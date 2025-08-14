पाकिस्तान में जश्न-ए-आजादी बना खौफनाक मंजर, कराची में हवाई फायरिंग, 3 की मौत, 60 से ज्यादा घायल
पाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान में जश्न-ए-आजादी बना खौफनाक मंजर, कराची में हवाई फायरिंग, 3 की मौत, 60 से ज्यादा घायल

Pakistan Independence Day Firing: पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस जश्न के दौरान हवाई फायरिंग में 3 लोगों की मौत और 60 से अधिक घायल हुए. मृतकों में 8 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग शामिल हैं. यह दुखद घटना से स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में बदल गईं. पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा संदिग्धों की गिरफ्तारी की है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:44 AM IST
पाकिस्तान में जश्न-ए-आजादी बना खौफनाक मंजर, कराची में हवाई फायरिंग, 3 की मौत, 60 से ज्यादा घायल

Pakistan Independence Day:  पाकिस्तान आज यानि 14 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कराची में यह खुशी मातम में बदल गई. जश्न के दौरान हुई हवाई फायरिंग में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 60 से ज्यादा लोग घायल. मरने वालों में एक 8 साल की एक बच्ची और एक बुजुर्ग शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीजाबाद में गली में घूम रही बच्ची को आवारा गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोरंगी में स्टीफन नाम के व्यक्ति की भी गोली लगने से जान चली गई.

शहरभर में गोलियों का कहर

जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसे कराची के अलग-अलग इलाकों में हुए, जिनमें लियाकताबाद, कोरंगी, लियारी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, केमारी, जैक्सन, बाल्डिया, ओरंगी टाउन और पापोश नगर शामिल हैं. इसके अलावा शरीफाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, जमान टाउन और लांधी इलाके भी प्रभावित हुए. वहीं  रेस्क्यू अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की हवाई फायरिंग पूरी तरह लापरवाही और खतरनाक है.

पुलिस की चेतावनी और सख्ती

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और दावा किया है कि जो भी हवाई फायरिंग में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि आजादी का जश्न मनाने के लिए सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करें और ऐसे खतरनाक हथकंडों से बचें. हालांकि, कराची में यह पहली बार नहीं है जब जश्न के मौके पर खून बहा हो.

जनवरी में भी मौत और खूनखराबा

ARY न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ जनवरी में ही कराची में फायरिंग की घटनाओं में 42 लोगों की जान गई, जिनमें पांच महिलाएं भी थीं, इसके साथ 233 लोग घायल हुए. इनमें कई मामले आपसी झगड़ों, पुरानी दुश्मनी और डकैती के दौरान प्रतिरोध में गोली चलने से जुड़े थे. जनवरी में सड़क हादसे और लूटपाट के दौरान हुई फायरिंग से भी 36 मौतें हुईं और सैकड़ों घायल हुए. चिपा फाउंडेशन के अनुसार, केवल सड़क दुर्घटनाओं में ही 528 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे.

