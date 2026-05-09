कौन हैं पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदू, जिन्हें दुनिया भर से मिले अवॉर्ड्स; कितनी है नेटवर्थ?

पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहने वाले दीपक परवानी को सबसे धनी हिंदू माना जाता है. वह पेशे से बिजनेसमैन हैं और एक्टर भी हैं. दुनिया के कई देशों में उन्हें सम्मान मिल चुका है. उन्होंने भारत के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और शबाना आजमी के साथ काम किया है.
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Pakistani Hindu Billionaire: पाकिस्तान का नाम लेते ही मन में आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी और तकनीकी रूप से पिछड़े देश की तस्वीर बनती है. पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, देश में 52 लाख करीब हिंदू आबादी है. सबसे अधिक हिंदू समुदाय के लोग सिंध प्रांत में रहते हैं. यहां पर 49 लाख हिंदू रहते हैं. पाकिस्तान से कई बार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक हिंदू शख्स ऐसा है, जिसकी गिनती पाकिस्तान के सबसे धनी लोगों में की जाती है.पाकिस्तान में रहने वाले सबसे धनी हिंदू शख्स के बारे में आज बात करेंगे...
पाकिस्तान में सबसे धनी हिंदू समुदाय के शख्स का नाम दीपक परवानी है. वह पाकिस्तान में सिंध के इलाके में रहते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपक परवानी एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हैं और एक एक्टर के साथ बिजनेसमैन भी हैं. साल 1974 में उनका जन्म सिंध के मीरपुर खास में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था. साल 1996 में उन्होंने खुद का काउचर हाउस (DEEPAK PERWANI) शुरू किया. यह मुख्य रूप से फैशन डिजाइनिंग का काम करता था.
दीपक परवानी को पाकिस्तान में और दुनिया के अलग-अलग देशों में कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह 7 बार लक्स स्टाइल अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं. वहीं, पांच बार बीएफए अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है. वह 2014 में बुल्गारियन फैशन अवॉर्ड्स में दुनिया के 6वें सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर भी चुने जा चुके हैं उनके नाम दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता तैयार करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है.
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गौरतलब है कि दीपक परवानी न केवल पाकिस्तान बल्कि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं. उन्होंने भारत के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और शबाना आजमी के साथ काम किया है. इसके अलाव चीन और मलेशिया में पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका निभाई है.
साल 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दीपक परवानी की नेट वर्थ करीब 71 करोड़ रुपये थी. वह पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर के पायदान पर हैं. इसके अलावा उनके चचेरे भाई नवीन परवानी की नेट वर्थ करीब 60 करोड़ है.
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