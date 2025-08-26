सेना के 15 ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारियों के टच में था पाकिस्तानी जासूस, CRPF के ASI का चौंकाने वाला खुलासा
सेना के 15 ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारियों के टच में था पाकिस्तानी जासूस, CRPF के ASI का चौंकाने वाला खुलासा

Pakistani Spy: केंद्रीय जांच एजेंसियों ने CRPF के ASI मोती राम जाट के पाकिस्तानी जासूस को खुफिया जानकारी देने के मामले में कई सनसनी खेज खुलासे किए हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 26, 2025, 08:41 AM IST
सेना के 15 ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारियों के टच में था पाकिस्तानी जासूस, CRPF के ASI का चौंकाने वाला खुलासा

CRPF Moti Ram Jat: पाकिस्तानी जासूस को खुफिया जानकारी देने वाले CRPF के ASI मोती राम जाट केस को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं. इस दौरान सौमवार 25 अगस्त 2025 को मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट कई भारतीय ऑफिसर्स के साथ संपर्क में था. वहीं मोती राम जाट ने न केवल खुफिया जानकारी दी बल्कि उसे कई ऑफिसर्स के नंबर भी शेयर किए. 

पाकिस्तानी एजेंटों का साथ शेयर की जानकारी 
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट अर्धसैनिक बलों, भारतीय सेना और 15 अन्य सरकारी कर्मचारियों से फोन पर कॉन्टैक्ट में था. 27 मई 2025 को NIA ने जाट को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि वह पाकिस्तानी एजेंटों के साथ संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहा था. वह पहलगाम में CRPF बटालियन में तैनात था और 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले से ठीक 5 दिन पहले ही उसका दिल्ली ट्रांसफर हुआ था. टेक्निकल सर्विलांस में पता चला कि वहपाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था.   

ये भी पढ़ें- तेज धमाकों से गूंजा कराची, गोदाम के उड़े चीथड़े, हाय-हाय चिल्लाए लोग, 2 की मौत   

15 अफसरों के संपर्क में था जासूस 
पाकिस्तानी जासूस कम से कम अन्य 15 अफसरों के फोन संपर्क में था. उसका कोड नेम सलीम अहमद है. कॉल और इंटरनेट रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि 15 फोन नंबरों में से 4 सेना कर्मियों, 4 अर्धसैनिक बलों और बाकी 7 केंद्र सरकार के कई विभागों के कर्मचारियों के पास है. खुफिया एजेंसियों ने यह भी पाया कि पाकिस्तानी जासूस जिस फोन नंबर के जरिए जाट से संपर्क में था वह सिम उसने कोलकाता में एक शख्स से खरीदा था और उसका एक्टिवेशन OTP लाहौर में बैठे एक पाकिस्तानी एजेंट को शेयर किया था. कोलकाता के इस शख्स ने साल 2007 में एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी की थी. वह साल 2014 में पाकिस्तान चला गया था और साल में 2 बार कोलकाता आया था.  

ये भी पढ़ें- UN में फिर भारत ने खोला पाकिस्तान का काला-चिट्ठा, 1971 युद्ध में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का बताया इतिहास

12 हजार के लिए की जासूसी 
जांच एजेंसी के मुताबिक जाट ने संवेदनशील दस्तावेजों के बदले लाहौर में अपने हैंडलर से 12,000 की लगातार पेमेंट ली थी, जो उसकी पत्नी और उसके खातों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम,दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से भेजी गई. जाट को पैसे भेजने वालों में एक की पहचान शहजाद के तौर पर हुई है. शहजाद के मुताबिक उसे एक बार पंजा से दिल्ली जा रही ट्रेन में एक सह यात्री ने अपने परिवार कि किसी सदस्य को पैसे भेजने की बात कही. वह सह यात्री जाट ही था. जाटा का कहना है कि उसे एक महिला ने पत्रकार बनकर फोन-वीडियो कॉल पर बात की, जिसके बाद डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग का सिलसिला शुरू हुआ. इसके कुछ महीनों बाद पाकिस्तानी जासूस खुद को पत्रकार का दोस्त बताकर सामने आया. जाट ने जासूस को सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, उनकी आवाजाही समेत कई अहम जानकारियां शेयर की.     

FAQ 

मोती राम जाट को कब गिरफ्तार किया गया? 
 27 मई 2025 को NIA ने जाट को गिरफ्तार किया. 

जाट ने क्या जानकारी साझा की?
जाट ने पाकिस्तानी एजेंट के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की, जिसमें सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और उनकी आवाजाही शामिल थी. 

 

About the Author
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Pakistani spy

Trending news

;