जिस हसीना पर जान छिड़कता था दाऊद, वो बॉलीवुड में एंट्री से पहले हो हो गई बाहर; बनना चाहती है PM

जिस हसीना पर जान छिड़कता था दाऊद, वो बॉलीवुड में एंट्री से पहले हो हो गई बाहर; बनना चाहती है PM

Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहीम को लेकर अनगिनत किस्से मीडिया-सोशल मीडिया पर खूब होते रहते हैं. इनमें कुछ दावे तथ्यात्मक तो कुछ रूमर्स होते हैं. आज हम आपको दाऊद के लॉलीवुड प्रेम को लेकर किए जाने वाले दावों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:37 AM IST
जिस हसीना पर जान छिड़कता था दाऊद, वो बॉलीवुड में एंट्री से पहले हो हो गई बाहर; बनना चाहती है PM

Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहीम एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी का लगभग हर पहलू हैरान करने वाला और बेहद दिलचस्प भी है. दाऊद की बॉलीवुड प्रेम तो सभी जानते हैं. दाऊद इब्राहीम के बॉलीवुड में कई दिग्गजों के साथ गहरे रिश्ते थे लेकिन क्या आपको पता है कि इस अंडरवर्ल्ड डॉन का लॉलीवुड से भी गहरा रिश्ता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

लॉलीवुड पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नाम है. जिस तरह बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेज में लोग दिलचस्पी लेते हैं ठीक उसी तरह लॉलीवुड कलाकारों को लेकर भी फैंस काफी उत्सुक रहते हैं. इसी कड़ी में लॉलीवुड और दाऊद के गहरे कनेक्शन में प्यार की मिठास घोलने का क्रेडिट एक्ट्रेस महविश हयात को जाता है. महविश हयात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. उनका नाम भारत के मोस्ट वॉन्टेड मुजरिम दाऊद इब्राहीम के साथ भी जुड़ चुका है.

पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस हैं महविश हयात

बात अगर महविश हयात की करें तो उन्हें लॉलीवुड की सबसे महंगी अदाकाराओं में शुमार किया जाता है. उन्होंने कई ड्रामों और फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी की है. भारत में उनके कुछ फैंस हैं. उनके चमकते करियर के बीच उनका नाम दाऊद इब्राहीम के साथ भी जुड़ चुका है. पहली बार यह तब देखने को मिला जब 2019 में महविश हयात को पाकिस्तान सरकार की ओर से नागरिक सम्मान तमगा-ए-इम्तियाज से नवाजा गया था.

जब PAK के लिए जान देने को तैयार था इस्लामी वर्ल्‍ड, भारत के पक्ष में खड़ा हुआ 1 मुस्लिम देश; PM मोदी जाएंगे उसी मुल्‍क

महविश का आइटम नंबर देख दीवाना हुआ दाऊद

महविश हयात को तमगा-ए-इम्तियाज मिलने के बाद बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि उन्हें दाऊद इब्राहीम के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने यह सम्मान दिया है. हालांकि, मेहविश ने कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की. कहा यह भी जाता है कि महविश हयात का आइटम नंबर देखने के बाद दाऊद इब्राहीम उसका दीवाना हो गया था.

सियासत में महविश की दिलचस्पी

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि महविश हयात महविश हयात राजनीति में भी दिलचस्पी रखती हैं. वो सियासी मैदान में कदम रखने की बात कर चुकी हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक महविश ने पीएम बनने को लेकर कहा था कि अगर एक क्रिकेटर देश के पीएम बन सकता है, तो एक एक्टर क्यों नहीं बन सकता? हमें सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए राजनीति में जरूर आना चाहिए.'

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Dawood Ibrahim

