मरते ही जन्नत मिलेगी, जिहाद करो... महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का खौफनाक प्लान 'शोबा ए दावत' डिकोड, 'दौरा-ए-तस्किया' से बनाती सुसाइड बॉम्बर

आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया के नेतृत्व वाली जमात उल-मोमिनात की भारत चीफ महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का 'शोबा ए दावत' प्लान पकड़ा गया है. वो 'दौरा-ए-तस्किया' ट्रेनिंग से कट्टर लड़कियों को ब्रेनवाश कर सुसाइड बॉम्बर बनाती थी. "मरते ही जन्नत" का लालच देकर भारत को बर्बाद करने की साजिश रच रही थी. भारतीय एजेंसियों ने साजिश नाकाम कर दी है.
Trending Photos
भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक प्लान 'शोबा ए दावत' पूरी तरह डिकोड हो चुका है. इसकी कमान भारत में थी महिला डॉक्टर शाहीन के हाथ में, जो भारत में जमात उल-मोमिनात की चीफ कमांडर है. सूत्रों ने बताया है कि "शाहीन का प्लान शोबा ए दावत हुआ डिकोड हो चुका है. जमात उल-मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है शाहीन हैं. ये आतंकी संगठन मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती है, जो महिलाओं को जिहाद की राह पर ले जाती है.
"मरते ही जन्नत मिलेगी" – ब्रेनवाश का खतरनाक मंत्र
शाहीन का सबसे बड़ा हथियार था ये झूठा वादा "मरते ही जन्नत मिलेगी". वो कट्टर सोच वाली लड़कियों को निशाना बनाती थी. सूत्र कहते हैं: "इस ट्रेनिंग में नए महिला आतंकियों का ब्रेनवाश किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि जन्नत में जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है." शोबा ए दावत के तहत वो 'दौरा-ए-तस्किया' नाम की शुरुआती ट्रेनिंग देने वाली थी. इसमें धार्मिक किताबों के नाम पर जहर भरा जाता था. शाहीन खुद जैश की 'दौरा आयत उल निसाह' ट्रेनिंग ले चुकी थी, जहां उसे सिखाया गया कि महिलाएं भी जिहाद कर सकती हैं.
सुसाइड बॉम्बर बनाने की फैक्ट्री
शाहीन का असली मकसद था महिला सुसाइड बॉम्बर तैयार करना. वो आर्थिक रूप से कमजोर, गुस्से में भरी लड़कियों को टारगेट करती. खासकर उन घरों की महिलाओं को, जहां पुरुष आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हों. उन्हें लगता था कि सरकार ने फंसाया है. सूत्रों ने खुलासा किया "महिला सुसाइड बॉम्बर बनाने की भी प्लानिंग थी शाहीन की ट्रेनिंग के जरिए." ट्रेनिंग में मसूद अजहर की किताबें भी बांटी जातीं, ताकि नफरत और गहरी हो.
ऑनलाइन क्लास, डॉक्टर-नर्स का जाल
शाहीन सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी जाल बिछा रही थी. वो मुंतज़िमा (टीम लीडर) तैयार कर रही थी, जो और महिलाओं को जैश से जोड़ें. सूत्र बताते हैं: "जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जोड़ने के लिए ऑनलाइन क्लास की भी शाहीन की तैयारी थी." हैरानी की बात वो अपने आसपास की डॉक्टरों और नर्सों को भी इस ट्रेनिंग में शामिल करने वाली थी. मसूद अजहर के भाई तल्हा अल-सैफ के सीधे संपर्क में थी शाहीन. भारत को बर्बाद करने का ब्लूप्रिंटये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, भारत को बर्बाद करने का पूरा ब्लूप्रिंट था. कश्मीर से लेकर शहरों तक, पढ़ी-लिखी, प्रोफेशनल महिलाओं को हथियार बनाना. डॉक्टर बनकर अस्पतालों में घुसना, नर्स बनकर इलाज के बहाने नुकसान पहुँचाना. ये सब प्लान में था. लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने साजिश को समय रहते पकड़ लिया है.