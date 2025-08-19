BLA को आतंकी संगठन घोषित कर अब बड़ा खेल करने वाले हैं मुनीर-ट्रंप, इस रिपोर्ट में खुलासा
Advertisement
trendingNow12887530
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

BLA को आतंकी संगठन घोषित कर अब बड़ा खेल करने वाले हैं मुनीर-ट्रंप, इस रिपोर्ट में खुलासा

India-Pakistan Conflict: हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफऱ असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के बाद ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ( BLA)  को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था. अब इसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है.   

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BLA को आतंकी संगठन घोषित कर अब बड़ा खेल करने वाले हैं मुनीर-ट्रंप, इस रिपोर्ट में खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर बीते दिनों अमेरिका गए थे. वहां उन्होंने न्यूक्लियर को लेकर बयान दिया था, जिसके तुरंत बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ( BLA) और इसकी एलीट माजिद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन (FTO) घोषित किया गया है. इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव (CNKY) की रिपोर्ट के मुताबिक यह घोषणा इस बात पर फोकस डालती है कि साउथ एशिया के प्रतिद्वंदी केवल इस उपमहाद्वीप तक ही नहीं सीमित है.       

मुनीर की भारत को धमकी 
बता दें कि मुनीर ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान टाम्पा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के बांध बनाने का इंतजार करेगा और जब वे ऐसा करेगा, तो हम उसे नष्ट कर देंगे. भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की इन टिप्पणियों को परमाणु धमकी करार देते हुए आलोचना की. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु कमान और कंट्रोल सिस्टम को लेकर पहले से ही गंभीर संदेह हैं, क्योंकि सेना आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है. भारत ने यह भी खेद जताया कि ऐसे बयान एक मित्रतापूर्ण तीसरे देश की धरती से दिए गए.  

ये भी पढ़ें- ट्रंप की चापलूसी में लगे मुनीर को अपनी ही मंत्री से झटका, अमेरिका को सुनाई 2 टूक, भारत पर भी साधा निशाना

BLA को घोषित किया आतंकी संगठन 
मुनीर के बयान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप प्रशासन ने BLA और माजिद ब्रिगेड को FTO घोषित कर दिया. पाकिस्तान इसकी लंबे समय से मांग कर रहा था. रोम स्थित CKNY की रिपोर्ट 'पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने वाशिंगटन में सीमाओं का परीक्षण करने पर भारत ने पीछे धकेला' के लेखक थियोडोर व्हाइट ने लिखा,' भारत के लिए यह घटना याद दिलाती है कि वाशिंगटन के साथ गहरे होते रिश्ते भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सामरिक तालमेल की संभावना को खारिज नहीं करते खासकर जब आतंकवादरोधी सहयोग इसकी मुख्य कड़ी हो. यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बहस शुरू है.'  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं महिलाएं, भारत-नेपाल से भी बदतर हालत, सामने आई रिपोर्ट  

ईरान तक फैला है BLA? 
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वाशिंगटन द्वारा BLA को निशाना बनाए जाने का असर भारत-पाकिस्तान फ्रेम से परे है. BLA ने कई बार चीन के इंजीनियरों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं. इसलिए इस संगठन पर हमला बीजिंग के सुरक्षा हितों की भी पूर्ति करता है, जबकि अमेरिका-चीन संबंध रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से भरे हुए हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बलूच विद्रोह ईरान की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है, जहां सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी बलूच उग्रवादी तेहरान के लिए चुनौती बने हुए हैं. BLA को कमजोर करना अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के उद्देश्यों को भी साधता है, जिससे इस जटिल क्षेत्रीय समीकरण में एक और लेयर जुड़ती है. ( इनपुट-IANS)  

FAQ 

BLA क्या है? 
BLA एक बलूच राष्ट्रवादी संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है और अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है. 

अमेरिका ने BLA को आतंकी संगठन क्यों घोषित किया? 
अमेरिका ने BLA को आतंकी संगठन घोषित किया है क्योंकि इसने कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले शामिल हैं. 

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;