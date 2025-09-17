'इजरायल से खुलेआम रिश्वत लेता है अमेरिका मैं बंद कमरे..,' पाकिस्तानी मंत्री ने दिया गजब का बयान, दिनदहाड़े खोल दी अपनी पोल
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Khwaja Asif: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में अमेरिका और इजरायल को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका खुलेआम इजरायल से रिश्वत ले रहा है जबकि पाकिस्तान को भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया जा रहा है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 17, 2025, 02:36 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तानी नेता आए दिन अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर चर्चा में आते हैं. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी हाल ही में कुछ ऐसा ही किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया जा रहा है जबकि अमेरिका खुलेआम इजरायल से रिश्वत ले रहा है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें उन्हें रिश्वत लेनी होगी तो वह बंद कमरे में लेंगे. 

'हमें रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जा रहा है...' 
ख्वाजा आसिफ ने 'जियो टीवी' को दिए एक इंटरव्यू में कहा,' हमें रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जा रहा है.

अमेरिकी राजनेता खुलेआम इजरायल से रिश्वत लेते हैं. अगर मुझे रिश्वत लेनी पड़ी तो मैं कहीं गुप्त कमरे में ऐसा करूंगा.' उन्होंने कहा कि उनकी सैन्य नौकरशाही, प्रतिनिधि सभा और उनके रूलिगं एलीट ने यह साबित कर दिया है कि वे इजरायल और इजरायली लॉबी को धन मुहैया कराते हैं. आसिफ ने आगे कहा,' हमें बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वे खुलेआम ऐसा करते हैं.'   

ये भी पढ़ें- एशिया कप में हुई बेइज्जती पर 'हाय-हाय' कर रहे पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने क्यों माथा पीट लिया?

रक्षा मंत्री का आरोप 
रक्षा मंत्री का यह बयान पाकिस्तान में बढ़ते भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी की कमी के आरोपों के बीच आया है. इससे पहले अगस्त 2025 में आसिफ ने आरोप लगाया था कि पाकिस्ताना के आधे से ज्यादा टॉप डिप्लोमैट पुर्तगाल जाने के लिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X'पर लिखा था कि पाकिस्तान के शीर्ष नौकरशाह देश से सारा काला धन लेकर पूर्तगाल जा रहे हैं. इस पोस्ट में रक्षा मंत्री ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के एक करीबी अधिकारी की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के इस स्तर के कारण राजनेताओं को बचे हुए हिस्से को हड़पने और शोर मचाने के लिए छोड़ दिया जाता है. उनके पास न तो कोई प्लॉट होता है और न ही विदेशी नागरिकता क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना होता है.'   

ये भी पढ़ें- अमेरिका जाकर रोया पाकिस्तान, बोला- हमारी भारत से बात करवाओ, US ने दिया टका सा जवाब

गाजा पर इजरायल का आक्रमण 
बता दें कि इस बीच इजरायल ने गाजा पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया है. सोमवार 15 सितंबर 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गाजा पर इजरायल का समर्थन करते हुए हमास को क्रूर आतंकवादी बताया. वहीं जून 2025 में इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा चला था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका समर्थन किया था. ख्वाजा आसिफ ने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि मुस्लिम देशों को NTO जैसा सैन्य गठबंधन स्थापित करना चाहिए. उन्होंने इसे रक्षात्मक गठबंधन कहा.  

FAQ 

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? 
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया जा रहा है, जबकि अमेरिकी राजनेता खुलेआम इजरायल से रिश्वत लेते हैं. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रिश्वत लेनी होगी, तो वह बंद कमरे में ऐसा करेंगे.  

ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों को लेकर क्या कहा?  
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देशों को NTO जैसा सैन्य गठबंधन स्थापित करना चाहिए.  

 

 

 

