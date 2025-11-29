Advertisement
क्या 13 दिन पहले ही चल बसे इमरान खान? शहबाज-मुनीर पर शक की सुई! पाकिस्तान में हालात बिगड़ने के करीब

Pakistan News: पाकिस्तान की सियासत को लेकर झकझोर देने वाला दावा किया जा रहा है. पड़ोसी मुल्क के पूर्व सीएम इमरान खान की मौत को लेकर उठे नए सवालों ने पूरे देश में हलचल बढ़ा दी है. परिवार का आरोप है कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है लेकिन इसकी जानकारी दबाई जा रही है. शक की सुई सीधे शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ जनरल मुनीर की ओर घूम रही है!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:44 PM IST
क्या 13 दिन पहले ही चल बसे इमरान खान? शहबाज-मुनीर पर शक की सुई! पाकिस्तान में हालात बिगड़ने के करीब

Imran Khan Death Rumors: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. पूर्व पीएम इमराज खान के बारे में मौत की खबरें सामने आती रही थीं, लेकिन अब उनके परिवार ने 13 दिन पहले ही संदिग्ध हालात में मौत और हत्या के गंभीर आरोप लगाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है. लगातार फैल रहे दावों और आरोपों ने देश की राजनीति और जनता के बीच कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई इमरान खान की हत्या हो चुकी है या फिर यह फिर यह सब किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? इस आरोप के पीछे की सच्चाई तलाशने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं.

हत्या की अफवाह या फिर सच्चाई?
इमरान खान की अदियाला जेल में हत्या की अफवाहों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. पूर्व पीएम इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बहन अलीमा खान लगातार शहबाज मौजूद सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी मुलाकात इमरान से कराई जाए. इसको लेकर विपक्षी गठबंधन ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है.

पाकिस्तान में यह अफवाह फैल रही है कि पूर्व सीएम इमरान की हत्या हो गई है. देखते ही देखते यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि अदियाला जेल के बाहर हजारों लोग जमा होने लगे और पूरे देश में हलचल मच गई. रावलपिंडी, पेशावर समेत कई अन्य शहरों में PTI कार्यकर्ताओं ने आपात प्रदर्शन शुरू कर दिया.

जेल प्रशासन ने जारी किया बयान
बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए जेल प्रशासन को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा. अधिकारियों के अनुसार इमरान खान जेल में पूरी तरह ठीक हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है. प्रशासन ने यह भी साफ किया कि इमरान को किसी भी दूसरी जगह नहीं ले जाया गया है और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह गलत हैं.

इस पर इमरान के परिवार का आरोप है कि जब सबकुछ ठीक है तो कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें इमरान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल क्या आसिम मुनीर और शहजाद शरीफ जो इमरान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इस समय सत्ता में हैं, क्या उन्होंने इमरान की हत्या करा दी? इमरान की बहन और बेटा लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं.ऐसे में सच क्या है यह सभी जानना चाहते हैं.

अचकजई ने लगाया यह आरोप
पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (PKMAP) के मुखिया महमूद अचकजई ने शुक्रवार को पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर चेतावनी जारी की है. अचकजई ने दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने सिंधियों,बलूचों,पश्तूनों और पंजाबियों को सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने से रोका है. नहीं तो वे बाहर आकर शासकों के लिए नई समस्या खड़ी कर देते.

अचकजई ने कहा कि सरकार ने संसद को रबर स्टांप बना दिया है और नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक कहीं और से हुक्म सुन रहे हैं. ट्राइबल इलाकों में लोगों की हत्या हो रही है फिर भी स्पीकर ने विपक्ष को इस गंभीर मुद्दे पर बोलने नहीं दिया.

पाकिस्तानी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि इमरान खान को जेल में क्यों रखा गया है और उन्हें अपनी बहन और पार्टी लीडर्स से मिलने से मना क्यों किया जा रहा है. अचकजई ने आगे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अदियाला जेल के बाहर बैठे हैं लेकिन पीटीआई के फाउंडर से मिलने की उनकी अपील पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है.

उपचुनावों में पूरी तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया गया
इस दौरान पीटीआई नेता असद कैसर ने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनावों में पूरी तरह से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया. हरिपुर में हुए उपचुनाव के नतीजे तक बदले गए हैं. यहां से पूर्व विपक्षी नेता उमर अयूब की पत्नी चुनाव लड़ रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 47 पर जो नतीजा था वह कंप्यूटर पर बदले गए नतीजे से पूरी तरह अलग था.
ठीक एक दिन पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा था. इसके साथ ही कासिम ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और इंटरनेशनल कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की थी.

(IANS)

