BLA को आतंकी संगठन घोषित कर अब बड़ा खेल करने वाले हैं मुनीर-ट्रंप, इस रिपोर्ट में खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर बीते दिनों अमेरिका गए थे. वहां उन्होंने न्यूक्लियर को लेकर बयान दिया था, जिसके तुरंत बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ( BLA) और इसकी एलीट माजिद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन (FTO) घोषित किया गया है. इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव (CNKY) की रिपोर्ट के मुताबिक यह घोषणा इस बात पर फोकस डालती है कि साउथ एशिया के प्रतिद्वंदी केवल इस उपमहाद्वीप तक ही नहीं सीमित है.

मुनीर की भारत को धमकी

बता दें कि मुनीर ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान टाम्पा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के बांध बनाने का इंतजार करेगा और जब वे ऐसा करेगा, तो हम उसे नष्ट कर देंगे. भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की इन टिप्पणियों को परमाणु धमकी करार देते हुए आलोचना की. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु कमान और कंट्रोल सिस्टम को लेकर पहले से ही गंभीर संदेह हैं, क्योंकि सेना आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है. भारत ने यह भी खेद जताया कि ऐसे बयान एक मित्रतापूर्ण तीसरे देश की धरती से दिए गए.

BLA को घोषित किया आतंकी संगठन

मुनीर के बयान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप प्रशासन ने BLA और माजिद ब्रिगेड को FTO घोषित कर दिया. पाकिस्तान इसकी लंबे समय से मांग कर रहा था. रोम स्थित CKNY की रिपोर्ट 'पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने वाशिंगटन में सीमाओं का परीक्षण करने पर भारत ने पीछे धकेला' के लेखक थियोडोर व्हाइट ने लिखा,' भारत के लिए यह घटना याद दिलाती है कि वाशिंगटन के साथ गहरे होते रिश्ते भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सामरिक तालमेल की संभावना को खारिज नहीं करते खासकर जब आतंकवादरोधी सहयोग इसकी मुख्य कड़ी हो. यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बहस शुरू है.'

ईरान तक फैला है BLA?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वाशिंगटन द्वारा BLA को निशाना बनाए जाने का असर भारत-पाकिस्तान फ्रेम से परे है. BLA ने कई बार चीन के इंजीनियरों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं. इसलिए इस संगठन पर हमला बीजिंग के सुरक्षा हितों की भी पूर्ति करता है, जबकि अमेरिका-चीन संबंध रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से भरे हुए हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बलूच विद्रोह ईरान की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है, जहां सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी बलूच उग्रवादी तेहरान के लिए चुनौती बने हुए हैं. BLA को कमजोर करना अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के उद्देश्यों को भी साधता है, जिससे इस जटिल क्षेत्रीय समीकरण में एक और लेयर जुड़ती है. ( इनपुट-IANS)

FAQ

BLA क्या है?

BLA एक बलूच राष्ट्रवादी संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है और अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है.

अमेरिका ने BLA को आतंकी संगठन क्यों घोषित किया?

अमेरिका ने BLA को आतंकी संगठन घोषित किया है क्योंकि इसने कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले शामिल हैं.