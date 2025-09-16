पाकिस्तान: एक महीने में दो बार बढ़ चुके पेट्रोल के दाम, अब डीजल की कीमत में 2.78 रुपये का इजाफा, बढ़ी कीमतें लागू
पाकिस्तान: एक महीने में दो बार बढ़ चुके पेट्रोल के दाम, अब डीजल की कीमत में 2.78 रुपये का इजाफा, बढ़ी कीमतें लागू

Diesel Price Hike: डीजल के दाम में इजाफा करने के ऐलान से भड़के लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ की सरकार का अलग टैंट्रम चल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम कम हो रहे हैं और हमारे यहां बढ़ रहे हैं. आप सोचिए एक महीने में पेट्रोल की कीमत दो बार बढ़ी है. गरीब लोग जाएं तो जाएं कहां.

Sep 16, 2025, 07:08 AM IST
पाकिस्तान: एक महीने में दो बार बढ़ चुके पेट्रोल के दाम, अब डीजल की कीमत में 2.78 रुपये का इजाफा, बढ़ी कीमतें लागू

Diesel price increases in Pakistan: पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से जूझ रही जनता पर सरकार ने नई आफत थोप दी है. शहबाज शरीफ की सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए हाई-स्पीड डीज़ल की कीमतों में 2.78 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है. जिससे नई कीमतें 272.77 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. इस बीच, पेट्रोल की कीमतें नहीं बदलीं और 264.61 रुपये प्रति लीटर पर टिकी रहीं. हालांकि एक दिन पहले कयास लग रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार अगले पखवाड़े के लिए पेट्रोलियम उत्पादों (Fuel price hike) की कीमतों में 4.79 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा कर सकती थी.

शहबाज शरीफ देंगे मंजूरी

डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीजल का दाम बढ़ने की पुष्टि हुई है. वहीं एआरवाई न्यूज के सूत्रों के हवाले से, हाई-स्पीड डीजल 4.79 रुपये प्रति लीटर, केरोसिन 3.06 रुपये प्रति लीटर और लाइट डीजल 3.68 रुपये प्रति लीटर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि संशोधित कीमतों के लिए शुरुआती कैलकुलेशन पूरी हो गई है और इसकी समरी आखिरी मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आफिस भेजी जाएगी.

बढ़ी कीमतें लागू

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से काम करते हुए, मूल्य निर्धारण प्रस्ताव पेश करेगा, जिसे एक बार प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, 16 सितंबर से घोषित और लागू किया जाएगा. 

फैसला बदलने की मांग

स्थानीय लोगों ने ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी पर आक्रोश और निराशा जताते हुए सरकार की मूल्य निर्धारण नीति पर सवाल उठाया है. भड़के लोगों का कहना है कि एक बात समझ नहीं आ रही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होते हैं तो पाकिस्तान में कीमतें बढ़ जाती हैं. एक महीने में पेट्रोल की कीमत दो बार बढ़ गई है. गरीब लोग जाएं तो कहां जाएं? वो बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं, वो गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, वे पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं. सरकार लूट रही है.'

लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए. डीजल का फैसला रोलबैक होना चाहिए ताकि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता अपने लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके.

