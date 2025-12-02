पाकिस्तान जैसा मक्कार मुल्क नहीं... मदद के नाम पर श्रीलंका को Expire सामान भेजा, अब भारत पर लगा दिया इल्जाम!

Pakistan Sri Lanka Food packet expiry date controversy: कर्ज और मंहगाई की मार से परेशान पाकिस्तान अपनी 24 करोड़ अवाम का पेट तो भर नहीं पा रहा लेकिन श्रीलंका में मदद के नाम पर एक्सपायरी डेटेड सामान भेजकर पहले से परेशान लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रहा है. जबकि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने सबसे पहले ऑपरेशन सागरबंधु लॉन्च करते वहां हर संभव मदद पहुंचाई. बाढ़ प्रभावित और लापता लोगों को ढूढने के लिए भारत ने आईएएनएस विक्रांत और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया. दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने स्वभाव के तहत मक्कारी करते हुए मदद के नाम पर श्रीलंका में पिछले साल 2024 में ही एक्सपायरी हो चुके सामान को खपा दिया.

मदद के नाम पर पाकिस्तान ने भेजा 'जहर'

साइक्लोन दित्वाह से निपटने के लिए पाकिस्तान ने जो मदद भेजी, उन फूड पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखी थी. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पानी, मिल्क पाउडर और आटे सहित कई सामानों के पैकेट भेजे थे. पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने 30 नवंबर को सोशल मीडिया X पर इससे जुड़ा एक पोस्ट किया था. इसमें राहत सामग्री की तस्वीर भी जारी की गईं, जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी नजर आ रही है.

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वो श्रीलंका में मदद के लिए राशन भेज रहा है जबकि भारत उसके विशेष विमानों को अपने एयर स्पेस में उड़ने की इजाजत नहीं दे रहा है. पाकिस्तान के इस झूठ की कलई खोलते हुए भारत ने कहा कि सहायता मिशन के विमानों को चार घंटे से कम समय में उड़ान की इजाजत दी गई जबकि अन्य चैनलों से ऐसी परमिशन लेने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है.

भारत ने पोल खोल दी

पाकिस्तान प्रोपेंगेडा फैलने का पता चलते ही भारत ने पाकिस्तान के झूठ की हवा निकालते हुए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. हालांकि पाकिस्तानी हाईकमीशन ने एक्सपायरी डेट का सामान मुहैया कराके महफिल लूटने की कोशिश की लेकिन सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को एक्सपोज कर दिया.

कैसी है हालत?

पाकिस्तान की बेइज्जती से जुड़ा ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल है. नेटिजंस पाकिस्तान की हरकत पर उसे जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं. श्रीलंका साइक्लोन दितवाह की वजह से भारी बाढ़ का सामना कर रहा है. तकरीबन 400 लोगों की मौत हो चुकी है. 350 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. लाखों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पोस्ट से पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई, उसे डिलीट कर दिया गया.