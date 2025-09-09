पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही, 22 लाख लोग बेघर 900 की मौत, राहत की आस लगाए बैठे लाखों लोग

पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब प्रांत के जलालपुर पीरवाला शहर बाढ़ की पानी से बेहाल है. अब तक 22 लाख लोगों बेघर हो गए हैं. बाढ़ का कारण लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बादल फटने और भारत से छोड़े गए पानी को बताया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि कई इलाकों में अभी भी पानी भरने की आशंका बनी हुई है और लगातार राहत व बचाव कार्य जारी हैं.

भीषण बाढ़ ने पिछले 24 घंटे में करीब 1.22 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. इनमें से अधिकतर लोग या तो रिश्तेदारों के यहां शरण ले रहे हैं या फिर सरकारी राहत शिविरों में रह रहे हैं. हालांकि पीड़ितों का कहना है उन्हें सहायता समय पर नहीं मिल पा रही है और भीषण गर्मी में उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है.

22 लाख लोग बेघर

पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इरफान अली कथिया के अनुसार, जलालपुर पीरवाला और उसके आस-पास 26 जिलों में के अब तक 3,900 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं. वहीं, बाढ़ से अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा बेघर लोगों की संख्या 22 लाख से पार जा चुकी है.

सामने आयी सरकार की नकामी

अधिकारियों ने बताया कि कई इलाकों में अभी भी पानी भरने की आशंका बनी हुई है और लगातार राहत व बचाव कार्य जारी हैं. हालांकि, पीड़ितों का कहना है कि उन्हें सहायता समय पर नहीं मिल पा रही है और भीषण गर्मी में उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है. कथिया ने बताया कि सेना की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. कई लोगों ने अंतिम समय तक अपने घर छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उन्हें ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा. बचे हुए लोगों को निकालने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का सहारा लिया गया.

बाढ़ बनी कमायत

बाढ़ पीड़ित जरीनी बीबी, जो अपने बच्चों के साथ नाव के जरिए गांव से निकली, ने बताया, "ये बाढ़ कयामत जैसी थी. मेरा घर, मेरा सपना, सब कुछ बह गया. अब हम सिर्फ पहने हुए कपड़ों के सहारे हैं. गर्मी और भूख के बीच कैंप में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है." एक अन्य पीड़ित तारिक उल्लाह ने बताया कि उनके रिश्तेदारों ने उन्हें अपने घर में नहीं रखा और अब वे सड़क किनारे टेंट में रहने को मजबूर हैं. उन्होंने बताया, "जिंदगी बच गई, ये सबसे बड़ी बात है. घर तो फिर से बन जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम की एक स्थानीय पार्टी उनकी मदद कर रही है.

शहर को बचाने के लिए गांव को झोंका

मल्तान शहर में भी खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने शहर को बचाने के लिए जानबूझकर कुछ ग्रामीण इलाकों की ओर पानी मोड़ने की योजना बनाई है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में बाढ़ से 900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. फिलहाल पंजाब में 80,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं. सिंध प्रांत में भी पिछले सप्ताह एक लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.