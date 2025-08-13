क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उड़ा दिया अमेरिका का एफ-16? ट्रंप का देश बोला- पाकिस्तान से पूछो
Advertisement
trendingNow12879432
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उड़ा दिया अमेरिका का एफ-16? ट्रंप का देश बोला- पाकिस्तान से पूछो

F16 Shot Down: भारत ने हाल ही में दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5-6 विमान ढेर हुए हैं. इनमें अमेरिकी मूल का F16 भी हो सकता है. इस संबंध में जब अमेरिका से सवाल किया गया तो उसने कुछ अलग ही जवाब दिया.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उड़ा दिया अमेरिका का एफ-16? ट्रंप का देश बोला- पाकिस्तान से पूछो

America on F16 down during Operation Sindoor: पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों पर भारत की तरफ से 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया गया है. भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा. साथ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए कई विमानों को भी ढेर कर दिया. इस संबंध में जब अमेरिका से पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जरिए चलाए जा रहे अमेरिकी F16 विमान तबाह हुए हैं तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया.

पाकिस्तान सरकार से पूछें...

88 घंटे तक चले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दिया. हाल ही में एयर चीफ मार्शल ने एक प्रोग्राम के दौरान यह बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि कम से कम एक पाकिस्तानी वायुसेना का एफ-16 विमान मार गिराया गया था. ऐसे में जब अमेरिका से पूछा गया कि इस संघर्ष में पाकिस्तान के कितने F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हुए? तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया और NDTV को जवाब दिया,'इस बारे में पाकिस्तान सरकार से पूछें.'

यह भी पढ़ें:
ऑपरेशन सिंदूर का 5 मिनट 50 सेकेंड का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा

अमेरिका F16 के गिरने को लेकर क्या कहा?

पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी F16 की जानकारी अमेरिका के पास रहती है, क्योंकि अमेरिका का एक टेक्निकल सपोर्ट टीम (TST) हमेशा पाकिस्तान में रहती है. यह टीम पाकिस्तान में रहकर F16 विमानों की निगरानी करती है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच खास एग्रीमेंट भी साइन है. हालांकि जब अमेरिका से F16 के विमानों की तबाही के बारे में पूछा तो उसने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया.

बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय तुरंत आ गई US की प्रतिक्रिया

ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारत ने 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान भी दावा किया था कि हमने पाकिस्तान के F16 को भी मार गिराया है. सूत्रों के मुताबिक भारत के दावे के बाद अमेरिका के दो सीनियर रक्षा अधिकारियों ने 'Foreign Policy' पत्रिका को बताया था कि पाकिस्तान के सभी F-16 गिने गए और कोई भी गायब नहीं था. ऐसे में अमेरिका को फिर से विमानों की गिनती करनी चाहिए.

एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा था?

भारतीय एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने दावा किया कि जैकबाबाद एयरफील्ड के F-16 हैंगर का आधा हिस्सा उड़ गया था और अंदर मौजूद कुछ विमान नुकसान झेल चुके थे. उन्होंने आगे कहा कि तीन बड़े एयरबेस पर हमले हुए. IAF का दावा है कि कम से कम 5 लड़ाकू विमान और 1 बड़ा विमान (ELINT या AEW\&C) मार गिराया गया. हालांकि पाकिस्तान भारतीय एयरफोर्स के दावों को खारिज कर दिया है.

ऑपरेशन सिंदूर: सवाल और जवाब

ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था?

ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 से 10 मई 2025 तक चला था। 10 मई को भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से सीजफायर का ऐलान किया गया था.

ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था?

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के जवाब में किया था। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी.

About the Author
author img
Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

F16operation sindoor

Trending news

'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
;