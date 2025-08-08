Dalai Lama अभी तय नहीं कर पाए लेकिन चीन ने किया फाइनल, 'पुनर्जन्‍म' पर ड्रैगन का बड़ा दावा
Advertisement
trendingNow12871995
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Dalai Lama अभी तय नहीं कर पाए लेकिन चीन ने किया फाइनल, 'पुनर्जन्‍म' पर ड्रैगन का बड़ा दावा

Dalai Lama Reincarnation: चीन ने तिब्बत पर पकड़ दिखाते हुए दावा किया कि दलाई लामा के पुनर्जन्म पर अंतिम फैसला वही करेगा और यह प्रक्रिया उसकी मंजूरी से ही होगी. यह रुख दलाई लामा के विचारों के विपरीत है, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि पुनर्जन्म का निर्णय वे स्वयं करेंगे, न कि चीनी सरकार.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dalai Lama अभी तय नहीं कर पाए लेकिन चीन ने किया फाइनल, 'पुनर्जन्‍म' पर ड्रैगन का बड़ा दावा

China News: तिब्बत पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए चीन ने एक बार फिर दलाई लामा के पुनर्जन्म पर बड़ा दावा किया है. बीजिंग ने साफ कहा है कि इस प्रक्रिया पर आखिरी फैसला सिर्फ चीन का होगा और यह काम उसकी मंजूरी से ही पूरा होगा. तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष गामा सेडैन ने बीजिंग में कहा कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया कम्युनिस्ट पार्टी की तय विधियों के तहत होगी, जिसमें विवादित ‘स्वर्ण कलश लॉटरी’ भी शामिल है. यह बयान दलाई लामा के हालिया रुख के बिल्कुल उलट है, जिन्होंने कहा था कि उनके पुनर्जन्म का फैसला वही करेंगे, न कि चीनी सरकार.

तिब्बत एन रिव्यू के मुताबिक, टीएआर के अध्यक्ष और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की टीएआर समिति के उप-सचिव गामा सेडैन ने कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म पर अंतिम निर्णय चीन सरकार का होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ बीजिंग की मंजूरी और पार्टी द्वारा स्वीकृत पारंपरिक तरीकों से ही पूरी होगी. इसमें विवादास्पद “स्वर्ण कलश लॉटरी” की परंपरा भी शामिल होगी, जिसे अतीत में चीन ने अपनी पसंद के धार्मिक नेताओं को चुनने के लिए इस्तेमाल किया है.

दलाई लामा का रुख बिल्कुल अलग

चीन का यह दावा दलाई लामा के विचारों के विपरीत है. पिछले महीने अपने 90वें जन्मदिन पर दलाई लामा ने फिर दोहराया था कि उनके पुनर्जन्म का फैसला वे स्वयं करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक गैर-लाभकारी संस्था बनाई है. उनका कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार होगा, न कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर.

तनाव के संकेत

दलाई लामा और बीजिंग के बीच पुनर्जन्म प्रक्रिया को लेकर यह विवाद नया नहीं है, लेकिन चीन का यह ताजा बयान बताता है कि वह धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में भी सख्त राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखना चाहता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम तिब्बती स्वायत्तता पर और दबाव बढ़ा सकता है और अगले दलाई लामा की वैधता को लेकर वैश्विक स्तर पर बड़ी बहस छेड़ सकता है.

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Dalai Lama reincarnation

Trending news

एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
;