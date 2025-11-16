Pakistan News: पावर स्टेशन 'बैठा' तो सूखने लगा कराची का 'गला'; नहाने-धोने के लिए भी पनपा संकट

Power Breakdown in Pakistan Dhabeji: पाकिस्तान के कराची शहर में पानी की किल्लत एक बार फिर बढ़ सकती है. इस बार वजह है धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बड़ी खराबी. रविवार को कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन (KWSC) ने बताया कि धाबेजी स्टेशन पर हुए बड़े पावर ब्रेकडाउन की वजह से शहर में रोजाना करीब 100 मिलियन गैलन (MGD) पानी की कमी हो सकती है. यह वही स्टेशन है जो कराची के कई बड़े इलाकों को पानी सप्लाई करता है.

कराची में ठप हुई पानी की सप्लाई!

KWSC के प्रवक्ता ने बताया कि धाबेजी स्टेशन के दूसरे फेज में रविवार सुबह 6:35 बजे बड़ा बिजली का झटका लगा. इससे 72 इंच की लाइन नंबर 5 ठप हो गई और फेज के चार बड़े पंप एकदम बंद हो गए. पंपों के बंद होने और पानी की लाइन में दिक्कत आने की वजह से शहर की सप्लाई सीधा प्रभावित हुई. निगम ने साफ कहा है कि अगर पंप जल्द चालू नहीं हुए तो शहर में पानी की भारी कमी देखने को मिल सकती है.

हालांकि, हादसे के लगभग ढाई घंटे बाद, यानी सुबह 9 बजे बिजली आ जाने के बाद दो पंपों को फिर से चालू कर दिया गया. बाकी के पंप तब तक शुरू नहीं किए जा सकते जब तक कि प्रभावित पाइपलाइन की मरम्मत पूरी ना हो जाए. इसी वजह से मरम्मत का काम इमरजेंसी मोड पर शुरू कर दिया गया है. KWSC के सीईओ अहमद अली सिद्दीकी ने टीमों को निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई जल्द से जल्द बहाल की जाए.

निगम ने लोगों को दिलाया भरोसा

KWSC के बयान में यह भी बताया गया कि 5 नवंबर, 11 नवंबर और 13 नवंबर को भी स्टेशन के अलग-अलग फेज़ में K-Electric की केबल खराबी की वजह से कई घंटों तक बिजली बंद रही थी. वहीं K-Electric का कहना है कि उनके 22 में से 20 पंपों की सप्लाई तो बहाल कर दी गई है, लेकिन KWSC की पाइपलाइनों में लीकेज होने से अंडरग्राउंड केबल बार-बार खराब हो जाते हैं.

निगम ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी तकनीकी टीमें पूरी ताकत के साथ काम कर रही हैं और उम्मीद है कि सोमवार तक धाबेजी सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा. उसके बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी.

पानी का टैंकर मिलना भी हुआ मुश्किल

इन सबके बीच पानी की सप्लाई कम होने का सीधा असर शहर के आम लोगों पर पड़ा है. कई इलाकों में लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि टैंकर मिलना भी मुश्किल हो गया है. कराची के लोग अब इस उम्मीद पर टिके हुए हैं कि धाबेजी स्टेशन की मरम्मत समय पर हो जाए और सोमवार तक शहर की पानी सप्लाई पटरी पर लौट आए.

इस घटना ने लोगों में इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि धाबेजी स्टेशन पर ऐसी दिक्कतें नई नहीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले 10–12 साल में इस स्टेशन पर बार-बार बिजली जाने, केबल फॉल्ट और मशीनों के खराब होने की समस्याएं सामने आती रही हैं. कई बार तो कुछ मिनटों की बिजली की कटौती भी कराची की पानी सप्लाई रोक देती है.

इसी साल जनवरी में भी दो पाइपलाइन फटने से कराची को 100 MGD पानी की कमी झेलनी पड़ी थी. जून में तो हालात और भी बिगड़ गए थे, जब एक बड़ी खराबी से 350 MGD का विशाल शॉर्टफॉल हो गया था.

(एजेंसी ANI)