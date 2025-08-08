China News: तिब्बत पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए चीन ने एक बार फिर दलाई लामा के पुनर्जन्म पर बड़ा दावा किया है. बीजिंग ने साफ कहा है कि इस प्रक्रिया पर आखिरी फैसला सिर्फ चीन का होगा और यह काम उसकी मंजूरी से ही पूरा होगा. तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष गामा सेडैन ने बीजिंग में कहा कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया कम्युनिस्ट पार्टी की तय विधियों के तहत होगी, जिसमें विवादित ‘स्वर्ण कलश लॉटरी’ भी शामिल है. यह बयान दलाई लामा के हालिया रुख के बिल्कुल उलट है, जिन्होंने कहा था कि उनके पुनर्जन्म का फैसला वही करेंगे, न कि चीनी सरकार.

तिब्बत एन रिव्यू के मुताबिक, टीएआर के अध्यक्ष और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की टीएआर समिति के उप-सचिव गामा सेडैन ने कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म पर अंतिम निर्णय चीन सरकार का होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ बीजिंग की मंजूरी और पार्टी द्वारा स्वीकृत पारंपरिक तरीकों से ही पूरी होगी. इसमें विवादास्पद “स्वर्ण कलश लॉटरी” की परंपरा भी शामिल होगी, जिसे अतीत में चीन ने अपनी पसंद के धार्मिक नेताओं को चुनने के लिए इस्तेमाल किया है.

दलाई लामा का रुख बिल्कुल अलग

चीन का यह दावा दलाई लामा के विचारों के विपरीत है. पिछले महीने अपने 90वें जन्मदिन पर दलाई लामा ने फिर दोहराया था कि उनके पुनर्जन्म का फैसला वे स्वयं करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक गैर-लाभकारी संस्था बनाई है. उनका कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार होगा, न कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर.

तनाव के संकेत

दलाई लामा और बीजिंग के बीच पुनर्जन्म प्रक्रिया को लेकर यह विवाद नया नहीं है, लेकिन चीन का यह ताजा बयान बताता है कि वह धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में भी सख्त राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखना चाहता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम तिब्बती स्वायत्तता पर और दबाव बढ़ा सकता है और अगले दलाई लामा की वैधता को लेकर वैश्विक स्तर पर बड़ी बहस छेड़ सकता है.