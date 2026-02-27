तालिबान ने 'देसी कट्टे' से गिरा दिया पाकिस्तानी F-16 या अमेरिकी हथियारों से? अफगानिस्तान के दावे ने पूरी दुनिया को किया हैरान

Did Pakistan Lose F-16 Fighter: पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर 'ओपन वॉर' जैसा माहौल पैदा हो गया है. तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है. तमाम दावों के साथ कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तालिबान ने पाकिस्तान के इस आधुनिक फाइटर जेट को मार कैसे गिराया. पूरी कहानी समझते हैं.
Trending Photos
Did Taliban shoot down Pak F 16: पाक-अफगान बॉर्डर पर खूनी जंग छिड़ी हुई है. आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग में तालिबान ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया है. जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें लोग पूछ रहे कि आखिर ये हुआ कैसे? पाकिस्तानी F-16 को अमेरिकी हथियारों से तालिबान ने गिराया या अमेरिकी हथियारों से जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तानी सरकार को सौंप गई थी? बहुत सारे लोग इस वायरल वीडिया को फेक/AI वीडियो बता रहे हैं. पाकिस्तान ने तो साफ इंकार कर दिया है कि कोई प्लेन नहीं गिरा है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
तालिबान का बड़ा दावा क्या है?
अफगान अकाउंट @AFGDefense ने एक पोस्ट शेयर किया 'यह पाकिस्तानी मिलिट्री का F-16 है, जो अमेरिका में बना है, जिसे अफगान डिफेंसिव फोर्स ने मार गिराया है'. पोस्ट में एक वीडियो है, वीडियो में जलता हुआ प्लेन दिख रहा है, जिसमें पाकिस्तानी झंडा बना हुआ है, सीरियल नंबर 85510 या 85610 जैसा दिख रहा है. जिसके बाद लोग चर्चा करने लगे कि पाकिस्तान का F-16 गिर गया. तालिबान ने तो कमाल कर दिया. पोस्ट वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई. क्या सच में तालिबान ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया?
आप भी देखें वह वीडियो
BIG BREAKING NEWS
This is a Pakistani military F-16, American-made, that Afghan defensive forces have shot down. pic.twitter.com/7qBAjv89rk
— Afghanistan Defense (@AFGDefense) February 27, 2026
देसी कट्टे से या अमेरिकी हथियार से? सबसे बड़ा सवाल
वायरल वीडियो के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तालिबान के पास कोई एयरफोर्स ही नहीं है, तो F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान को गिराया कैसे जा सकता है? सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे सामने आए. कुछ यूजर्स ने कहा कि MANPADS (कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल) इस्तेमाल हुई. कुछ लोगों ने RPG या एंटी-एयरक्राफ्ट गन की बात कही. वहीं कई विशेषज्ञों ने वीडियो को AI या फेक बताया. अब तक किसी भी सरकार या अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है. सबके लिए हैरानी की बात है कि क्या सच में F-16 गिर सकता है.
F-16 आखिर कितना एडवांस लड़ाकू जेट है?
पाकिस्तान के बेड़े में शामिल F-16 दुनिया के सबसे सक्षम मल्टी-रोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है.
इसकी मुख्य खूबियां:
सुपरसोनिक स्पीड
लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइल
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम
मिसाइल से बचने के लिए फ्लेयर और काउंटरमेजर
यही वजह है कि सामान्य हथियारों से इसे गिराना बेहद मुश्किल माना जाता है.
अगर घटना हुई भी, तो क्या हो सकती हैं संभावनाएं?
रक्षा विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तीन संभावनाएं चर्चा में हैं:
MANPADS हमला
अगर जेट बहुत नीचे उड़ रहा हो तो कंधे से दागी मिसाइल खतरा बन सकती है.
एंटी-एयरक्राफ्ट फायर
सीमा इलाकों में भारी मशीनगन मौजूद होती हैं, लेकिन इससे आधुनिक जेट गिराना बेहद कठिन है.
तकनीकी खराबी या दुर्घटना
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हादसा होने पर उसे हमले से जोड़कर प्रचार किया जा सकता है.
क्या अमेरिकी छोड़े हथियार बने वजह?
अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान के हाथ अफगान सेना के कई हथियार जरूर लगे थे. लेकिन FactCheck.org समेत कई रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने अफगान सेना को ऐसा आधुनिक एयर-डिफेंस सिस्टम नहीं दिया था जो आसानी से F-16 जैसे जेट को मार गिरा सके.
अमेरिका अफगानिस्तान में किन-किन हथियारों को छोड़ दिया था?
अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) और स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन (SIGAR) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने सीधे तालिबान को हथियार नहीं दिए थे. ये हथियार अफगान नेशनल आर्मी (ANDSF) को दिए गए थे, लेकिन 2021 में सरकार गिरने के बाद वही हथियार तालिबान के कब्जे में चले गए. Pentagon की रिपोर्ट के अनुसार करीब 7.1 अरब डॉलर का सैन्य सामान अफगानिस्तान में रह गया था.
1. एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर
अमेरिका ने अफगान सेना को एयरफोर्स खड़ी करने के लिए कई विमान दिए थे.
जिसमें मुख्य एयरक्राफ्ट:
रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 923 मिलियन डॉलर कीमत के विमान अफगानिस्तान में रह गए, हालांकि उनमें से कई को उड़ने लायक नहीं छोड़ा गया था.
2. सैन्य गाड़ियां (Vehicles)
सबसे बड़ी संख्या जमीन पर इस्तेमाल होने वाले वाहनों की थी. इनमें शामिल थे:
3. छोटे हथियार और भारी हथियार
सबसे ज्यादा संख्या हथियारों की थी, जो आज भी क्षेत्र में फैल चुके हैं. मुख्य हथियारों में थे:-
रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख से ज्यादा हथियार अफगान सेना के पास थे, जो बाद में तालिबान के नियंत्रण में चले गए.
4. नाइट विजन और हाई-टेक उपकरण
तालिबान को सबसे बड़ा फायदा इन आधुनिक उपकरणों से मिला:
5. कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सिस्टम
अमेरिका ने अफगान सेना को पूरा डिजिटल नेटवर्क दिया था:
रिपोर्ट कहती है कि इनमें से “लगभग पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम” देश में ही रह गया.
6. गोला-बारूद और सपोर्ट इक्विपमेंट
क्या ये हथियार पूरी तरह काम करने लायक थे?
यह सबसे अहम बात है. रक्षा विशेषज्ञों और Pentagon के अनुसार, कई हेलीकॉप्टर और विमान जानबूझकर खराब (demilitarized) कर दिए गए थे. कई उपकरण बिना अमेरिकी तकनीशियन के चल ही नहीं सकते. स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के बिना भारी हथियार जल्दी बेकार हो जाते हैं. यानी तालिबान के पास हथियार तो पहुंचे, लेकिन सब “फुल पावर” में नहीं थे.
वायरल वीडियो पर भी उठे बड़े सवाल
इस लिए तालिबान के पास ऐसी ताकत है ही नहीं कि इस तरह की घटना को अंजाम दे पाएं. तभी तो विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल सबूत कम और दावे ज्यादा दिखाई दे रहा है. जिसकी वजह है कि वीडियो की लोकेशन कन्फर्म नहीं हुई. सीरियल नंबर रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा. विमान का आकार F-16 से अलग दिख रहा. कुछ क्लिप पुराने संघर्षों की भी हो सकती हैं.
विशेषज्ञों की राय: तालिबान जमीन पर मजबूत, हवा में नहीं
सैन्य जानकारों का कहना है कि तालिबान गुरिल्ला युद्ध और जमीनी लड़ाई में मजबूत है, लेकिन आधुनिक एयर वॉरफेयर उसकी क्षमता से बाहर माना जाता है. F-16 गिराने के लिए हाई-टेक रडार और मिसाइल नेटवर्क जरूरी होता है.
सच, दावा और प्रोपेगैंडा के बीच फंसी कहानी
अभी तक पाकिस्तान के F-16 गिराए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पाकिस्तान और तालिबान दोनों तरफ से भारी नुकसान के दावे किए जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे CNN और Al Jazeera के अनुसार सीमा पर गोलीबारी और मोर्टार हमले जरूर हुए हैं, लेकिन किसी लड़ाकू विमान के गिरने की पुष्टि नहीं है. विशेषज्ञ इसे “इन्फॉर्मेशन वॉर” यानी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी मान रहे हैं.
पाकिस्तान का पलटवार और माहौल
F-16 गिरने की बात तो पाकिस्तान ने नहीं कबूली है लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 133 तालिबान लड़ाके मारे हैं, जिसमें 200+ से लोग घायल हैं. तालिबान कह रहे 55 पाक सैनिक मारे, 19 पोस्ट कब्जा किया है. CNN और Al Jazeera ने बताया दोनों तरफ से गोलीबारी और मोर्टार चल रहे हैं, लेकिन कोई प्लेन गिरने की पक्की खबर नहीं. ये इन्फॉर्मेशन वॉर लग रही है. दोनों तरफ मनोबल बढ़ाने के लिए दावे लोग मान रहे हैं.