क्रिकेट के लेजेंड्स तो मान गए, लेकिन 'बादशाह' का क्या? अब पाकिस्तान के साथ रैप गाएंगे!

DNA मित्रों अब हम आपको देश में..पाकिस्तान प्रेम वाली आपदा से सावधान करनेवाला विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं. आपने नाइंटीज के दौर का एक मशहूर गाना दिल है कि मानता नहीं जरूर सुना होगा. कुछ ऐसा ही हाल हमारे बॉलीवुड सितारों का भी है. पाकिस्तान प्रेम में डूबा इनका दिल मानता ही नहीं है. इनके दिल में पाकिस्तान प्रेम इतना गहरा बैठा है कि वो देशभक्ति पर भारी पड़ता है. वो देश जिसका अस्तित्व ही भारत की दुश्मनी पर खड़ा है. वो देश जिसकी सोच में सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध, हिंसा और आतंकवाद भरा है, भारत के पाकिस्तान प्रेमी क्लब का दिल उस दुश्मन देश के लिए धड़कता है. मित्रों, भारत में सक्रिय पाकिस्तान प्रेमी गैंग के नए सदस्य हैं गायक और संगीतकार आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया. जैसे इन्होंने अपना पाकिस्तान प्रेम छिपा रखा था, वैसे ही अपना असली नाम भी छिपाकर ही रखा है. वैसे आप इन्हें बादशाह के नाम से जानते हैं.

डीजे वाले बाबू गाने वाले बादशाह अब पाकिस्तानियों के ऑर्डर पर नाचेंगे?

डीजे वाले बाबू को गाना बजाने का आदेश देने वाले बादशाह अब पाकिस्तानियों के आदेश पर खुद ही गाना बजाने, गाने और नाचने की तैयारी कर रहे हैं.

पाकिस्तानी कंपनी को मिला पैसा कहां जाएगा?

DNA मित्रों, 19 सितंबर को अमेरिका के डलास में कर्टिस कल्वेल सेंटर में 'बादशाह अनफिनिश्ड टूर' नाम से शो हो रहा है. शो में बादशाह परफॉर्म करेंगे. इस शो को 3 Sixty Shows नाम की कंपनी करा रही है. इस कंपनी के मालिक पाकिस्तानी नागरिक हैं.

यानी बादशाह के शो में पाकिस्तान का पैसा लगा है. बादशाह के इस शो का टिकट 35 सौ रुपए से लेकर 45 हजार रुपए तक में बेचा जा रहा है. शो से मिलनेवाले पैसों का एक बड़ा हिस्सा बादशाह को मिलेगा और बाकी पैसा पाकिस्तानी कंपनी को मिलेगा. आप सोचिए पाकिस्तानी कंपनी को मिला पैसा कहां जाएगा?

पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या करनेवाले आतंकियों के संरक्षक पाकिस्तान से भारत ने हर रिश्ता तोड़ दिया है. भारत में पाकिस्तानी कलाकार बैन कर दिए गए हैं. पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद है. लेकिन बादशाह अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिकों के साथ संगीत का व्यापार करेंगे. पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत ने वीजा की सुविधा बंद कर दी है.लेकिन पैसों के लिए बादशाह अमेरिका में पाकिस्तानी कंपनी के शो में परफॉर्म करेंगे. भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है. इसलिए बादशाह भारत से दूर अमेरिका में पाकिस्तानियों के साथ पार्टी करेंगे.

बादशाह का प्यार आतंकी पाकिस्तान के लिए बरस रहा

मित्रों आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया. बादशाह इसलिए बने क्योंकि भारत के करोड़ों संगीत प्रेमियों ने उनके गानों को सुना, गुनगुनाया और उनपर अपना प्यार बरसाया. लेकिन बादशाह का प्यार आतंकी पाकिस्तान के लिए बरस रहा है.

मित्रों कहते हैं कलाकार संवेदनशील होते हैं. तो क्या बादशाह की संवेदना सूख गई है. क्या उन्हें पहलगाम की आतंकी वारदात याद नहीं है. क्या पाकिस्तानी पैसों की खनक में डूबे बादशाह को 26 निर्दोष भारतीय परिवारों का दर्द सुनाई नहीं देता है

मित्रों, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने बादशाह को एक चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में शॉर्ट टर्म मेमेरी लॉस के शिकार बादशाह को पहलगाम आतंकी हमले की याद दिलाई गई है. उन्हें बताया गया है कि इस आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान था. इसलिए एक देशभक्त भारतीय होने के नाते उन्हें पाकिस्तानी कंपनी के म्यूजिक शो में परफॉर्म नहीं करना चाहिए

बादशाह ने अब तक इस चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं दिया है. शायद वो जवाब देंगे भी नहीं. जवाब दें तो शायद ये कह देंगे कि शो अमेरिका में हो रहा है. क्योंकि उनका दिल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के प्रेम का गुलाम बन गया है. बादशाह का पाकिस्तान कनेक्शन समझने के लिए आपको बादशाह और हानिया आमीर का कनेक्शन भी समझना होगा. हानिया आमीर की भारत विरोधी सोच की जानकारी भी हम आपको देंगे लेकिन पहले आपको बादशाह और हानिया आमीर का कनेक्शन बताते हैं.

हानिया आमिर ने की थी भारतीय शूरवीरों के लिए अभद्र टिप्पणी

बादशाह के शो में हानिया भी पहुंची थी. शो के बाद दोनों पार्टी करते नज़र आए थे. हानिया ने ये तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट की थी. फोटो में हानिया बादशाह से गले मिलते नज़र आ रही हैं. ये वही हानिया आमिर है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय शूरवीरों के लिए अभद्र टिप्पणी की थी. जिम्मेदार भारतीय होने के नाते आज हम हानिया आमिर की अभद्र टिप्पणी अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे. लेकिन आज हम ये जरूर कहेंगे कि इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की सोच घनघोर रूप से भारत विरोधी है.

इसी हानिया आमीर ने 27 अप्रैल 2025 को बादशाह के एक गाने को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्रमोट किया था. मित्रों तारीख पर आपने ध्यान दिया. 27 अप्रैल 2025. यानी पहलगाम में आतंकी हमले के महज 5 दिन बाद. तब पूरा देश पाकिस्तानी आतंकियों की करतूत से आक्रोशित था. हर भारतवासी पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने की बात कर रहा था. लेकिन बादशाह हानिया आमिर के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर कर रहे थे. हानिया बादशाह के एलबम के प्रोमो को प्रमोट कर रही थी

मित्रों ये वही हानिया आमीर है जो दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में भी थी. हानिया के कारण ही दिलजीत की फिल्म पर विवाद हुआ था. भारतीय सैनिकों का अपमान करनेवाली हानिया बादशाह से भी विशेष बॉन्ड शेयर करती है. मित्रों आज हम बादशाह से कहेंगे कि एक सजग भारतीय होने के नाते, देश के करोड़ों संगीत प्रेमी युवाओं का रोल मॉडल होने के नाते

लीजेंड्स ने PAK का बहिष्कार किया, बादशाह सीखेंगे क्या?

उन्हें चाहिए की वो चंद पाकिस्तानी पैसों का मोह त्याग दें और वैसा ही करें जैसे भारतीय लीजेंड्स ने इंग्लैंड में किया. भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने इंग्लैंड में वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था. लीजेंड्स ने पैसों की फिक्र नहीं की, देश को पहले रखा. आम आदमी की भावना का ख्याल किया.

हम तो बादशाह से यही कहेंगे कि अगर वो सचमुच अपने नाम को सार्थक करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के पैसों से होनेवाले शो में शामिल होने से इनकार कर देना चाहिए. उन्हें बादशाह जैसा बड़ा दिल दिखाते हुए कहना चाहिए की देश पहले हैं. भारत में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं. वो चाहें तो भारत में शो कर सकते हैं. यकीनन अमेरिका में होनेवाले शो से ज्यादा पैसा वो भारत में शो कर अर्जित कर लेंगे.

मित्रों सिर्फ बादशाह ही नहीं है जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है. भारत में पाकिस्तान प्रेमी गैंग के मेंबर्स में फिल्म अबीर-गुलाल की टीम भी शामिल है. मित्रों अबीर गुलाल नाम की इस फिल्म के निर्माता हैं विवेक अग्रवाल और डायरेक्टर हैं आरती एस बागड़ी. भारतीय निर्माता-निर्देशक वाली इस फिल्म का हीरो है पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान. जी हां आपने सही सुना फिल्म का हीरो है पाकिस्तान एक्टर फवाद खान .

ये फिल्म पहले 9 मई को रिलीज होनेवाली थी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के आक्रोश को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने फिल्म की रिलीज रोक दी. लेकिन यहां भी देशभक्ति की भावना प्रमुख नहीं थी. पैसा ही प्रमुख था. फिल्म की रीलीज इसलिए रोकी गई थी क्योंकि तब आक्रोशित भारतवासी इसका बहिष्कार कर देते. प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो जाता. हो सकता था फिल्म पर ही बैन लग जाता

दिलजीत ने रास्ता दिखाया ,'अबीर-गुलाल' ने अपनाया

मित्रों, ऐसे में जैसा दिलजीत दोसांझ ने किया ठीक वैसे ही फिल्म अबीर गुलाल की टीम भी कर रही है. दिलजीत दोसांझ वाले फॉर्मूले पर चलकर ये फिल्म पूरी दुनिया में दिखाई जाएगी, लेकिन भारत में रिलीज नहीं होगी. ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी लेकिन भारत में रिलीज नहीं होगी.

सोचिए कला, सद्भाव, शांति-भाईचारा के नाम पर कैसे पैसों का खेल हो रहा है. पहले भारतीयों को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान एक्टर को फिल्म में लीड रोल दिया. अब देशभक्त भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने के लिए फिल्म को भारत में छोड़कर पूरी दुनिया में रिलीज किया जा रहा है.

देशभक्त भारतीय नागरिकों को चुभनेवाली इस होशियारी के खिलाफ ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी है. एसोसिएशन ने फिल्म की टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पाकिस्तान आतंक और हिंसा से पीड़ित भारतीय नागरिकों की भावना की अनदेखी करनेवाली इस फिल्म की टीम में शामिल भारतीय नागरिकों की नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है

DNA मित्रों कला के नाम पर भारत विरोधी सोच और पैसों के इस खेल को आज आपको बारीकी से जरूर समझना चाहिए. मित्रों ये जानकर भी कि पाकिस्तान कलाकारों को फिल्म में लेने से विवाद होगा ये प्रोड्यूसर

कला के नाम पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का स्वांग करते हैं.

चंद पैसों के लिए ये पाकिस्तान की आतंकी करतूतों को भुला देते हैं.

पाकिस्तान कलाकारों को अपनी फिल्मों में लेते हैं.

विवाद से अपनी फिल्म का फ्री वाला विज्ञापन करते हैं.

उसके बाद भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में अपनी फिल्म रिलीज कर देते हैं.

मित्रों दिलजीत दोसांझ ने ठीक ऐसा ही किया था. उनकी विवादित फिल्म 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी. रिपोटर्स के मुताबिक इस फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया.

अब अबीर गुलाल के निर्माता भी उसी रास्ते पर है. ये फिल्मकार भारत में रहते हैं. भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पैसे कमाने के लिए इन्हें पाकिस्तानी कलाकारों से भी परहेज नहीं है. ये वो व्यापारिक सोच है जो पैसों को देशभक्ति से ऊपर रखती है.

दिलजीत दोसांझ ने ऐसा ही किया, बादशाह ऐसा ही कर रहे हैं और अबीर गुलाल की टीम भी ऐसा ही कर रही है. मित्रों आज जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने और उन्हें एक्सपोज करें. जो कलाकार आपके और हमारे समर्थन से बड़ा नाम बने हैं, जो आम भारतीय के दम स्टारडम एन्जॉय करते हैं आज जरूरी है कि हम उन्हें बताएं की देशभक्ति पहले होती है. पैसा पहले नहीं होता है.