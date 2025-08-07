क्या ख्वाजा आसिफ ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? पाकिस्तान की सियासत में हड़कंप

क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हलचल ते हो गई है.पड़ोसी देश में ये चर्चाएं जोरों पर है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं. ये अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जुबैर अली खान नाम के एक अकाउंट से बुधवार (7 अगस्त) को कई पोस्ट किए, जिनमें दावा किया गया कि आसिफ ने एक विवाद के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था. लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया और अब उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है.