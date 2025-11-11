Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Delhi Blast: दिल्ली धमाके से दहशत में शहबाज-मुनीर! बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, तीनों सेना प्रमुख मौजूद

Shehbaz Sharif: एक तरफ जहां भारत दिल्ली धमाकों में मरने वालों के गम में है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस धमाके के बाद दहशत में है. कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:20 AM IST
Delhi Blast: दिल्ली धमाके से दहशत में शहबाज-मुनीर! बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, तीनों सेना प्रमुख मौजूद

Shehbaz Sharif Emergency Meeting after Delhi Blast: मंगलवार को दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके का धीरे-धीरे कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जुड़ता जा रहा है. सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं कि इस हमले में जैश का हाथ बताया जा रहा है. सूत्रों की बात थोड़ा यकीन इसलिए और भी बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को अर्ट कर दिया है. साथ ही अब खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है.

शहबाज ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग

दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बुधवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खतरा है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर कोई एक्शन ना ले ले, क्योंकि हमले के तार उसके घर में मौजूद खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं. 

पाकिस्तान वायु सेना अलर्ट मोड पर

इससे पहले हमले के कुछ देर ही यह भी खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने अपनी वायु सेना को भी अलर्ट कर दिया है. बौखलाए पाकिस्तान ने राजस्थान से लगती सीमा पर वायुसेना की गश्त शुरू कर दी है. इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार सुरक्षा प्रमुखों के साथ संपर्क में बने हुए हैं. 

दिल्ली धमाके में अब तक क्या हुआ?

मंगलवार को लाल किले के सामने हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई. यह इलाका पुरानी दिल्ली का भीड़भाड़ वाला हिस्सा है और देश-विदेश के सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है. अब इस धमाके की जांच शुरू हो गई है, जिसमें शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि इसका तरीका और टाइमिंग पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के पुराने हमलों से मिलती-जुलती है. कुछ इस तरह जैसे पुलवामा हमला हुआ था. 

खफिया एजेंसियों को क्या हो सकता है शक?

खुफिया एजेंसियों को शक है कि यह धमाका जैश-ए-मोहम्मद के तीन महीने वाले पैटर्न का हिस्सा हो सकता है. दरअसल इस साल अप्रैल में पहलगाम हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे. उसके ठीक तीन महीने बाद जुलाई में जैश ने ऑपरेशन महादेव चलाया था. अब नवंबर में यानी तीन महीने बाद ही लाल किले के पास धमाका हुआ है

फिर एक्टिव हुआ जैश-ए-मोहम्मद?

भारतीय सेना ने जुलाई में जैश के कई आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन यह संगठन फिर से एक्टिव हो सकता है. जांच टीमें अब पुराने हमलों के फॉरेंसिक और टैक्टिकल सबूतों से इस केस की तुलना करेंगी ताकि कोई समानता मिल सके. अभी यह जांच के शुरुआती दौर में है, इसलिए एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं.

दिल्ली धमाकों पर पल-पल के ताजा अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें

