क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उड़ा दिया अमेरिका का एफ-16? ट्रंप का देश बोला- पाकिस्तान से पूछो

F16 Shot Down: भारत ने हाल ही में दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5-6 विमान ढेर हुए हैं. इनमें अमेरिकी मूल का F16 भी हो सकता है. इस संबंध में जब अमेरिका से सवाल किया गया तो उसने कुछ अलग ही जवाब दिया.
America on F16 down during Operation Sindoor: पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों पर भारत की तरफ से 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया गया है. भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा. साथ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए कई विमानों को भी ढेर कर दिया. इस संबंध में जब अमेरिका से पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जरिए चलाए जा रहे अमेरिकी F16 विमान तबाह हुए हैं तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया.
88 घंटे तक चले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दिया. हाल ही में एयर चीफ मार्शल ने एक प्रोग्राम के दौरान यह बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि कम से कम एक पाकिस्तानी वायुसेना का एफ-16 विमान मार गिराया गया था. ऐसे में जब अमेरिका से पूछा गया कि इस संघर्ष में पाकिस्तान के कितने F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हुए? तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया और NDTV को जवाब दिया,'इस बारे में पाकिस्तान सरकार से पूछें.'
पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी F16 की जानकारी अमेरिका के पास रहती है, क्योंकि अमेरिका का एक टेक्निकल सपोर्ट टीम (TST) हमेशा पाकिस्तान में रहती है. यह टीम पाकिस्तान में रहकर F16 विमानों की निगरानी करती है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच खास एग्रीमेंट भी साइन है. हालांकि जब अमेरिका से F16 के विमानों की तबाही के बारे में पूछा तो उसने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया.
ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारत ने 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान भी दावा किया था कि हमने पाकिस्तान के F16 को भी मार गिराया है. सूत्रों के मुताबिक भारत के दावे के बाद अमेरिका के दो सीनियर रक्षा अधिकारियों ने 'Foreign Policy' पत्रिका को बताया था कि पाकिस्तान के सभी F-16 गिने गए और कोई भी गायब नहीं था. ऐसे में अमेरिका को फिर से विमानों की गिनती करनी चाहिए.
भारतीय एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने दावा किया कि जैकबाबाद एयरफील्ड के F-16 हैंगर का आधा हिस्सा उड़ गया था और अंदर मौजूद कुछ विमान नुकसान झेल चुके थे. उन्होंने आगे कहा कि तीन बड़े एयरबेस पर हमले हुए. IAF का दावा है कि कम से कम 5 लड़ाकू विमान और 1 बड़ा विमान (ELINT या AEW\&C) मार गिराया गया. हालांकि पाकिस्तान भारतीय एयरफोर्स के दावों को खारिज कर दिया है.
ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 से 10 मई 2025 तक चला था। 10 मई को भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से सीजफायर का ऐलान किया गया था.
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के जवाब में किया था। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी.