकिस्तान के मुंह पर लगे इस तमाचे का मातम अबतक मनाया जा रहा है. दरअसल ICC ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच के दौरान हुए 'हाथ न मिलाने के विवाद' को लेकर मैच रेफरी हटाने का अनुरोध खारिज कर दिया तो उसका पोस्टमार्टम इस तरह हुआ.

Sep 17, 2025, 03:56 AM IST
एशिया कप में हुई बेइज्जती पर 'हाय-हाय' कर रहे पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने क्यों माथा पीट लिया?

Asia Cup 2025 Pakistan Cricket: खेल जगत की वो जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी जिसके बाद मानो पूरा पाकिस्तान इंडिया-इंडिया करने लगा. जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की बेइज्जती का परमानेंट इंतजाम कर दिया है. यानी अब पाकिस्तान जितने दिन या घंटे एशिया कप में रहेगा. रोज बेइज्जत होगा. पाकिस्तान के इस हाल का वहां के क्रिकेट फैंस, एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं. 

बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले...

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस में कोई अपने खिलाड़ियों को निकम्मा कह रहा है तो कोई जलील बता रहा है. कोई पीसीबी को बद्दुआएं दे रहा है तो कोई पाकिस्तानी होने पर अपनी किस्मत को रो रहा है. यकीन मानिए के बार पाकिस्तान में आज 100 में से 100 लोग कह रहे हैं- बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले. आईसीसी ने पाकिस्तान की मैच रेफरी को हटाने की शिकायत खारिज कर दी तो पूरे मुल्क में बवाल मच गया.

यू-ट्यूबरों ने भी मौज ले ली!

अफगानिस्तान यू-ट्यूबर पठान भाई ने कहा, 'गैरत है तो अपनी बात पर खड़े रहो, बांधों बोरिया-बिस्तर. खुदा कसम, पाकिस्तानियों मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी टीम नासूर बन चुकी है. तो पाकिस्तनी व्लॉगर दियानत अली ने कहा,'इतना अच्छा एशिया कप चल रहा था, उसमें ये भिंडी-पकौड़ा डालना जरूरी था. ICC ने पाकिस्तान की जो अपील थी उस मैच रेफरी को हटाने की उसे रद्द कर दिया है और ये बहुत बड़ा जूता पड़ा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर.

अब किसी मुंह से मैदान में उतरेंगे?

मतलब पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने जरा नहीं सोचा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप में भी जिल्लत उठानी पड़ेगी. इतनी बेइज्जती तो पाकिस्तानियों की तब नहीं हुई थी. तब सूर्यकुमार यादव ने मुंह पर दरवाजा मारा था. मतलब ये कि बॉयकॉट की धमकी देने वाले अब किसी मुंह से मैदान में उतरेंगे.

एक्सपर्ट्स ने कलई खोल दी

पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली बशीर ने कहा, 'वाह निकम्मों वाह, वाह निकम्मों वाह, घटिया प्लेयर, घटिया टीम, जलील हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आप जलील कर रहे हो, अहमद सज्जाद ने बोला है, यार बच्चों की तरह तुमने रोना-धोना शुरू किया हुआ है, घटिया लोगों कुछ शर्म करो, अहमद सज्जाद ने हकीकत बताई है कि पाकिस्तान एशिया कप से बॉयकॉट क्यों करना चाहती है, क्योंकि इंडिया का फेयर है, टीम इंडिया से डर लगता है, क्योंकि वो संडे को फिर हमें हरा देंगे.

एक्सपर्ट्स ने की बेइज्जती

मजे की बात ये है कि पाकिस्तान में एशिया कप से भगाने के आइडिये खोजे जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग आइडिया भी बता रहे हैं जैसे - पहला आइडिया: 21 सितंबर को टीम इंडिया को हराकर बेइज्जती का बदला लो. दूसरा आइडिया: UAE को हराकर भारत के साथ खेलने से इनकार कर दो.

पूर्व क्रिकेटर सनाउल्ला खान ने कहा, 'क्या आपका ये सेंस काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं कहना चाह रहा हूं. मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से कहा है मैं ये पूछता हूं आपसे, आप एक मैच कराते हैं, मैच रेफरी अपनी मर्जी से इतनी बड़ी बात कह देगा, जो रूल ऑफ बुक्स के खिलाफ है, नहीं, उसको कहा गया है. किसने कहा है, ये पता कीजिए, आपको पता है किसने कहा है.

आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस मामले में ज्यादा कुछ करने को है नहीं, क्योंकि ICC के कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि मैच के दौरान खिलाड़ियों का हाथ मिलाना जरूरी है. बस ICC ने यही दलील देते हुए पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी है. अब पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगेगा और अगर खेलने उतरता है तो फिर से जलालत झेलनी पड़ेगी.

